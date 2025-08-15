Introduzione

Non sono finite al centro dell’attenzione perché non hanno fatto colpi a sensazione, ma le loro decisioni sul mercato estivo sono state sensate e hanno contribuito a far raggiungere tutti gli obiettivi previsti. ‘Bleacher Report’ ha scelto le cinque squadre che senza fare notizia si sono distinte tra Draft, free agency, scambi e conferme azzeccando, almeno sulla carta, tutte le mosse