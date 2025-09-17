Esplora tutte le offerte Sky
NBA, falli, multe e turni di squalifica: la squadra più "cattiva" è Miami. CLASSIFICA

NBA
Nell'arco degli ultimi 10 anni (dalla stagione 2015-16 all'ultima disputata) è stato creato un database che aggregando le multe collezionate da giocatori e allenatori di una squadra, l'importo in dollari delle sanzioni, le squalifiche subite e le gare saltate in virtù di tali squalifiche ha decretato la squadra più "cattiva" dell'ultimo decennio. Ecco i risultati ottenuti, nel dettaglio. 

30) SAN ANTONIO SPURS

  • NUMERO MULTE: 155
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 449.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 2
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 6
  • INDICE: 0.613 

29) PORTLAND TRAIL BLAZERS

  • NUMERO MULTE: 268
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 684.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 1
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 1
  • INDICE: 0.677

28) INDIANA PACERS

  • NUMERO MULTE: 251
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 619.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 3
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 7
  • INDICE: 0.909

27) CHICAGO BULLS

  • NUMERO MULTE: 272
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 759.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 2
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 9
  • INDICE: 0.938

26) DENVER NUGGETS

  • NUMERO MULTE: 307
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 869.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 3
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 3
  • INDICE: 0.947

25) UTAH JAZZ

  • NUMERO MULTE: 305
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 828.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 3
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 8
  • INDICE: 1.054

24) BOSTON CELTICS

  • NUMERO MULTE: 399
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.328.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 3
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 2
  • INDICE: 1.138

23) NEW YORK KNICKS

  • NUMERO MULTE: 261
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 709.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 2
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 21
  • INDICE: 1.186

22) DALLAS MAVERICKS

  • NUMERO MULTE: 366
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.133.556
  • NUMERO SOSPENSIONI: 3
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 10
  • INDICE: 1.241

 

21) L.A. CLIPPERS

  • NUMERO MULTE: 390
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.326.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 3
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 10
  • INDICE: 1.301

20) OKLAHOMA CITY THUNDER

  • NUMERO MULTE: 256
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 788.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 5
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 19
  • INDICE: 1.334

19) LOS ANGELES LAKERS

  • NUMERO MULTE: 354
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 972.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 5
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 12
  • INDICE: 1.387

18) SACRAMENTO KINGS

  • NUMERO MULTE: 282
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 904.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 8
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 15
  • INDICE: 1.503

17) CLEVELAND CAVALIERS

  • NUMERO MULTE: 235
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 616.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 5
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 29
  • INDICE: 1.509

16) TORONTO RAPTORS

  • NUMERO MULTE: 351
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 974.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 8
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 9
  • INDICE: 1.512

15) NEW ORLEANS PELICANS

  • NUMERO MULTE: 265
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 660.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 5
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 31
  • INDICE: 1.618

14) MINNESOTA TIMBERWOLVES

  • NUMERO MULTE: 342
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.548.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 7
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 21
  • INDICE: 1.732

13) ATLANTA HAWKS

  • NUMERO MULTE: 312
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 983.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 5
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 31
  • INDICE: 1.733

12) WASHINGTON WIZARDS

  • NUMERO MULTE: 383
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.171.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 4
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 29
  • INDICE: 1.777

11) ORLANDO MAGIC

  • NUMERO MULTE: 309
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 743.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 12
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 14
  • INDICE: 1.794

10) CHARLOTTE HORNETS

  • NUMERO MULTE: 243
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 791.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 4
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 44
  • INDICE: 1.809

9) MILWAUKEE BUCKS

  • NUMERO MULTE: 316
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 824.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 6
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 33
  • INDICE: 1.844

8) PHOENIX SUNS

  • NUMERO MULTE: 444
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.265.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 5
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 32
  • INDICE: 2.042

7) GOLDEN STATE WARRIORS

  • NUMERO MULTE: 487
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.917.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 8
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 23
  • INDICE: 2.162

6) DETROIT PISTONS

  • NUMERO MULTE: 366
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.065.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 12
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 28
  • INDICE: 2.247

5) PHILADELPHIA 76ERS

  • NUMERO MULTE: 370
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 18.109.341
  • NUMERO SOSPENSIONI: 5
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 9
  • INDICE: 2.298

4) HOUSTON ROCKETS

  • NUMERO MULTE: 481
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.743.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 13
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 20
  • INDICE: 2.405

3) MEMPHIS GRIZZLIES

  • NUMERO MULTE: 358
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 1.130.000
  • NUMERO SOSPENSIONI: 10
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 42
  • INDICE: 2.419

2) BROOKLYN NETS

  • NUMERO MULTE: 340
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 16.308.296
  • NUMERO SOSPENSIONI: 3
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 34
  • INDICE: 2.571

1) MIAMI HEAT

  • NUMERO MULTE: 295
  • TOTALE MULTE (IN DOLLARI): 941.414
  • NUMERO SOSPENSIONI: 15
  • GARE PERSE PER SOSPENSIONI: 43
  • INDICE: 2.635

