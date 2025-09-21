Brunson e i Knicks sono arrivati a due vittorie dalla finale NBA già lo scorso anno. Chi li ha battuti (gli Indiana Pacers) ha perso il proprio miglior giocatore (Haliburton) e lo stesso vale per un'altra rivale storica dei blu-arancio, i Boston Celtics senza Jayson Tatum. L'Est è aperto, e allora perché non approfittarne? Brunson è il leader dei Knicks che tornano a puntare al titolo: sarebbe il suo primo, e lo consacrebbere al pari di Walt Frazier e Willis Reed nell'Olimpo degli eroi newyorchesi.