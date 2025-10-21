Introduzione
La NBA comincia la 79^ stagione della sua storia con un numero record di giocatori "internazionali", una serie di "milestones" che possono essere raggiunte da alcune stelle (a partire da LeBron James) e una squadra incredibilmente più giovane di tutte le altre. Scopriamo le curiosità della stagione che sta per cominciare sugli schermi di Sky Sport
Quello che devi sapere
135 GIOCATORI INTERNAZIONALI
Dopo l’ufficializzazione dei roster della prossima stagione, sono 135 i giocatori nati fuori dagli Stati Uniti a far parte della NBA — un numero record. Provengono da 43 nazioni diverse (anche questo pareggia un record all-time) e ben 71 di questi provengono dall’Europa, mai così tanti dal Vecchio Continente. Tutte le squadre hanno almeno un giocatore internazionale a roster
LE MILESTONES DI LEBRON
- Alla sua prima presenza stagionale, LeBron James comincerà la sua 23^ stagione in carriera, spezzando la parità con Vince Carter (fermo a 22) e diventando l’unico giocatore ad aver disputato così tante stagioni in carriera
- Giocando 50 partite, supererà il record di gare disputate in regular season detenuto da Robert Parish a quota 1.611
- Segnando 350 canestri dal campo, supererà anche il record di 15.837 di Kareem Abdul-Jabbar
LE MILESTONES DEGLI ALTRI
- A James Harden mancano 603 punti per superare Carmelo Anthony ed entrare nella top-10 dei realizzatori all-time
- A Russell Westbrook mancano 75 assist per diventare l’ottavo giocatore di sempre a quota 10.000 in carriera
- A Rick Carlisle mancano 7 vittorie per raggiungere quota 1.000 in carriera: sarebbe l’11° di sempre a riuscirci
- A Erik Spoelstra mancano 9 vittorie per superare Red Auerbach per maggior numero di successi con una sola squadra a quota 795. Davanti a lui solo Gregg Popovich (1.390) e Jerry Sloan (1.127)
- A Doc Rivers mancano 12 partite per raggiungere quota 2.000 in carriera. Allenando l’intera stagione, salirebbe al quarto posto ogni epoca superando George Karl (1.999), Larry Brown (2.002), Jerry Sloan (2.024) e Bill Fitch (2.050). Davanti a lui a quel punto solo Gregg Popovich (2.214), Don Nelson (2.318) e Lenny Wilkens (2.487)
14 MILIONI DI PUNTI
Alle squadre NBA mancano circa 46.000 punti per raggiungere la quota di 14 milioni di punti segnati nella storia. Basandosi sulle medie dello scorso anno dovrebbero essere necessarie circa 200 partite, quindi attorno al 17 novembre la soglia verrà superata
CURIOSITÀ SUI NOMI
- Ci sono 7 “Jordan” nei roster NBA (Walsh, Miller, Hawkins, Poole, Clarkson, Goodwin e McLaughlin), ma messi tutti assieme hanno segnato 10.000 punti in meno del solo Michael Jordan
- Ci sono 5 “Nikola” (Jokic, Jovic, Topic, Durisic e Vucevic)
- Ci sono 5 “James” tra nomi e cognomi (LeBron e Bronny, Harden, Wiseman e Sion)
- Orlando Robinson è l’unico giocatore della lega con il proprio nome di battesimo sul petto e il cognome sulla schiena, visto che ha un contratto two-way con i Magic
- I Bucks possono schierare tre Antetokounmpo contemporaneamente: non è mai successo nella storia
I NETS SONO VERAMENTE MOLTO GIOVANI
- Nessun giocatore a roster dei Nets figura nella top-100 dei migliori realizzatori in attività nella lega, anzi hanno un totale combinato di 21.708 punti e 1.018 partenze in quintetto messi tutti assieme.
- Ci sono otto giocatori NBA che hanno segnato più punti di tutti i Nets messi assieme (LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Chris Paul e Damian Lillard)
- Ci sono nove che hanno più partenze in quintetto di loro (James, Paul, DeRozan, Mike Conley, Durant, Al Horford, Russell Westbrook, Brook Lopez e Stephen Curry)
- Ce ne sono anche tre che hanno più rimbalzi di tutti (James, Andre Drummond e Nikola Vucevic)
- Ci sono sei giocatori che hanno segnato più triple di tutti i Nets messi assieme (a partire ovviamente da Curry).
- Il miglior realizzatore dei Nets è Michael Porter Jr. a quota 5.597 punti in carriera