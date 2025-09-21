Ha iniziato la stagione ai Kings, non ha mai trovato una vera intesa con DeMar DeRozan, ha visto il licenziamento di coach Mike Brown e l'arrivo di Doug Christie prima di chiedere - e ottenere - la cessione. Ai San Antonio Spurs, dove le sue cifre sono scese in picchiata (da 25 punti di media a 19.7) ma soprattutto dove sembra aver perso la mira da tre punti (27.4% in Texas). Non lo ha aiutato aver giocato solo 5 partite in coppia con Wembanyama (prima dell'infortunio del francese).