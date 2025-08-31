Introduzione
All’inizio della stagione 2025-26 mancano ormai meno di due mesi e un po’ ovunque impazzano pronostici e previsioni su quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi. ‘CBS’, invece, ha deciso di guardare ben più avanti e di immaginare come sarà la NBA tra un quarto di secolo. Chi sarà considerato il miglior giocatore di sempre? Philadelphia avrà finalmente vinto il tanto agognato titolo? Ecco gli scenari possibili
Quello che devi sapere
IL PASSAGGIO DEL QUARTO DI SECOLO
Mentre si scaldano i motori in vista della prossima stagione, tra un pronostico e l’altro da molte parti nelle ultime settimane si è provato a fare un bilancio dell’ultimo quarto di secolo in NBA. ‘CBS’, però, ha invece deciso ora di guardare avanti e non indietro, provando a immaginare come sarà la NBA tra 25 anni. E, vista da qui, tra la NBA di oggi e quella del 2050 sembra poterci essere la stessa distanza che intercorre tra quella dell’anno 2000 e l’attuale
WEMBY MEGLIO DI JORDAN E LEBRON, È LUI IL ‘GOAT’
Nella ormai più che centenaria storia della pallacanestro non si era mai visto un giocatore dalle caratteristiche fisiche e tecniche di Victor Wembanyama, centro di 221 centimetri capace di dominare al ferro così come di portare palla e tirare con stile impeccabile dalla lunga distanza. Tra un quarto di secolo, quindi, Wemby potrebbe addirittura aver superato gli autentici mostri sacri del passato e, presumibilmente con un discreto numero di anelli di campione NBA alla mano, essere considerato il più grande di sempre
FINALMENTE UN TITOLO A PHILADELPHIA, MA NON GRAZIE AI SIXERS
A Philadelphia il titolo NBA lo sognano dal 1983, quando l’uomo simbolo della squadra era il leggendario Doctor J, alias Julius Erving, e per il 2050, in effetti, in città potrebbero essere riusciti a togliersi quella soddisfazione. Non grazie ai Sixers, però, perché secondo ‘CBS’ sarà la squadra femminile di Philly, destinata ad entrare in WNBA a partire dal 2030, a far meglio dei colleghi maschi
LA NBA E IL CASO SCOMMESSE
Secondo ‘CBS’, arrivati nel 2050 la NBA si sarà allontanata dal settore delle scommesse, in buona parte a seguito di uno scandalo che avrà visto coinvolto un giocatore di primissima fascia. Dopo i precedenti, a dire il vero piuttosto numerosi, arrivati già ad oggi, il rapporto complicato tra la lega e il mondo delle scommesse sarebbe destinato a farsi ancora più complesso
LA PIÙ GRANDE STAGIONE INDIVIDUALE DI SEMPRE? PORTA IL NOME DI CURRY
30.1 punti, 6.7 assist, 2.1 palle rubate di media tirando con il 50.4% dal campo, con il 45.4% da tre e con il 90.8% ai liberi, 73 vittorie in stagione regolare e premio di MVP vinto all’unanimità. Nel 2050, guardandosi indietro, considereranno la stagione 2015-16 di Steph Curry come la migliore di sempre a livello individuale, perché nessuno sarà stato in grado di replicare numeri, statistiche e vittorie di quel tipo