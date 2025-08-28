Introduzione
Per celebrare il via di Eurobasket 2025 (da seguire su Sky e NOW), "Bleacher Report" si è avventurata nell'ardua impresa di stilare una top 10 (ma con tante menzioni d'onore fuori classifica) dei migliori giocatori europei visti in NBA. Un ranking che si basa unicamente su quanto fatto vedere oltreoceano da questi giocatori (e non sulla loro carriera nei rispettivi Paesi o in nazionale). E ciò nonostante non mancano certo argomenti per poter discutere e confutare questa classifica
Quello che devi sapere
FUORI RANKING: DETLEF SCHREMPF
- GERMANIA
- Scolarizzazione cestistica americana, DNA europeo: uno dei primi lunghi a creare gioco. Due volte consecutive miglior sesto uomo NBA a inizio anni '90
FUORI RANKING: NICOLAS BATUM
- FRANCIA
- Pericoloso da tre punti, buon difensore: prima che l’etichetta “3&D” andasse di moda
FUORI RANKING: TONI KUKOC
- CROAZIA
- A quei centimetri quella visione di gioco e quella eleganza nello stare in campo l’hanno avuta in pochi. Anche ottimo tiratore. Tre volte campione NBA con i Bulls.
FUORI RANKING: PEJA STOJAKOVIC
- SERBIA
- Tiratore micidiale, nella stagione 2003-04 è arrivato addirittura 4° nelle votazioni per MVP NBA.
FUORI RANKING: DANILO GALLINARI
- ITALIA
- Poteva forse entrare in top 10 se gli infortuni non lo avessero fermato in due momenti importanti della sua carriera NBA. Grande intelligenza, tantissima tecnica, D’Antoni a New York gli sviluppa il tiro da tre.
FUORI RANKING: HEDO TURKOGLU
- TURCHIA
- All-around player di primissimo livello quando gioca negli Orlando Magic capaci di raggiungere le finali NBA nel 2009.
FUORI RANKING: ARVYDAS SABONIS
- UNIONE SOVIETICA/LITUANIA
- Se solo fosse arrivato prima negli Stati Uniti (e con altre ginocchia) staremmo parlando non di un giocatore da top 10 ma da top 3. Passatore immenso, così come immense erano le sue dimensioni fisiche.
FUORI RANKING: KRISTAPS PORZINGIS
- LETTONIA
- La fluidità del tiro da quell’altezza (2.21) è ancora oggi impareggiata (vediamo se Wembanyama…). Ha vinto un titolo NBA con Boston nel 2024.
10) VLADE DIVAC
- SERBIA
- 16 STAGIONI
- 1 VOLTA ALL-STAR
9) MARC GASOL
- SPAGNA
- 13 STAGIONI
- 1 TITOLO NBA
- 3 VOLTE ALL-STAR
- 2 VOLTE ALL-NBA
- DIFENSORE DELL’ANNO
8) RUDY GOBERT
- FRANCIA
- 12 STAGIONI
- 4 VOLTE DIFENSORE DELL’ANNO
- 3 VOLTE ALL-STAR
- 4 VOLTE ALL-NBA
7) ANDREI KIRILENKO
- RUSSIA
- 13 STAGIONI
- 1 VOLTA ALL-STAR
6) TONY PARKER
- FRANCIA
- 18 STAGIONI
- 4 TITOLI NBA
- 1 VOLTA MVP FINALS
- 6 VOLTE ALL-STAR
- 4 VOLTE ALL-NBA
5) PAU GASOL
- SPAGNA
- 18 STAGIONI
- 2 TITOLI NBA
- 6 VOLTE ALL-STAR
- 4 VOLTE ALL-NBA
- ROOKIE DELL’ANNO
4) LUKA DONCIC
- 7 STAGIONI
- SLOVENIA
- 5 VOLTE ALL-STAR
- 5 VOLTE ALL-NBA
- ROOKIE DELL’ANNO
3) GIANNIS ANTETOKOUNMPO
- GRECIA
- 12 STAGIONI
- 1 TITOLO NBA
- 1 VOLTA MVP FINALS
- 2 VOLTE MVP
- 9 VOLTE ALL-STAR
- 8 VOLTE ALL-NBA
2) DIRK NOWITZKI
- GERMANIA
- 21 STAGIONI
- 1 TITOLO NBA
- 1 VOLTA MVP FINALS
- 1 VOLTA MVP
- 14 VOLTE ALL-STAR
- 12 VOLTE ALL-NBA
1) NIKOLA JOKIC
- SERBIA
- 10 STAGIONI
- 1 TITOLO NBA
- 1 VOLTA MVP FINALS
- 3 VOLTE MVP
- 7 VOLTE ALL-STAR
- 6 VOLTE ALL-NBA
