NBA, Luka "Magic" contro tutti: i record per punti e assist di Doncic contro ogni squadraNBA
Introduzione
I primati riguardano solo la regular season, come da tradizione in USA. Dai 73 punti rifilati agli Atlanta Hawks ai 20 assist distribuiti contro Washington, la quasi totalità delle imprese dello sloveno appartengono al suo periodo ai Dallas Mavs. Un record però è già stato riscritto in maglia Lakers e c'è da aspettarsi che molti altri ancora cadranno nel suo futuro in gialloviola. Ecco le sue migliori prestazioni contro ogni squadra NBA
Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS
PUNTI: 42
- 23 NOVEMBRE 2022: Boston-Dallas 125-112 (17/28 al tiro)
ASSIST: 13
- 22 GENNAIO 2024: Dallas-Boston 110-119
BROOKLYN NETS
PUNTI: 49
- 27 OTTOBRE 2023: Dallas-Brooklyn 125-120 OT (16/25 al tiro con 9/14 da tre)
ASSIST: 14
- 27 OTTOBRE 2022: Brooklyn-Dallas 129-125 OT
NEW YORK KNICKS
PUNTI: 60
- 27 DICEMBRE 2022: Dallas-New York 126-121 OT (21/31 al tiro)
ASSIST: 19
- 16 APRILE 2021: Dallas-New York 109-117
PHILADELPHIA 76ERS
PUNTI: 42
- 2 MARZO 2023: Dallas-Philadelphia 133-126 (13/22 al tiro con 7/13 da tre)
ASSIST: 15
- 4 FEBBRAIO 2022: Dallas-Philadelphia 107-98
TORONTO RAPTORS
PUNTI: 41
- 19 GENNAIO 2022: Dallas-Toronto 102-98 (13/24 al tiro)
ASSIST: 16
- 28 FEBBRAIO 2024: Toronto-Dallas 125-136
DETROIT PISTONS
PUNTI: 53
- 30 GENNAIO 2023: Dallas-Detroit 111-105 (17/24 al tiro con 5/11 da tre)
ASSIST: 14
- 6 APRILE 2022: Detroit-Dallas 113-131
CHICAGO BULLS
PUNTI: 38
- 6 GENNAIO 2020: Dallas-Chicago 118-110 (14/24 al tiro con 5/10 da tre)
ASSIST: 15
- 17 GENNAIO 2021: Dallas-Chicago 101-117
INDIANA PACERS
PUNTI: 39
- 5 MARZO 2024: Dallas-Indiana 120-137 (15/30 al tiro)
ASSIST: 15
- 4 NOVEMBRE 2024: Dallas-Indiana 127-134
MILWAUKEE BUCKS
PUNTI: 45
- 13 MARZO 2025: Milwaukee-L.A. Lakers 126-106 (14/27 al tiro con 7/13 da tre)
ASSIST: 19
- 8 AGOSTO 2020: Dallas-Milwaukee 136-132 OT
CLEVELAND CAVALIERS
PUNTI: 45
- 27 FEBBRAIO 2024: Cleveland-Dallas 121-119 (17/29 al tiro con 6/11 da tre)
ASSIST: 15
- 3 NOVEMBRE 2019: Cleveland-Dallas 111-131
WASHINGTON WIZARDS
PUNTI: 41
- 24 GENNAIO 2023: Dallas-Washington 126-127 (16/29 al tiro)
ASSIST: 20 (massimo in carriera)
- 1 MAGGIO 2021: Dallas-Washington 125-124
CHARLOTTE HORNETS
PUNTI: 40
- 26 MARZO 2023: Charlotte-Dallas 110-104 (12/29 al tiro con 7/16 da tre)
ASSIST: 11
- 6 FEBBRAIO 2019: Dallas-Charlotte 99-93
ATLANTA HAWKS
PUNTI: 73 (massimo in carriera)
- 26 GENNAIO 2024: Atlanta-Dallas 143-148 (25/33 al tiro con 8/13 da tre)
ASSIST: 14
- 3 FEBBRAIO 2021: Atlanta-Dallas 116-122
MIAMI HEAT
PUNTI: 42
- 1 APRILE 2023: Miami-Dallas 129-122 (17/25 al tiro)
ASSIST: 11
- 7 MARZO 2024: Dallas-Miami 114-108
ORLANDO MAGIC
PUNTI: 45
- 29 GENNAIO 2024: Dallas-Orlando 131-129 (12/23 al tiro)
ASSIST: 15
- 29 GENNAIO 2024: Dallas-Orlando 131-129
L.A. CLIPPERS
PUNTI: 51
- 10 FEBBRAIO 2022: Dallas-L.A. Clippers 112-105 (17/26 al tiro con 7/14 da tre)
ASSIST: 16
- 15 MARZO 2021: Dallas-L.A. Clippers 99-109
PHOENIX SUNS
PUNTI: 50
- 25 DICEMBRE 2023: Phoenix-Dallas 114-128 (15/25 al tiro con 8/16 da tre)
ASSIST: 15
- 25 DICEMBRE 2023: Phoenix-Dallas 114-128
SACRAMENTO KINGS
PUNTI: 37
- 18 APRILE 2021: Dallas-Sacramento 107-121 (14/27 al tiro)
ASSIST: 17
- 27 GENNAIO 2024: Dallas-Sacramento 115-120
- 15 GENNAIO 2020: Sacramento-Dallas 123-127
GOLDEN STATE WARRIORS
PUNTI: 45
- 15 DICEMBRE 2024: Golden State-Dallas 133-143 (16/23 al tiro con 6/11 da tre)
ASSIST: 17
- 22 MARZO 2023: Dallas-Golden State 125-127
LOS ANGELES LAKERS
PUNTI: 35
- 12 GENNAIO 2023: L.A. Lakers-Dallas 115-119 2OT (14/28 al tiro con 4/9 da tre)
ASSIST: 17
- 12 DICEMBRE 2023: Dallas-L.A. Lakers 127-125
DENVER NUGGETS
PUNTI: 38
- 18 DICEMBRE 2023: Denver-Dallas 130-104 (13/24 al tiro con 6/12 da tre)
ASSIST: 16
- 25 GENNAIO 2021: Dallas-Denver 113-117
MINNESOTA TIMBERWOLVES
PUNTI: 39
- 14 DICEMBRE 2023: Dallas-Minnesota 101-119 (15/27 al tiro)
ASSIST: 13
- 14 DICEMBRE 2023: Dallas-Minnesota 101-119
OKLAHOMA CITY THUNDER
PUNTI: 40
- 2 FEBBRAIO 2022: Dallas-Oklahoma City 114-120 OT (16/33 al tiro)
ASSIST: 18
- 2 DICEMBRE 2023: Dallas-Oklahoma City 120-126
PORTLAND TRAIL BLAZERS
PUNTI: 44
- 14 FEBBRAIO 2021: Dallas-Portland 118-121 (14/20 al tiro con 5/8 da tre)
ASSIST: 15
- 26 GENNAIO 2022: Portland-Dallas 112-132
UTAH JAZZ
PUNTI: 40
- 6 DICEMBRE 2023: Dallas-Utah 147-97 (14/25 al tiro con 6/12 da tre)
ASSIST: 14
- 1 GENNAIO 2024: Utah-Dallas 127-90
MEMPHIS GRIZZLIES
PUNTI: 37
- 3 DICEMBRE 2024: Dallas-Memphis 121-116 (11/22 al tiro con 5/9 da tre)
ASSIST: 12
- 30 OTTOBRE 2023: Dallas-Memphis 125-110
SAN ANTONIO SPURS
PUNTI: 51
- 31 DICEMBRE 2022: San Antonio-Dallas 125-126 (18/29 al tiro con 6/10 da tre)
ASSIST: 16
- 19 MARZO 2024: San Antonio-Dallas 107-113
HOUSTON ROCKETS
PUNTI: 50
- 23 DICEMBRE 2022: Houston-Dallas 106-112 (17/30 al tiro con 6/12 da tre)
ASSIST: 13
- 29 DICEMBRE 2022: Dallas-Houston 129-114
NEW ORLEANS PELICANS
PUNTI: 49
- 17 FEBBRAIO 2022: New Orleans-Dallas 118-125 (17/35 al tiro con 7/14 da tre)
ASSIST: 15
- 4 MARZO 2025: L.A. Lakers-New Orleans 136-115
DALLAS MAVERICKS
PUNTI: 45
- 9 APRILE 2025: Dallas-L.A. Lakers 97-112 (16/28 al tiro con 7/10 da tre)
ASSIST: 12
- 25 FEBBRAIO 2025: L.A. Lakers-Dallas 107-99