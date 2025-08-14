Sei anni, tanto è passato dall’ultimo trionfo di un giocatore americano nella corsa all’MVP. Era il 2018 e a vincerlo era James Harden, allora colonna di Houston, ma da lì in poi l’Europa ha fatto il vuoto con due vittorie di Giannis Antetokounmpo e tre di Nikola Jokic, intervallate da quella del camerunese (anche se naturalizzato americano) Joel Embiid. Un’assenza, quella dei giocatori americani, che dopo il lungo dominio che aveva visto come ultimi protagonisti LeBron James e Steph Curry comincia a preoccupare gli appassionati e gli addetti ai lavori sull’altra sponda dell’Atlantico