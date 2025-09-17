Introduzione
Nell'arco degli ultimi 10 anni (dalla stagione 2015-16 all'ultima disputata) è stato creato un database che aggregando le multe collezionate da giocatori e allenatori di una squadra, l'importo in dollari delle sanzioni, le squalifiche subite e le gare saltate in virtù di tali squalifiche ha decretato la squadra più "cattiva" dell'ultimo decennio. Ecco i risultati ottenuti, nel dettaglio.
Quello che devi sapere
30) SAN ANTONIO SPURS
- NUMERO MULTE: 155
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 449.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 2
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 6
- INDICE: 0.613
29) PORTLAND TRAIL BLAZERS
- NUMERO MULTE: 268
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 684.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 1
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 1
- INDICE: 0.677
28) INDIANA PACERS
- NUMERO MULTE: 251
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 619.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 3
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 7
- INDICE: 0.909
27) CHICAGO BULLS
- NUMERO MULTE: 272
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 759.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 2
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 9
- INDICE: 0.938
26) DENVER NUGGETS
- NUMERO MULTE: 307
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 869.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 3
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 3
- INDICE: 0.947
25) UTAH JAZZ
- NUMERO MULTE: 305
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 828.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 3
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 8
- INDICE: 1.054
24) BOSTON CELTICS
- NUMERO MULTE: 399
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.328.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 3
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 2
- INDICE: 1.138
23) NEW YORK KNICKS
- NUMERO MULTE: 261
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 709.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 2
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 21
- INDICE: 1.186
22) DALLAS MAVERICKS
- NUMERO MULTE: 366
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.133.556
- NUMERO SOSPENSIONI: 3
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 10
- INDICE: 1.241
21) L.A. CLIPPERS
- NUMERO MULTE: 390
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.326.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 3
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 10
- INDICE: 1.301
20) OKLAHOMA CITY THUNDER
- NUMERO MULTE: 256
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 788.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 5
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 19
- INDICE: 1.334
19) LOS ANGELES LAKERS
- NUMERO MULTE: 354
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 972.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 5
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 12
- INDICE: 1.387
18) SACRAMENTO KINGS
- NUMERO MULTE: 282
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 904.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 8
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 15
- INDICE: 1.503
17) CLEVELAND CAVALIERS
- NUMERO MULTE: 235
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 616.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 5
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 29
- INDICE: 1.509
16) TORONTO RAPTORS
- NUMERO MULTE: 351
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 974.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 8
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 9
- INDICE: 1.512
15) NEW ORLEANS PELICANS
- NUMERO MULTE: 265
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 660.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 5
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 31
- INDICE: 1.618
14) MINNESOTA TIMBERWOLVES
- NUMERO MULTE: 342
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.548.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 7
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 21
- INDICE: 1.732
13) ATLANTA HAWKS
- NUMERO MULTE: 312
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 983.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 5
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 31
- INDICE: 1.733
12) WASHINGTON WIZARDS
- NUMERO MULTE: 383
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.171.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 4
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 29
- INDICE: 1.777
11) ORLANDO MAGIC
- NUMERO MULTE: 309
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 743.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 12
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 14
- INDICE: 1.794
10) CHARLOTTE HORNETS
- NUMERO MULTE: 243
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 791.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 4
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 44
- INDICE: 1.809
9) MILWAUKEE BUCKS
- NUMERO MULTE: 316
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 824.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 6
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 33
- INDICE: 1.844
8) PHOENIX SUNS
- NUMERO MULTE: 444
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.265.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 5
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 32
- INDICE: 2.042
7) GOLDEN STATE WARRIORS
- NUMERO MULTE: 487
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.917.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 8
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 23
- INDICE: 2.162
6) DETROIT PISTONS
- NUMERO MULTE: 366
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.065.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 12
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 28
- INDICE: 2.247
5) PHILADELPHIA 76ERS
- NUMERO MULTE: 370
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 18.109.341
- NUMERO SOSPENSIONI: 5
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 9
- INDICE: 2.298
4) HOUSTON ROCKETS
- NUMERO MULTE: 481
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.743.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 13
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 20
- INDICE: 2.405
3) MEMPHIS GRIZZLIES
- NUMERO MULTE: 358
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.130.000
- NUMERO SOSPENSIONI: 10
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 42
- INDICE: 2.419
2) BROOKLYN NETS
- NUMERO MULTE: 340
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 16.308.296
- NUMERO SOSPENSIONI: 3
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 34
- INDICE: 2.571
1) MIAMI HEAT
- NUMERO MULTE: 295
- TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 941.414
- NUMERO SOSPENSIONI: 15
- GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 43
- INDICE: 2.635
