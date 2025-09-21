Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Luka "Magic" contro tutti: i record per punti e assist di Doncic contro ogni squadra

NBA
©Getty

Introduzione

I primati riguardano solo la regular season, come da tradizione in USA. Dai 73 punti rifilati agli Atlanta Hawks ai 20 assist distribuiti contro Washington, la quasi totalità delle imprese dello sloveno appartengono al suo periodo ai Dallas Mavs. Un record però è già stato riscritto in maglia Lakers e c'è da aspettarsi che molti altri ancora cadranno nel suo futuro in gialloviola. Ecco le sue migliori prestazioni contro ogni squadra NBA

Quello che devi sapere

BOSTON CELTICS

PUNTI: 42

  • 23 NOVEMBRE 2022: Boston-Dallas 125-112 (17/28 al tiro)

ASSIST: 13

  • 22 GENNAIO 2024: Dallas-Boston 110-119

BROOKLYN NETS

PUNTI: 49

  • 27 OTTOBRE 2023: Dallas-Brooklyn 125-120 OT (16/25 al tiro con 9/14 da tre)

ASSIST: 14

  • 27 OTTOBRE 2022: Brooklyn-Dallas 129-125 OT

NEW YORK KNICKS

PUNTI: 60

  • 27 DICEMBRE 2022: Dallas-New York 126-121 OT (21/31 al tiro)

ASSIST: 19

  • 16 APRILE 2021: Dallas-New York 109-117

PHILADELPHIA 76ERS

PUNTI: 42

  • 2 MARZO 2023: Dallas-Philadelphia 133-126 (13/22 al tiro con 7/13 da tre)

ASSIST: 15

  • 4 FEBBRAIO 2022: Dallas-Philadelphia 107-98

 

TORONTO RAPTORS

PUNTI: 41

  • 19 GENNAIO 2022: Dallas-Toronto 102-98 (13/24 al tiro)

ASSIST: 16

  • 28 FEBBRAIO 2024: Toronto-Dallas 125-136

DETROIT PISTONS

PUNTI: 53

  • 30 GENNAIO 2023: Dallas-Detroit 111-105 (17/24 al tiro con 5/11 da tre)

ASSIST: 14

  • 6 APRILE 2022: Detroit-Dallas 113-131

CHICAGO BULLS

PUNTI: 38

  • 6 GENNAIO 2020: Dallas-Chicago 118-110 (14/24 al tiro con 5/10 da tre)

ASSIST: 15

  • 17 GENNAIO 2021: Dallas-Chicago 101-117

INDIANA PACERS

PUNTI: 39

  • 5 MARZO 2024: Dallas-Indiana 120-137 (15/30 al tiro)

ASSIST: 15

  • 4 NOVEMBRE 2024: Dallas-Indiana 127-134

 

MILWAUKEE BUCKS

PUNTI: 45

  • 13 MARZO 2025: Milwaukee-L.A. Lakers 126-106 (14/27 al tiro con 7/13 da tre)

ASSIST: 19

  • 8 AGOSTO 2020: Dallas-Milwaukee 136-132 OT

CLEVELAND CAVALIERS

PUNTI: 45

  • 27 FEBBRAIO 2024: Cleveland-Dallas 121-119 (17/29 al tiro con 6/11 da tre)

ASSIST: 15

  • 3 NOVEMBRE 2019: Cleveland-Dallas 111-131

WASHINGTON WIZARDS

PUNTI: 41

  • 24 GENNAIO 2023: Dallas-Washington 126-127 (16/29 al tiro)

ASSIST: 20 (massimo in carriera)

  • 1 MAGGIO 2021: Dallas-Washington 125-124

CHARLOTTE HORNETS

PUNTI: 40

  • 26 MARZO 2023: Charlotte-Dallas 110-104 (12/29 al tiro con 7/16 da tre)

ASSIST: 11

  • 6 FEBBRAIO 2019: Dallas-Charlotte 99-93

ATLANTA HAWKS

PUNTI: 73 (massimo in carriera)

  • 26 GENNAIO 2024: Atlanta-Dallas 143-148 (25/33 al tiro con 8/13 da tre)

ASSIST: 14

  • 3 FEBBRAIO 2021: Atlanta-Dallas 116-122

MIAMI HEAT

PUNTI: 42

  • 1 APRILE 2023: Miami-Dallas 129-122 (17/25 al tiro)

ASSIST: 11

  • 7 MARZO 2024: Dallas-Miami 114-108

ORLANDO MAGIC

PUNTI: 45

  • 29 GENNAIO 2024: Dallas-Orlando 131-129 (12/23 al tiro)

ASSIST: 15

  • 29 GENNAIO 2024: Dallas-Orlando 131-129

L.A. CLIPPERS

PUNTI: 51

  • 10 FEBBRAIO 2022: Dallas-L.A. Clippers 112-105 (17/26 al tiro con 7/14 da tre)

ASSIST: 16

  • 15 MARZO 2021: Dallas-L.A. Clippers 99-109

PHOENIX SUNS

PUNTI: 50

  • 25 DICEMBRE 2023: Phoenix-Dallas 114-128 (15/25 al tiro con 8/16 da tre)

ASSIST: 15

  • 25 DICEMBRE 2023: Phoenix-Dallas 114-128

SACRAMENTO KINGS

PUNTI: 37

  • 18 APRILE 2021: Dallas-Sacramento 107-121 (14/27 al tiro)

ASSIST: 17

  • 27 GENNAIO 2024: Dallas-Sacramento 115-120
  • 15 GENNAIO 2020: Sacramento-Dallas 123-127

GOLDEN STATE WARRIORS

PUNTI: 45

  • 15 DICEMBRE 2024: Golden State-Dallas 133-143 (16/23 al tiro con 6/11 da tre)

ASSIST: 17

  • 22 MARZO 2023: Dallas-Golden State 125-127

LOS ANGELES LAKERS

PUNTI: 35

  • 12 GENNAIO 2023: L.A. Lakers-Dallas 115-119 2OT (14/28 al tiro con 4/9 da tre)

ASSIST: 17

  • 12 DICEMBRE 2023: Dallas-L.A. Lakers 127-125

DENVER NUGGETS

PUNTI: 38

  • 18 DICEMBRE 2023: Denver-Dallas 130-104 (13/24 al tiro con 6/12 da tre)

ASSIST: 16

  • 25 GENNAIO 2021: Dallas-Denver 113-117

MINNESOTA TIMBERWOLVES

PUNTI: 39

  • 14 DICEMBRE 2023: Dallas-Minnesota 101-119 (15/27 al tiro)

ASSIST: 13

  • 14 DICEMBRE 2023: Dallas-Minnesota 101-119

OKLAHOMA CITY THUNDER

PUNTI: 40

  • 2 FEBBRAIO 2022: Dallas-Oklahoma City 114-120 OT (16/33 al tiro)

ASSIST: 18

  • 2 DICEMBRE 2023: Dallas-Oklahoma City 120-126

PORTLAND TRAIL BLAZERS

PUNTI: 44

  • 14 FEBBRAIO 2021: Dallas-Portland 118-121 (14/20 al tiro con 5/8 da tre)

ASSIST: 15

  • 26 GENNAIO 2022: Portland-Dallas 112-132

UTAH JAZZ

PUNTI: 40

  • 6 DICEMBRE 2023: Dallas-Utah 147-97 (14/25 al tiro con 6/12 da tre)

ASSIST: 14

  • 1 GENNAIO 2024: Utah-Dallas 127-90

MEMPHIS GRIZZLIES

PUNTI: 37

  • 3 DICEMBRE 2024: Dallas-Memphis 121-116 (11/22 al tiro con 5/9 da tre)

ASSIST: 12

  • 30 OTTOBRE 2023: Dallas-Memphis 125-110

SAN ANTONIO SPURS

PUNTI: 51

  • 31 DICEMBRE 2022: San Antonio-Dallas 125-126 (18/29 al tiro con 6/10 da tre)

ASSIST: 16

  • 19 MARZO 2024: San Antonio-Dallas 107-113

HOUSTON ROCKETS

PUNTI: 50

  • 23 DICEMBRE 2022: Houston-Dallas 106-112 (17/30 al tiro con 6/12 da tre)

ASSIST: 13

  • 29 DICEMBRE 2022: Dallas-Houston 129-114

NEW ORLEANS PELICANS

PUNTI: 49

  • 17 FEBBRAIO 2022: New Orleans-Dallas 118-125 (17/35 al tiro con 7/14 da tre)

ASSIST: 15

  • 4 MARZO 2025: L.A. Lakers-New Orleans 136-115

DALLAS MAVERICKS

PUNTI: 45

  • 9 APRILE 2025: Dallas-L.A. Lakers 97-112 (16/28 al tiro con 7/10 da tre)

ASSIST: 12

  • 25 FEBBRAIO 2025: L.A. Lakers-Dallas 107-99

