La serie di primo turno persa contro New York è passata un po’ sottotraccia, ma i Pistons hanno seriamente rischiato di mandare in crisi Jalen Brunson e compagni. Ora, prevedendo un ulteriore passo in avanti da parte di Cade Cunningham e dei vari Jalen Duren e Ausar Thompson, nulla vieta di ipotizzare Detroit come possibile guastafeste a Est anche nella prossima stagione e con ancor più forza. Di certo c’è che nessuno, a partire dal prossimo ottobre, potrà sottovalutarli come è successo un anno fa