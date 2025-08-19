Introduzione
Non sono tra le favorite al titolo, un ruolo spetta prima di tutto ai Thunder campioni in carica, ma queste cinque squadre hanno operato bene sul mercato e, dopo essersi rinforzate in maniera sostanziosa, puntano a stupire la concorrenza. E, secondo ‘Bleacher Report’, potremmo anche vederle portare a termine imprese al momento quasi imprevedibili…
Quello che devi sapere
L.A. CLIPPERS
I Clippers, nella prossima stagione, potrebbero assomigliare alla versione cestistica de ‘I Mercenari’, con un cast di veterani temprati da mille battaglie, per fortuna solo sul parquet, e pronti a giocarsi con forza l’ultimo scampolo possibile di gloria. Chris Paul, Brook Lopez e Bradley Beal si sono uniti a una squadra che continuerà a girare attorno a James Harden e Kawhi Leonard e che, salvo infortuni o problemi di altro tipo, potrebbe rivelarsi un osso duro per chiunque
ORLANDO MAGIC
A proposito di infortuni, sono stati quelli in buona parte a frenare la scalata verso la vetta dei Magic. Ora, però, con un Desmond Bane e un Tyus Jones in più nel motore e con un’altra stagione alle spalle ad aumentare il bagaglio d’esperienza di Paolo Banchero e Franz Wagner, il salto di qualità sembra dietro l’angolo. E in una Eastern Conference senza veri padroni, Orlando può legittimamente sognare in grande
MINNESOTA TIMBERWOLVES
Reduci da due finali di Conference consecutive, i Timberwolves vengono snobbati da buona parte degli addetti ai lavori nei loro pronostici per la prossima stagione. Eppure, a Minnesota hanno tutto ciò che serve per primeggiare: una stella di prima grandezza come Anthony Edwards, che ha ancora margini di ulteriore miglioramento, e un nucleo solido come pochi altri. Possibile, anzi probabile che anche nella prossima stagione i ragazzi di coach Chris Finch siano destinati a smentire gli scettici
ATLANTA HAWKS
Kristaps Porzingis e Nickeil Alexander-Walker, innesti estivi di assoluto valore, un Jalen Johnson (si spera) sano, uno Zaccharie Risacher reduce da un promettente anno da rookie e un Trae Young motivato dal possibile prolungamento a cifre astronomiche del suo contratto. Gli Hawks sembrano disporre dei mezzi fisici e tecnici e degli stimoli giusti per affrancarsi da quella mediocrità in cui erano sprofondati negli ultimi anni. E a Est, come detto, potrebbe bastare poco per ritrovarsi in vetta o comunque nelle parti nobili della classifica
DETROIT PISTONS
La serie di primo turno persa contro New York è passata un po’ sottotraccia, ma i Pistons hanno seriamente rischiato di mandare in crisi Jalen Brunson e compagni. Ora, prevedendo un ulteriore passo in avanti da parte di Cade Cunningham e dei vari Jalen Duren e Ausar Thompson, nulla vieta di ipotizzare Detroit come possibile guastafeste a Est anche nella prossima stagione e con ancor più forza. Di certo c’è che nessuno, a partire dal prossimo ottobre, potrà sottovalutarli come è successo un anno fa