I Knicks a roster hanno tre giocatori al secondo anno, quasi sconosciuti ai più perché coach Thibodeau li faceva giocare poco o nulla: Tyler Kolek, Pacôme Dadiet e Ariel Hukporti. L’arrivo di Mike Brown in panchina vorrà dire maggiori opportunità, spazio e minuti per questi giocatori? Potranno dare un po’ di respiro ai titolari, spesso sovra-utilizzati da Thibs (Hart e Bridges nella top 5 per media minuti)? Un minor utilizzo dei titolari potrebbe voler dire una loro maggior freschezza ai playoff.