Verrebbe da dire: perché se hai Anthony Edwards in squadra non puoi non essere ambizioso. La superstar dei T'Wolves è ormai una certezza, così come (un gradino sotto) lo sono Rudy Gobert, Jaden McDaniels e Naz Reid. Minnesota però ha perso Nickeil Alexander-Walker e ha un Conley un anno più vecchio (e potrebbe pesare parecchio). Forse l'ago della bilancia potrebbe essere la stagione di Julius Randle e l'impatto dei giocatori più giovani in rotazione (Shannon e Dillingham): ma dopo due finali a Ovest in fila, i "lupi" puntano al bottino grosso.