Introduzione
In semifinale di conference due anni fa, in finale a Est lo scorso anno, a New York ora si aspettano di compiere il passo successivo, e tornare a quelle finali NBA che nella Grande Mela mancano dal 1999. Cè un nuovo allenatore al comando, e con lui anche nuovi temi che con ogni probabilità condizioneranno la stagione 2025-26 dei Knicks. Andiamo a scoprirli
Quello che devi sapere
VIA THIBODEAU, ECCO BROWN
Ci sono anche novità nel roster, quando si guarda ai New York Knicks versione 2025-26 (con l'innesto di Jordan Clarkson e Guerschon Yabusele) ma non c'è dubbio che il cambiamento maggiore sia quello in panchina. Anche un po' a sorpresa, i Knicks hanno scelto di licenziare Tom Thibodeau al termine della scorsa stagione per mettere sulla panchina Mike Brown, allenatore dallo stile sicuramente diverso. A lui toccherà rispondere a quattro quesiti che possono condizionare la stagione blu-arancio. Eccoli.
ROTAZIONI ALLUNGATE CON I GIOVANI?
I Knicks a roster hanno tre giocatori al secondo anno, quasi sconosciuti ai più perché coach Thibodeau li faceva giocare poco o nulla: Tyler Kolek, Pacôme Dadiet e Ariel Hukporti. L’arrivo di Mike Brown in panchina vorrà dire maggiori opportunità, spazio e minuti per questi giocatori? Potranno dare un po’ di respiro ai titolari, spesso sovra-utilizzati da Thibs (Hart e Bridges nella top 5 per media minuti)? Un minor utilizzo dei titolari potrebbe voler dire una loro maggior freschezza ai playoff.
QUALE SARÀ IL QUINTETTO BASE?
Le opzioni dovrebbero essere due: o Brunson-Bridges-Hart-Anunoby-Karl-Anthony Towns oppure Brunson-Bridges-Anunoby-Towns-Robinson. La versione “small ball” vede Hart nei primi cinque, quella “big” invece ha Towns da numero 4 e Mitchell Robibson sotto canestro. L’anno scorso ai playoff (in stagione regolare Robinson ha disputato solo 17 gare) ha giocato molto di più il primo (940 minuti contro 65) ma il secondo ha fatto meglio (net rating negativo per entrambi, ma -6.2 per il quintetto con Hart, -3.7 per quello con Robinson).
MITCHELL ROBINSON È SUL MERCATO?
A proposito di Robinson: gli infortuni hanno ridotto a 17 le sue apparizioni in campo in regular season, ma il suo apporto ai playoff (rimbalzi, stoppate, gioco sopra il ferro) è stato spesso determinante. Il suo è un contratto in scadenza (appena sotto i 13 milioni di dollari): arriverà il rinnovo o sarà pedina di scambio alla trade deadline? Molto dipenderà dalla sua capacità di restare in campo con continuità.
I KNICKS GIOCHERANNO PIÙ DI CORSA?
Il dato del “pace”, il ritmo di gioco, dice che i Knicks lo scorso anno sono stati 26° su 30 squadre: centra sicuramente la guida tecnica di Thibodeau (mentre i Kings di Brown erano tra le squadre più veloci) ma centrano anche le caratteristiche tecniche dei giocatori, a partire da Brunson (che ama tenere tanto il pallone in mano). Il nuovo allenatore ha parlato da subito di aumentare il ritmo di gioco dei bluarancio: da vedere se sarà così.