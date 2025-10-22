“Il basket, al momento è il secondo sport per popolarità in Europa e non è tra quelli in maggior sviluppo nel Regno Unito, ma ci sono quattro giocatori britannici in NBA. Lo scorso luglio io e il commissioner Adam Silver siamo stati a Londra per incontrare il Primo Ministro Keir Starmer e il sindaco della città, e abbiamo trovato grande collaborazione per l'organizzazione delle partite che si terranno a Londra e a Manchester. C'è un interesse crescente verso la pallacanestro, sono state investite decine di milioni di sterline per lo sviluppo del gioco, e sappiamo che i tifosi non vedono l'ora che arrivino le partite NBA del prossimo gennaio. Il Regno Unito avrà un ruolo molto importante nella nuova lega europea, ci saranno delle franchigie permanenti proprio lì”.