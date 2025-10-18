La questione sta ormai diventando storica: dopo il Covid, il serbo dei Denver Nuggets è arrivato primo o secondo nelle votazioni per l’MVP, e più passa il tempo e più i suoi numeri diventano mostruosi. Lo scorso anno è diventato il primo centro di sempre a realizzare una tripla doppia di media, posizionandosi sul podio per punti, rimbalzi e assist. Una completezza insensata che gli è valsa già tre premi di MVP: se dovesse arrivare il quarto (e con una stagione solida dei Nuggets è tutt’altro che da escludere) raggiungerebbe leggende del calibro di Kareem, Chamberlain, Russell, Jordan e LeBron.