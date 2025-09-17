Introduzione
Il sito SBNation ha voluto mettere in ordine quelle che sono le grandi favorite al titolo 2026. Perché nonostante la parità competitiva sia il mantra della nuova NBA (7 squadre campioni diverse negli ultimi 7 anni) non è ovviamente vero che tutte le 30 squadre partono con una speranza di arrivare fino in fondo. Queste 7 invece sì, e di seguito viene anche spiegato il perché
Quello che devi sapere
COM'È FINITA L'ANNO SCORSO
Con la parata per le strade di Oklahoma City, e i Thunder per la prima volta nella loro storia campioni NBA. Una serie finale emozionante ed equilibratissima contro gli Indiana Pacers, decisa solo alla settima gara e condizionata (va ricordato) dall'infortunio di Tyrese Haliburton nei minuti iniziali della partita decisiva. Si riparte da qui: con un nuovo Larry O'Brien Trophy in palio e 30 squadre in lizza per alzarlo al cielo. Ma solo 7 (secondo SBNation) hanno una reale chance di farcela. Ecco quali.
7) ORLANDO MAGIC
- RECORD 2024-25: 41-41 (vincitori della Southeast Division)
- Testa di serie n°7 a Est
- PLAYOFF: Eliminati al primo turno dai Boston Celtics (1-4)
AMBIZIOSI PERCHÉ...
Se ce ne fosse stato bisogno, gli Europei hanno confermato tutto il talento di Franz Wagner, che in coppia con Paolo Banchero (rookie dell'anno 2023, All-Star nel 2024) àncora le ambizioni dei Magic. Che hanno avuto la seconda miglior difesa della NBA lo scorso anno (grazie Jalen Suggs!) e contano di migliorare un attacco troppo spesso asfittico con l'innesto di Desmond Bane. In un Est meno competitivo, i Magic possono sperare nel colpo grosso.
6) MINNESOTA TIMBERWOLVES
- RECORD 2024-25: 49-33
- Testa di serie n°6 a Ovest
- PLAYOFF: Eliminati in finale di conference dagli Oklahoma City Thunder (1-4)
AMBIZIOSI PERCHÉ...
Verrebbe da dire: perché se hai Anthony Edwards in squadra non puoi non essere ambizioso. La superstar dei T'Wolves è ormai una certezza, così come (un gradino sotto) lo sono Rudy Gobert, Jaden McDaniels e Naz Reid. Minnesota però ha perso Nickeil Alexander-Walker e ha un Conley un anno più vecchio (e potrebbe pesare parecchio). Forse l'ago della bilancia potrebbe essere la stagione di Julius Randle e l'impatto dei giocatori più giovani in rotazione (Shannon e Dillingham): ma dopo due finali a Ovest in fila, i "lupi" puntano al bottino grosso.
5) NEW YORK KNICKS
- RECORD 2024-25: 51-31
- Testa di serie n°3 a Est
- PLAYOFF: Eliminati in finale di conference dagli Indiana Pacers (2-4)
AMBIZIOSI PERCHÉ...
Un nuovo allenatore (Mike Brown) per provare a fare l'ultimo salto e tornare alle finali NBA che mancano dal 1999 o megli ancora al titolo (e bisogna tornare indietro addirittura al 1973). Brunson e Towns sono fantastici in attacco ma molto meno in difesa, e questo potrebbe essere un problema. Il roster però è equilibrato e anche già navigato, visto che l'unica vera novità in rotazione sarà Guerschon Yabusele. Già, le rotazioni: con Brown saranno più allungate con con Thibodeau. E questo potrebbe aiutare a maggio inoltrato.
4) CLEVELAND CAVALIERS
- RECORD 2024-25: 64-18 (vincitori della Central Division)
- Testa di serie n°1 a Est
- PLAYOFF: Eliminati in semifinale di conference dagli Indiana Pacers (1-4)
AMBIZIOSI PERCHÉ...
Il miglior attacco della lega capitanato da Donovan Mitchell e la presenza a roster del miglior difensore NBA (Evan Mobley) non è servito per fare gran strada ai playoff - e l'eliminazione al secondo turno in Ohio brucia ancora. Vero, Darius Garland ha giocato i playoff infortunato (all'alluce) ma i ragazzi di coach Atkinson devono ancora dimostrare di non sciogliersi al sole di maggio. Partiranno senza Strus e (forse) Garland, ma per loro sarà importante essere a pieno regine in postseason, non a novembre/dicembre. In un Est meno "affollato" al vertice, Cleveland deve puntare in alto.
3) HOUSTON ROCKETS
- RECORD 2024-25: 52-30 (vincitori della Southwest Division)
- Testa di serie n°2 a Ovest
- PLAYOFF: Eliminati al primo turno dai Golden State Warriors (3-4)
AMBIZIOSI PERCHÉ...
Perché se chiudi col secondo miglior record a Ovest e aggiungi al tuo roster Kevin Durant devi essere ambizioso, soprattutto dopo aver visto in estate Alperen Sengun scatenato trascinare la sua Turchia a un passo dal titolo europeo. Giovani, versatili ma anche duri fisicamente, Amen Thompson, Jabari Smith e forse anche Tari Eason sono il telaio su cui Sengun e i veterani (Durant e VanVleet) possono costruire qualcosa di davvero speciale, guidati da coach Udoka in panchina. Se poi Reed Sheppard dovesse contribuire da terza scelta assoluta (al Draft 2024) allora per Houston non c'è limite alle ambizioni.
2) DENVER NUGGETS
- RECORD 2024-25: 50-32
- Testa di serie n°4 a Ovest
- PLAYOFF: Eliminati in semifinale di conference dagli Oklahoma City Thunder (3-4)
AMBIZIOSI PERCHÉ...
In Colorado sanno che la finestra per il titolo legata all'immenso Nikola Jokic (31 anni) non è eterna. E così hanno messo mano al roster, scegliendo di rinunciare a Michael Porter Jr., pedina importante del titolo 2023. Un'uscita che pesa, ma dal mercato i Nuggets escono vincitori non solo grazie alla firma di Cam Johnson (ottimo tiratore, buon atleta, ancora molto giovane) ma anche dall'arrivo di Tim Hardaway (altra minaccia sul perimetro) e Jonas Valanciunas (cambio di Jokic per garantire minuti di riposo al serbo) e dal ritorno di Bruce Brown, già campione nel 2023. E poi c'è sempre Jamal Murray (e un Christian Braun in gran crescita)...
1) OKLAHOMA CITY THUNDER
- RECORD 2024-25: 68-14 (vincitori della Northwest Division)
- Testa di serie n°1 a Ovest
- PLAYOFF: Campioni NBA
AMBIZIOSI PERCHÉ...
Un vecchio adagio NBA obbliga a considerare favorita la squadra campione in carica finché non sconfitta. E battere questi Thunder non sarà facile, perché hanno l'MVP in carica (Gilgeous-Alexander), due star in rampa di lancio (Jalen Williams e Chet Holmgren), pedine preziose (Caruso e Hartenstein) su tutti e un nucelo di difensori (capitanati da Lu Dort) che terrorizza ogni attacco avversario. Saranno loro i primi a centrare il back-to-back dopo 7 squadre campioni diverse in 7 anni?