Senza far grande rumore, gli Heat hanno trasformato due panchinari come Kyle Anderson e il veterano Kevin Love in Norman Powell, che nella prima parte della scorsa stagione ai Clippers aveva giocato a livelli da All-Star. Il peso sul salary cap, stimato attorno ai 7 milioni di dollari in più, è modesto e il contratto di Powell è in scadenza al termine della prossima stagione, lasciando così alla dirigenza di Miami la scelta tra un eventuale prolungamento e un inserimento in ulteriori scambi da qui a febbraio prima della trade deadline