Introduzione
Al via della prossima stagione mancano due mesi, ma la regular season 2025-26 si prospetta già terreno fertile per nuovi record. Da LeBron James al compagno di squadra Luka Doncic, passando per veterani come Steph Curry e Kevin Durant e per protagonisti assoluti come Nikola Jokic, tutti possono scrivere pagine di storia importanti. ‘ESPN’ ha provato a riassumere quali potrebbero essere i primati individuali che potrebbero impreziosire l’annata NBA
Quello che devi sapere
CANESTRI SEGNATI IN CARRIERA
Dopo aver superato Kareem Abdul-Jabbar per punti totali segnati in NBA, LeBron James potrebbe superare la leggenda di Bucks e Lakers anche per canestri segnati in carriera. A LeBron ne mancano 350 e la scorsa stagione ne ha mandati a referto 651
STAGIONI IN NBA
Un nuovo record LeBron se l’è già garantito: la prossima sarà la sua 23^ stagione in NBA, primato assoluto che gli permetterà di staccare Vince Carter, fermo a 22
PARTITE GIOCATE IN REGULAR SEASON IN CARRIERA
Altro record possibile per LeBron, che giocando 50 partite nella prossima stagione supererebbe Robert Parish per gare totali disputate in carriera in regular season
IL SORPASSO SU WILT CHAMBERLAIN
Traguardo importante anche per Kevin Durant, che vestendo la nuova maglia dei Rockets potrebbe sorpassare nientemeno che Wilt Chamberlain al 7° posto nella classifica marcatori di ogni tempo. I punti che servono a KD per portare a termine l’impresa sono 849 e nelle stagioni in cui ha giocato più di 35 partite l’ex Suns e Nets è sempre andato oltre i 1.000
IL SORPASSO SU DAMIAN LILLARD (E FORSE SU RAY ALLEN)
Con Damian Lillard fermo per tutta la prossima stagione, Klay Thompson potrebbe superarlo per triple segnate in carriera e salire quindi al 4° posto nella specifica classifica ogni tempo. All’ex Golden State basterebbero 108 triple, ma segnandone 277 potrebbe salire addirittura al 3° posto superando anche Ray Allen. Si riparte dalle 216 segnate nella sua prima stagione a Dallas
IL SORPASSO SU OSCAR ROBERTSON
Altro soprasso possibile e altro record prestigioso: con 18 triple doppie Nikola Jokic potrebbe superare Oscar Robertson nella specifica classifica ogni tempo e prendersi il 2° posto dietro all’inarrivabile Russell Westbrook. Il serbo la scorsa stagione ne aveva messe in fila ben 34
UN POSSIBILE INGRESSO NELLA TOP-10 MARCATORI DI OGNI TEMPO
603 punti per superare Carmelo Anthony, 910 per superare Shaquille O’Neal: nella prossima stagione James Harden potrebbe entrare nella top-10 dei marcatori all-time scalzando l’ex Nuggets e Knicks e magari sopravanzando anche Shaq
TRAGUARDO 10.000 ASSIST IN CARRIERA
Al momento non ha ancora una squadra, ma a Russell Westbrook nella prossima stagione basterebbero 75 assist per tagliare il traguardo dei 10.000 in carriera, diventando così solamente l’8° giocatore di sempre a riuscire nell’impresa
TRAGUARDO 5.000 TRIPLE IN CARRIERA
Di record in ambito di triple Steph Curry ha già fatto il pieno, ma segnandone altre 292 diventerebbe il primo giocatore di sempre a tagliare il traguardo delle 5.000 in carriera. La stella degli Warriors nell’ultima stagione ne ha mandate a referto 311
TRAGUARDO 100 TRIPLE DOPPIE IN CARRIERA
Tra i possibili record in ballo nella prossima stagione ce n’è anche uno per Luka Doncic. Con 18 triple doppie, lo sloveno taglierebbe il traguardo delle 100 in carriera, impresa riuscita solamente ad altri sei giocatori nella storia del gioco. La scorsa stagione Luka ne ha mandate a referto solo 5, ma in precedenza era andato oltre le 20