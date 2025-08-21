A proposito di tiri, giocare accanto a Anthony Edwards e Julius Randle consentirebbe a Simmons di dedicarsi ad altro, e le sue caratteristiche potrebbero tornare comode per una squadra che ha nel playmaking il suo tallone d’Achille. L’eventuale inserimento dell’ex Sixers e Nets nello slot di guardia, poi, non farebbe che aumentare la stazza media e la fisicità per Minnesota, che proprio attorno alla capacità di far sentire il peso e l’atletismo dei quintetti schierati da coach Chris Finch ha costruito le sue recenti fortune