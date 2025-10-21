Dopo l’ufficializzazione dei roster della prossima stagione, sono 135 i giocatori nati fuori dagli Stati Uniti a far parte della NBA — un numero record. Provengono da 43 nazioni diverse (anche questo pareggia un record all-time) e ben 71 di questi provengono dall’Europa, mai così tanti dal Vecchio Continente. Tutte le squadre hanno almeno un giocatore internazionale a roster