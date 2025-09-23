VICTOR WEMBANYAMA: 16 VOTI LUKA DONCIC: 2 VOTI SHAI GILGEOUS-ALEXANDER: 1 VOTO JAYSON TATUM: 1 VOTO

Sul destino di grandezza del francese degli Spurs ci sono pochi dubbi, è evidente. Però sorprende il distacco sugli avversari, contando ad esempio che Doncic nel 2030 avrà "solo" 31 anni e Gilgeous-Alexander 32, e quindi saranno da considerarsi ancora nel "prime" della loro carriera. Ma l'Alieno ha potenzialità che oggi appaiono infinite: il tempo dirà quanto sarà capace di tramutarle in realtà.