L’idea di smontare la squadra che a giugno del 2024 aveva portato a Boston il suo18° titolo era già piuttosto fondata prima che Jayson Tatum si infortunasse ai playoff contro i Knicks, e la sua assenza prolungata ha solo accelerato alcune scelte covate da tempo. Il roster aveva d’altronde un costo esorbitante e per tagliare il monte salari complessivo i Celtics hanno ceduto pezzi pregiati come Jrue Holiday e Kristaps Porzingis