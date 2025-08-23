Traguardo importante anche per Kevin Durant, che vestendo la nuova maglia dei Rockets potrebbe sorpassare nientemeno che Wilt Chamberlain al 7° posto nella classifica marcatori di ogni tempo. I punti che servono a KD per portare a termine l’impresa sono 849 e nelle stagioni in cui ha giocato più di 35 partite l’ex Suns e Nets è sempre andato oltre i 1.000