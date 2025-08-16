Accanto a Paul ci sarà James Harden, che di occasioni, almeno sulla carta, per vincere il titolo ne ha avute parecchie, ma la cui unica apparizione alle Finals risale al 2012. I Clippers che puntano tutto sull’esperienza con una specie di versione NBA de ‘I Mercenari’ avrebbero bisogno di un Harden ‘vintage’ per provare davvero a vincere almeno l’Ovest, e buona parte delle loro speranze passerà proprio dall’ex Rockets e Nets