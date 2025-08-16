Introduzione

Nel 2024 è stato un pezzo importante della squadra che ha riportato il titolo a Boston dopo 16 anni, qualche mese fa ha vinto il premio di Sesto Uomo dell’Anno e ora, dopo gli sconvolgimenti arrivati nel roster, sembra che i Celtics vogliano affidare a Payton Pritchard il ruolo di playmaker nel loro starting five. Eppure, poco più di due anni fa il giocatore aveva chiesto di essere ceduto perché non trovava spazio nel backcourt biancoverde