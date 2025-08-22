A Sacramento, almeno in apparenza, la confusione regna sovrana. Rimasti di fatto senza playmaker dopo la cessione di De’Aaron Fox a San Antonio, i Kings hanno deciso di affidare la loro cabina di regia a Dennis Schroeder, reduce da una carriera NBA fatta di alti e bassi continui, investendo sul tedesco un triennale da 44 milioni di dollari. E poco dopo la firma di Schroeder, Sacramento ha ceduto Jonas Valanciunas a Denver in cambio di Dario Saric, mentre una volta perfezionata la trade si è scoperto che il lituano era disponibile a trattare un buyout per tornare a giocare in Europa. E l’eventuale rescissione con Valanciunas avrebbe liberato spazio salariale prezioso, invece uno dei migliori centri di riserva di tutta la lega è stato di fatto regalato ai Nuggets