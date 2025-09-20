Esplora tutte le offerte Sky
NBA, il miglior quintetto base all-time degli Orlando Magic

NBA
Sono nella NBA dal 1989, non hanno ancora mai vinto un titolo, ma sono arrivati già due volte a giocarsi il Larry O'Brien Trophy in finale, la prima volta a soli sei anni dall'ingresso nella lega e la seconda nel 2009. Oggi Orlando torna a essere ambiziosa, e mentre la squadra di Banchero e Wagner non fa mistero di puntare in alto, l'account dei Magic chiede ai propri tifosi di indicare il proprio quintetto base all-time preferito. Svelando il proprio

ANFERNEE "PENNY" HARDAWAY

  • 6 STAGIONI
  • PUNTI: 19.0
  • RIMBALZI: 4.7
  • ASSIST: 6.3
  • 4 VOLTE ALL-STAR
  • 2 VOLTE PRIMO QUINTETTO NBA
  • 1 VOLTA TERZO QUINTETTO NBA

ANFERNEE "PENNY" HARDAWAY

TRACY McGRADY

  • 4 STAGIONI
  • PUNTI: 28.1
  • RIMBALZI: 7.0
  • ASSIST: 5.2
  • GIOCATORE PIÙ MIGLIORATO (2001)
  • 4 VOLTE ALL-STAR
  • 2 VOLTE PRIMO QUINTETTO NBA
  • 2 VOLTE SECONDO QUINTETTO NBA
  • 2 VOLTE CAPOCANNONIERE NBA

 

TRACY McGRADY
PAOLO BANCHERO

  • 3 STAGIONI
  • PUNTI: 22.4
  • RIMBALZI: 7.1
  • ASSIST: 4.6
  • ROOKIE DELL'ANNO (2023)
  • 1 VOLTA ALL-STAR

PAOLO BANCHERO

DWIGHT HOWARD

  • 8 STAGIONI
  • PUNTI: 18.4
  • RIMBALZI: 13.0
  • STOPPATE: 2.2
  • 3 VOLTE MIGLIOR DIFENSORE NBA
  • 6 VOLTE ALL-STAR
  • 5 VOLTE PRIMO QUINTETTO NBA
  • 1 VOLTA TERZO QUINTETTO NBA
  • 4 VOLTE MIGLIOR RIMBALZISTA NBA

DWIGHT HOWARD
SHAQUILLE O'NEAL

  • 4 STAGIONI
  • PUNTI: 27.2
  • RIMBALZI: 12.5
  • STOPPATE: 2.8
  • ROOKIE DELL'ANNO (1993)
  • 4 VOLTE ALL-STAR
  • 1 VOLTA SECONDO QUINTETTO NBA
  • 2 VOLTE TERZO QUINTETTO NBA
  • 1 VOLTA CAPOCANNONIERE NBA

SHAQUILLE O'NEAL
