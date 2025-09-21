Introduzione
Non tutte le annate sono da ricordare. Capita, nel corso di una carriera, di avere un passaggio a vuoto, o anche soltanto una stagione meno produttiva rispetto a un'altra. Per diversi motivi è quello che è successo a questi cinque giocatori, che ora guardano al campionato 2025-26 per prendersi una rivincita e tornare a livelli d'eccellenza, quelli a cui hanno abituato i propri tifosi
Quello che devi sapere
IL 2024-25 DI DEVIN BOOKER
Doveva essere un trio delle meraviglie - Booker, Beal, Durant - è stato un incubo. Anche per il giocatore franchigia dei Suns, che ha tirato male da tre (appena sopra il 33%) e segnato meno (per una media punti inferiore, bisogna tornare al 2017-18). La chimica non c'è mai stata, la mancanza di risultati è stata l'ovvia conseguenza.
IL RISCATTO DI BOOKER
Jordan Ott sarà il quarto allenatore diverso in quattro anni (altro segno di grande instabilità societaria): dovrebbe rimettere Booker al centro del progetto, visto che né Durant (Rockets) né Beal (Clippers) sono più in Arizona. Nella settimana in cui scatta il campionato, Booker spegnerà 29 candeline: c'è ancora tanta pallacanestro dentro il leader dei Suns, pronto a riprendersi i riflettori.
IL 2024-25 DI TRAE YOUNG
Trae Young ha segnato meno di quanto fatto l'anno scorso (24.2 punti a sera) solo nel suo anno da rookie. Non è necessariamente un male, sia chiaro, ma anche le sue percentuali sono calate, ai mimini in carriera (41.1% dal campo). Atlanta ha collezionato un record perdente e mancato l'accesso ai playoff.
IL RISCATTO DI YOUNG
L'arrivo di Kristaps Porzingis, il ritorno di Jalen Johnson, la maturazione dell'ex prima scelta assoluta Zaccharie Risacher - ma anche l'inserimento a roster di un difensore come Nickeil Alexander-Walker - fanno sì che molti guardino agli Hawks come una squadra con ambizioni di titolo in una Eastern Conference si pensa indebolita in alcune squadre chiave (Boston e Indiana su tutte). Servirà un super Trae Young: è forse la sua più grande opportunità.
IL 2024-25 DI LAURI MARKKANEN
All-Star a febbraio 2023 e poi giocatore più migliorato alla fine di quella stagione, da allora la media punti del finlandese è scesa da 25.6 a 19.0. C'è da preoccuparsi soprattutto guardano alle percentuali (reali) al tiro: solo il 52.1% per lui lo scorso anno - peggior dato dal 2020 - con un crollo in quelle da tre punti (sotto il 35%).
IL RISCATTO DI MARKKANEN
Un Europeo da grandissimo protagonista ha rimesso prepotentemente al centro dei riflettori il giocatore finlandese di coach Will Hardy: è sfuggita la medaglia, ma l'estate di Markkanen può tradursi in un'annata di grande riscatto per quello che a tutti gli effetti è il leader dei Jazz.
IL 2024-25 DI DE'AARON FOX
Ha iniziato la stagione ai Kings, non ha mai trovato una vera intesa con DeMar DeRozan, ha visto il licenziamento di coach Mike Brown e l'arrivo di Doug Christie prima di chiedere - e ottenere - la cessione. Ai San Antonio Spurs, dove le sue cifre sono scese in picchiata (da 25 punti di media a 19.7) ma soprattutto dove sembra aver perso la mira da tre punti (27.4% in Texas). Non lo ha aiutato aver giocato solo 5 partite in coppia con Wembanyama (prima dell'infortunio del francese).
IL RISCATTO DI FOX
Passa, ovviamente, attraverso la presenza in campo di Wembanyama. Fox è chiamato a essere la seconda opzione offensiva dietro all'Alieno, ma è a lui che coach Johnson affiderà il pallone e la gestione di ogni singola azione. Gli Spurs sono pronti a fare sul serio nella Western Conference: un obbligo, se hai in squadra un talento come Wemby, ma tanto dipenderà dalla stagione di Fox.
IL 2024-25 DI MIKAL BRIDGES
Guardando l'attacco il calo di Mikal Bridges (nel passaggio dai Nets ai Knicks) è evidente, tanto per punti che per percentuali e pericolosità da tre punti. Forse non è del tutto indicativo, perché coach Thibodeau a Bridges chiedeva in primis compiti difensivi. Ma l'ex Villanova non sempre è sembrato a suo agio nei Knicks della scorsa stagione.
IL RISCATTO DI BRIDGES
Si chiama Mike Brown la speranza di riscatto di Mikal Bridges. Il nuovo allenatore blu-arancio è chiamato a ridisegnare un po' il ruolo del n°25 all'interno dei Knicks: ad esempio dandogli le redini del gioco e carta bianca nei minuti in cui Jalen Brunson riposa in panchina (minuti maggiori di quelli storicamente concessi da Thibodeau...).