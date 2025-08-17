Introduzione

In teoria, Atlanta avrebbe dovuto rinnovare e prolungare il contratto di Trae Young ormai già da diverse settimane, ma le trattative tra l’uomo simbolo della franchigia e il front office degli Hawks sembrano essere in fase di stallo. Il giocatore, d’altronde, sarebbe molto deluso da quanto accaduto, o meglio non accaduto fin qui, e potrebbe sparigliare le carte chiedendo di cambiare aria. E sei squadre sarebbero già pronte a sedersi al tavolo dell’eventuale trattativa