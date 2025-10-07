Chi invece parte decisamente tra le favorite nella Eastern Conference è Orlando, che ha aggiunto Desmond Bane e Tyus Jones ad un roster che necessitava proprio di rinforzi nel reparto guardie. I Magic puntano ad approfittare del possibile ‘vuoto di potere’ creato dai pesanti infortuni a Jayson Tatum e Tyrese Haliburton, stelle di Celtics e Pacers, ultime squadre a raggiungere le Finals partendo da Est. Proprio quelle Finals dove vorrebbe tornare Orlando dopo quasi vent’anni e per riuscirci ci sarà bisogno di un’annata a livelli da MVP di Paolo Banchero