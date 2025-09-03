Introduzione
Oggi è un campione NBA, ma fino a pochi anni fa Jalen Williams era solo un rookie alla sua prima esperienza in NBA. L’ala degli OKC Thunder ha fatto la sua top-3 dei momenti "benvenuto nella lega" che ha subito nel suo primo anno in NBA, venendo umiliato da tre leggende del gioco
Quello che devi sapere
LA CRESCITA DI JALEN WILLIAMS
Per essere solamente al suo terzo anno di NBA, Jalen Williams ha già avuto risultati superiori a gran parte dei giocatori transitati nella lega — partendo soprattutto dal titolo vinto a giugno da secondo miglior giocatore di OKC, con la perla dei suoi 40 punti in gara-5 contro Indiana. Anche lui, però, è stato un rookie ed è dovuto passare attraverso quei momenti “Welcome to the league”, quelli in cui i migliori giocatori del mondo ti umiliano senza che tu possa farci niente. Williams ne ha raccontati tre in particolare
1. KAWHI LEONARD
"Kawhi Leonard aveva avuto una serataccia la sera prima e noi avevamo vinto, io in particolare avevo fatto un buon lavoro contro di lui. Ero carico. La partita dopo eravamo in back-to-back sempre contro di loro e lui ha iniziato la partita segnando nove tiri su nove contro di me. Tornati in panchina Mark (Daigneault) mi ha detto: ‘Ti sta facendo il c**o, Jalen. Dobbiamo cambiare marcatura’. L'ho guardato e ho detto: ‘Sì’. A quel punto hanno messo Lu Dort su di lui, e Kawhi ha finito a quota 30 e qualcosa”
2. KLAY THOMPSON
"Ero contro di lui da tutta la sera, poi ha segnato un canestro da dietro il tabellone e mentre il pallone stava entrando mi ha dato una pacca sul sedere e mi ha detto 'Bel tentativo, rookie'"
3. KEVIN DURANT
"Kevin Durant non giocava a OKC da un po’ e c’era un gran casino. I fan lo prendevano di mira e lui rispondeva a tutti. Era impegnato a parlare con i tifosi e nel frattempo mi picchiava, mi tirava sopra la testa e mi faceva di tutto. È stato orribile, fratello. Quelli sono i miei tre momenti 'benvenuto nella NBA'"