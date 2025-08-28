Introduzione

Per celebrare il via di Eurobasket 2025 (da seguire su Sky e NOW), "Bleacher Report" si è avventurata nell'ardua impresa di stilare una top 10 (ma con tante menzioni d'onore fuori classifica) dei migliori giocatori europei visti in NBA. Un ranking che si basa unicamente su quanto fatto vedere oltreoceano da questi giocatori (e non sulla loro carriera nei rispettivi Paesi o in nazionale). E ciò nonostante non mancano certo argomenti per poter discutere e confutare questa classifica