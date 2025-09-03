"Kawhi Leonard aveva avuto una serataccia la sera prima e noi avevamo vinto, io in particolare avevo fatto un buon lavoro contro di lui. Ero carico. La partita dopo eravamo in back-to-back sempre contro di loro e lui ha iniziato la partita segnando nove tiri su nove contro di me. Tornati in panchina Mark (Daigneault) mi ha detto: ‘Ti sta facendo il c**o, Jalen. Dobbiamo cambiare marcatura’. L'ho guardato e ho detto: ‘Sì’. A quel punto hanno messo Lu Dort su di lui, e Kawhi ha finito a quota 30 e qualcosa”