Mentre si scaldano i motori in vista della prossima stagione, tra un pronostico e l’altro da molte parti nelle ultime settimane si è provato a fare un bilancio dell’ultimo quarto di secolo in NBA. ‘CBS’, però, ha invece deciso ora di guardare avanti e non indietro, provando a immaginare come sarà la NBA tra 25 anni. E, vista da qui, tra la NBA di oggi e quella del 2050 sembra poterci essere la stessa distanza che intercorre tra quella dell’anno 2000 e l’attuale