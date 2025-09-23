Introduzione
Il network sportivo USA ha interpellato in forma anonima 20 addetti ai lavori tra allenatori, scout e dirigenti per fare le carte alla nuova stagione NBA. Ecco le loro opinioni, che aiutano già a delineare il quadro degli equilibri in vista del prossimo campionato al via tra meno di un mese
ROOKIE DELL'ANNO 2026
- COOPER FLAGG: 19 VOTI
- KON KNUPPEL: 1 VOTO
Un plebiscito, per la prima scelta assoluta all'ultimo Draft. Il giocatore dei Dallas Mavericks ha raccolto 19 delle 20 indicazioni di voto. L'unico contrario (un assistente GM di una squadra dell'Ovest) ha indicato l'ex compagno di Flagg a Duke Kon Knuppel, che a Charlotte "avrà tanti palloni in una pessima squadra: condizioni ideali per collezionare grandi statistiche individuali".
LEBRON JAMES AL VIA DELLA STAGIONE 2026-27
- AI LAKERS: 7 VOTI
- RITIRATO: 5 VOTI
- A CLEVELAND: 4 VOTI
- A GOLDEN STATE: 2 VOTI
Gli scenari futuri che riguardano LeBron James (anche a 40 anni suonati) continuano a far discutere. Entra in stagione con il contratto in scadenza: che sarà di lui al via non di questo campionato ma del prossimo? C'è chi pensa (5 voti) che questa sarà l'ultima annata di "King" James, ma per la maggioranza anche nel 2026-27 LeBron sarà al fianco di Doncic in gialloviola. Un voto a testa - come destinazioni per il suo futuro - lo raccolgono anche Miami Heat e Dallas Mavericks.
SQUADRA REGINA DEL MERCATO
Non basta spendere tanti soldi, bisogna spenderli bene. E se è vero che soltanto il campo sentenzierà quale squadra si mossa meglio in estate per rafforzarsi e provare a rendersi il più competitiva possibile, gli addetti ai lavori interpellati da ESPN hanno già stilato una loro classifica. Eccola.
1) ATLANTA HAWKS
Piacciono tantissimo i nuovi Hawks che hanno affiancato Kristaps Porzingis a Trae Young ma hanno aggiunto a un roster di ottimi attaccanti (con il ritorno di Jalen Johnson) anche un difensore sottovalutato del calibro di Nickeil Alexander-Walker
2) DENVER NUGGETS
A fronte della partenza di uno dei protagonisti del titolo 2023 (Michael Porter Jr.) ne è tornato in città un altro (Bruce Bowen) ma soprattutto i Nuggets si sono rinforzati con l'arrivo di Cam Johnson, Tim Hardaway Jr. e Jonas Valanciunas. Dopo anni di immobilismo, il front office di Denver quest'estate si è dato davvero da fare.
3) HOUSTON ROCKETS
Se metti le mani su Kevin Durant (anche prossimo ai 37 anni) il voto alla tua estate non può che essere positivo. In più è arrivato in Texas anche un 3&D di altissimo livello come Dorian Finney-Smith e Houston riabbraccia anche una vecchia conoscenza che può essere utilissima sotto canestro, Clint Capela.
MERCATO TOP: IL RANKING COMPLETO
- ATLANTA HAWKS: 7 VOTI
- DENVER NUGGETS: 4 VOTI
- HOUSTON ROCKETS: 3 VOTI
- OKLAHOMA CITY THUNDER: 2 VOTI
- ORLANDO MAGIC: 2 VOTI
[nella foto: Desmond Bane]
- L.A. CLIPPERS: 1 VOTO
- LOS ANGELES LAKERS: 1 VOTO
MAGLIA NERA MERCATO
- NEW ORLEANS PELICANS: 9 VOTI
- I Pelicans hanno ceduto un pezzo "grosso" del proprio quintetto come C.J. McCollum in cambio di un giocatore controverso come Jordan Poole, lontano dai "fasti" di Golden State e reduce da annate con luci&ombre a Washington. Perso anche un giocatore utile come Olynyk, gli arrivi di Saddiq Bey e Kevon Looney sembrano "spostare" poco. Le prime mosse di Joe Dumars non convincono gli addetti ai lavori NBA.
MERCATO FLOP: IL RANKING COMPLETO
- NEW ORLEANS PELICANS: 9 VOTI
- PHOENIX SUNS: 4 VOTI
[nella foto: Jalen Green]
- SACRAMENTO KINGS: 2 VOTI
- CHICAGO BULLS: 1 VOTO
- LOS ANGELES LAKERS: 1 VOTO
- MEMPHIS GRIZZLIES: 1 VOTO
- PHILADELPHIA 76ERS: 1 VOTO
- PORTLAND TRAIL BLAZERS: 1 VOTO
IL MOVIMENTO DI MERCATO PIÙ SCONCERTANTE
- MILWAUKEE, TAGLIO LILLARD/FIRMA TURNER: 16 VOTI
- Pochi dubbi tra gli addetti ai lavori, tutti sorpresi dalla scelta dei Bucks di dire addio a tutti i costi (anche quello di un buyout costosissimo) a uno dei Top 75 di questo sport, per poter avere la libertà di mettere sotto contratto Myles Turner e dare ad Antetokounmpo un nuovo partner, si spera gradito. Prendono voti (uno a testa) anche il licenziamento di Thibodeau da parte dei Knicks, Holiday ai Blazers, Kuminga ancora agli Warriors e (in positivo) la firma di Alexander-Walker agli Hawks.
MIGLIOR MOVIMENTO DI MERCATO
- KEVIN DURANT AI ROCKETS: 11 VOTI
- DESMOND BANE AI MAGIC: 5 VOTI
- ATLANTA OTTIENE LA 1^ SCELTA DI NEW ORLEANS: 2 VOTI
- CAM JOHNSON AI NUGGETS: 1 VOTO
- ESTENSIONE DONCIC AI LAKERS: 1 VOTO
Ancora a 37 anni, assicurarsi i servizi di un futuro Hall of Famer, due volte MVP delle Finals è da considerarsi un gran colpo di mercato, soprattutto se a effettuarlo è una squadra come Houston, già con legittime ambizioni di vertice nella Western Conference. Se ai Rockets mancava un go-to-guy offensivo nelle calde sfide di playoff, ai Magic (grandissima squadra difensiva) mancava un attaccante con punti nelle mani: ed ecco spiegato il secondo posto di Desmond Bane.
PEGGIOR MOVIMENTO DI MERCATO
- LE SCELTE CEDUTE DA NEW ORLEANS AD ATLANTA: 11 VOTI
- PORTLAND FIRMA JRUE HOLIDAY: 3 VOTI
- PHOENIX TAGLIA BRADLEY BEAL: 3 VOTI
- INDIANA PERDE MYLES TURNER: 1 VOTO
- PHOENIX CEDE MARK WILLIAMS: 1 VOTO
- SACRAMENTO FIRMA DENNIS SCHRODER: 1 VOTO
Quasi tutti d'accordo nel ritenere folle lo scambio con cui Joe Dumars [nella foto] ha mandato la scelta n°26 al Draft 2025 più una scelta non protetta a quello del 2026 agli Atlanta Hawks per poter arrivare alla n°13 all'ultimo Draft (utilizzata per Derik Queen). Si dice che il GM di Atlanta Onsi Saleh abbia richiamato personalmente Dumars per assicurarsi che nell'offerta ricevuta non ci fossero... errori.
MIGLIOR GIOCATORE NBA OGGI
- NIKOLA JOKIC: 19 VOTI
- Un voto assegnato a Luka Doncic ha impedito alla star dei Denver Nuggets di diventare il primo giocatore nei sette anni in cui è stato condotto questo sondaggio a raccogliere tutte le indicazioni come miglior giocatore della lega. Il conto totale dice 19 voti per il serbo, 1 per lo sloveno: anche un Europeo in cui la sua Serbia ha deluso non ha tolto nulla alla reputazione stellare di Nikola Jokic
MIGLIOR GIOCATORE NBA NEL 2030
- VICTOR WEMBANYAMA: 16 VOTI
- LUKA DONCIC: 2 VOTI
- SHAI GILGEOUS-ALEXANDER: 1 VOTO
- JAYSON TATUM: 1 VOTO
Sul destino di grandezza del francese degli Spurs ci sono pochi dubbi, è evidente. Però sorprende il distacco sugli avversari, contando ad esempio che Doncic nel 2030 avrà "solo" 31 anni e Gilgeous-Alexander 32, e quindi saranno da considerarsi ancora nel "prime" della loro carriera. Ma l'Alieno ha potenzialità che oggi appaiono infinite: il tempo dirà quanto sarà capace di tramutarle in realtà.
MIGLIOR GIOCATORE USA OGGI
La lista degli MVP NBA degli ultimi anni parla chiaro: bisogna tornare a James Harden (nel 2018) per trovare un giocatore USA votato come il migliore della lega. Certo, Joel Embiid (2023) ha passaporto USA, ma anche francese e camerunese (sua patria d'origine), mentre Jokic (Serbia), Antetokounmpo (Grecia) e Gilgeous-Alexander (Canada) hanno messo in ombra i talenti Made in USA della lega. Ecco chi sono i migliori oggi per gli esperti di ESPN.
1) STEPH CURRY
- 11 VOTI
- Passano gli anni ma il livello di gioco del campione degli Warriors non accenna nessun tipo di flessione: il miglior tiratore di tutti i tempi è sempre il pericolo n°1 per ogni difesa avversaria nel momento in cui supera la metà campo. E poi c'è la gravity che genera con la sua sola presenza in campo: le difese si concentrano su di lui, liberando spazi e opportunità per i suoi compagni.
2) ANTHONY EDWARDS
- 8 VOTI
- Alla vertiginosa ascesa del fenomeno dei Timberwolves (che va sempre ricordato: ha solo 24 anni) manca solo una vittoria, che lo consacri non solo come eccezionale talento ma anche come vincente. Il palmares, se si eccettua l'oro con Team USA a Parigi 2024, è ancora vuoto. Ma forse è solo questione di tempo.
3) DONOVAN MITCHELL
- 1 VOTO
- Come per Edwards, anche alla reputazione di Mitchell sembra mancare soltanto l'ultimo tassello, quello di una vittoria. Perché dal punto di vista del talento individuale (e delle prestazioni in cui lo ha saputo mostrare in campo: 71 punti in regular season con i Cavs, 57 ai playoff con i Jazz) la star dei Cavs non deve più dimostrare nulla a nessuno.
MIGLIOR GIOCATORE USA NEL 2030
- ANTHONY EDWARDS: 11 VOTI
- COOPER FLAG: 5 VOTI
- JAYSON TATUM: 2 VOTI
- PAOLO BANCHERO: 1 VOTO
- JALEN WILLIAMS: 1 VOTO
Già alle spalle soltanto di Steph Curry nella valutazione attuale, Edwards raccoglie più voti di tutti come "faccia" del basket a stelle e strisce per il futuro. Ma va sottolineata la fiducia degli esperti ESPN sul talento di Cooper Flagg, che prima ancora di disputare un solo minuto di NBA in prospettiva futura raccoglie più indicazioni di Tatum, Banchero e Jalen Williams.
MVP NBA 2026
Ai 20 addetti ai lavori (allenatori, scout, dirigenti) interpellati da ESPN è stato poi chiesto anche di esprimersi sul premio più prestigioso della stagione regolare NBA, quello di Most Valuable Player. Finito nelle mani di Shai Gilgeous-Alexander lo scorso anno, ecco i candidati per la stagione 2025-26.
5) ANTHONY EDWARDS: 1 VOTO
Si è già affacciato nella classifica finale del premio di MVP negli ultimi due anni (in entrambe le occasioni è finito al settimo posto). La sua crescita potrebbe coincidere con una crescita anche nella considerazione dei votanti, perché il talento del n°5 dei Timberwolves è fuori discussione.
5) GIANNIS ANTETOKOUNMPO: 1 VOTO
Si può dire che per il solo fatto di scendere in campo il greco - già due volte vincitore di questo premio - sia giustamente considerato un candidato al trofeo. Reduce dal secondo anno in fila con 30+10+5 (punti, rimbalzi e assist) con il 60% al tiro, Antetokounmpo continua a collezionare cifre mai viste prima nella storia della lega. E ora (senza Lillard) i Bucks sono ancora più suoi.
4) VICTOR WEMBANYAMA: 2 VOTI
Il francese è già stato rookie dell'anno al suo esordio nella lega, avrebbe quasi sicuraemente vinto il premio di miglior difensore la scorsa stagione se non si fosse dovuto fermare per la trombosi alla spalla e quindi c'è chi non ha timore a inserirlo già da subito (alla sua terza stagione NBA) tra i candidati MVP. Forse è un po' presto, anche per il valore degli Spurs, ma il voto è comunque significativo.
3) LUKA DONCIC: 4 VOTI
Ogni anno il nome dello sloveno spunta fuori tra i legittimi candidati al trofeo di MVP. Per ora non l'ha ancora vinto, ma l'estate trascorsa in campo agli Europei lo ha visto in ottima forma fisica e i suoi Lakers si affideranno sempre di più alle sue magie. Forse la presenza comunque ingombrante di LeBron James al fianco finirà per non giovargli in un'ottica di statistiche individuali.
2) SHAI GILGEOUS-ALEXANDER: 5 VOTI
Si ferma sul gradino di mezzo del podio il detentore del premio, vinto al termine di una stagione regolare 2024-25 che ha visto i suoi Thunder fare il vuoto nella Western Conference (+16 vittorie sui secondi, gli Houston Rockets). Un premio poi confermato da quello di MVP delle Finals, con la vittoria del suo primo anello.
1) NIKOLA JOKIC: 7 VOTI
Per gli addetti ai lavori il centro dei Nuggets si metterà in bacheca il 4° premio di MVP della sua carriera, dopo averlo mancato l'anno scorso nonostante una stagione chiusa in tripla doppia di media. Solo Kareem Abdul-Jabbar (6), Michael Jordan (5) e Bill Russell (5) ne conterebbero di più nella storia della NBA.