Introduzione
Sono nella NBA dal 1989, non hanno ancora mai vinto un titolo, ma sono arrivati già due volte a giocarsi il Larry O'Brien Trophy in finale, la prima volta a soli sei anni dall'ingresso nella lega e la seconda nel 2009. Oggi Orlando torna a essere ambiziosa, e mentre la squadra di Banchero e Wagner non fa mistero di puntare in alto, l'account dei Magic chiede ai propri tifosi di indicare il proprio quintetto base all-time preferito. Svelando il proprio
Quello che devi sapere
ANFERNEE "PENNY" HARDAWAY
- 6 STAGIONI
- PUNTI: 19.0
- RIMBALZI: 4.7
- ASSIST: 6.3
- 4 VOLTE ALL-STAR
- 2 VOLTE PRIMO QUINTETTO NBA
- 1 VOLTA TERZO QUINTETTO NBA
TRACY McGRADY
- 4 STAGIONI
- PUNTI: 28.1
- RIMBALZI: 7.0
- ASSIST: 5.2
- GIOCATORE PIÙ MIGLIORATO (2001)
- 4 VOLTE ALL-STAR
- 2 VOLTE PRIMO QUINTETTO NBA
- 2 VOLTE SECONDO QUINTETTO NBA
- 2 VOLTE CAPOCANNONIERE NBA
PAOLO BANCHERO
- 3 STAGIONI
- PUNTI: 22.4
- RIMBALZI: 7.1
- ASSIST: 4.6
- ROOKIE DELL'ANNO (2023)
- 1 VOLTA ALL-STAR
DWIGHT HOWARD
- 8 STAGIONI
- PUNTI: 18.4
- RIMBALZI: 13.0
- STOPPATE: 2.2
- 3 VOLTE MIGLIOR DIFENSORE NBA
- 6 VOLTE ALL-STAR
- 5 VOLTE PRIMO QUINTETTO NBA
- 1 VOLTA TERZO QUINTETTO NBA
- 4 VOLTE MIGLIOR RIMBALZISTA NBA
SHAQUILLE O'NEAL
- 4 STAGIONI
- PUNTI: 27.2
- RIMBALZI: 12.5
- STOPPATE: 2.8
- ROOKIE DELL'ANNO (1993)
- 4 VOLTE ALL-STAR
- 1 VOLTA SECONDO QUINTETTO NBA
- 2 VOLTE TERZO QUINTETTO NBA
- 1 VOLTA CAPOCANNONIERE NBA
