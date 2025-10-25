Introduzione
Dopo la sconfitta all’esordio stagionale, Luka Doncic trascina i Lakers alla vittoria su Minnesota con una super prestazione da 49 punti. Altra sconfitta, invece, per Houston, che nel finale cede in casa contro i Pistons. San Antoniovince dopo un supplementare a New Orleans e gli Heat, con in campo un ottimo Simone Fontecchio, travolgono Memphis. Vittoria netta per i Knicks sui Celtics, mentre Golden State cade a Portland. Sconfitta a sorpresa per Dallas, che in casa perde contro Washington. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
TORONTO RAPTORS-MILWAUKEE BUCKS 116-122
Ai Bucks serve uno Giannis Antetokounmpo in versione dominatore, il greco chiude con 31 punti, 20 rimbalzi e 7 assist, ben assistito da Cole Anthony, autore di 23 punti in uscita dalla panchina, per passare a Toronto. I Raptorsrispondono con i 29 di Brandon Ingram, ma finiscono per pagare la partenza troppo pigra
GUARDA GLIHIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ORLANDO MAGIC-ATLANTA HAWKS 107-111
Dopo la brutta sconfitta casalinga contro Toronto all’esordio stagionale, gli Hawks si riprendono subito andando a vincere in volata ad Orlando. Trae Young fatica ancora al tiro (7/18), ma 6 dei suoi 25 punti arrivano negli ultimissimi possessi che decidono la partita. Dall’altra parte Franz Wagner prova a trascinare i suoi con 27 punti, ma l’attacco dei Magic si blocca proprio sul più bello
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW YORK KNICKS-BOSTON CELTICS 105-95
Ai Knicks basta un 2° quarto devastante, chiuso con un parziale di 42-14, per stabilire il vantaggio che poi Jalen Brunson (31 punti) e compagni si porteranno fino alla fine. New York trova anche l’ottima doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, mentre con i suoi 23 punti Jaylen Brown è il migliore di una Boston volenterosa ma a corto di soluzioni nella metà campo offensiva
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
BROOKLYN NETS-CLEVELAND CAVALIERS 124-131
Vittoria meno facile del previsto per Cleveland, che a Brooklyn va avanti anche di 25 ma poi si rilassa troppo presto e quasi rischia di far rientrare gli avversari in partita. Donovan Mitchell guida come d’abitudine i suoi con 35 punti, seguito da Sam Merrill e Jarret Allen, autori di 22 punti a testa. Buona prova di Michael Porter Jr. per i Nets, con l’ex Denver che chiude a quota 31 con 5/10 al tiro dalla lunga distanza
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
HOUSTON ROCKETS-DETROIT PISTONS 111-115
Sono il canestro del panchinaro Paul Reed, autore di 13 punti, e due liberi segnati da Cade Cunningham (21 punti, 9 assist e 7 rimbalzi) nel finale a regalare a Detroit la vittoria in volata a Houston. I Rockets, sconfitti dai Thunder nella opening night, non sfruttano un Kevin Durant da 37 punti e incassano quindi il secondo stop stagionale in due partite
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MEMPHIS GRIZZLIES-MIAMI HEAT 114-146
Grande prova degli Heat a Memphis, con la partenza sprint che regala agli ospiti già un +21 al termine del 1° quarto e lancia Bam Adebayo (24 punti) verso una gara dominata. Buonissima prestazione da parte di Simone Fontecchio, che segna 14 punti in uscita dalla panchina e aggiunge anche 4 rimbalzi, 2 assist e 2 palle rubate alla sua serata. Serata no, invece, per i Grizzlies, a cominciare da un Ja Morant autore di 12 punti con 4/16 dal campo
GUARDA GLIHIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW ORLEANS PELICANS-SAN ANTONIO SPURS 116-120 (OT)
Gli Spurs passano a New Orleans anche con un Victor Wembanyama ‘normale’, che sbaglia il tiro della vittoria al termine dei tempi regolamentari, sfiora la tripla doppia con 29 punti, 11 rimbalzi e ben 9 stoppate ma esce per falli nell’overtime. Tripla doppia vicina anche per un ottimo Zion Williamson, che prova a trascinare i suoi alla vittoria con 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist ma va solo vicino al traguardo
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DALLAS MAVERICKS-WASHINGTON WIZARDS 107-117
Dopo la netta sconfitta contro San Antonio all’esordio, i Mavs a sorpresa cadono anche contro Washington, che domina la parte centrale della gara trascinata da un Kyshawn George in stato di grazia (34 punti, 11 rimbalzi e 11/15 al tiro) e sbanca Dallas. Ai padroni di casa non basta la doppia doppia da 27 punti e 13 rimbalzi di Anthony Davis
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LOS ANGELES LAKERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 128-110
Pronto riscatto dei Lakers dopo l’esordio con sconfitta contro Golden State. A guidare i gialloviola, che aumentano il ritmo e prendono in mano la gara nella sua fase centrale, è ancora una volta uno strepitoso Luka Doncic, autore di una prova da 49 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, con Austin Reaves (25 punti) e Rui Hachimura (23) a seguirne le orme. Serata spenta per Minnesota, che ha 31 punti da Anthony Edwards e 26 da Julius Randle ma non da mai l’idea di poter impensierire gli avversari
PORTLAND TRAIL BLAZERS-GOLDEN STATE WARRIORS 139-119
I Blazers, sconfitti di misura da Minnesota all’esordio e nel pieno del ciclone per l’arresto e la sospensione di coach Chauncey Billups, offrono una grande reazione e dopo un inizio equilibrato dominano e battono nettamente Golden State. Ottima prova di Deni Avdija (26 punti) per Portland, così come di Jerami Grant (22 punti) in uscita dalla panchina. Gli Warriors si aggrappano ai 35 punti con 12/22 dal campo del solito Steph Curry ma non basta
GUARDA GLI HIGHLIGHTDS DELLA PARTTIA
SACRAMENTO KINGS-UTAH JAZZ 105-104
La sfida tra Kings e Jazz si rivela tiratissima e viene decisa dagli ultimi due possessi, nei quali Domantas Sabonis (12 punti e 12 rimbalzi) segna in lay-up, mentre Brice Sensabaugh (15 punti) e Keyonte George (18 punti e 10 assist) sbagliano i due tiri che potrebbero regalare il colpo in trasferta a Utah proprio poco prima del suono della sirena finale
L.A. CLIPPERS-PHOENIX SUNS 129-102
La sfida tra Clippers e Suns dura di fatto un quarto, perché già nel secondo parziale i padroni di casa, trascinati da James Harden (30 punti, 7 assist e 7 rimbalzi) prendono il largo e quindi controllano senza troppi problemi fino alla sirena finale. Phoenix gioca una partita molto discontinua e, almeno per una sera, trova un Devin Booker sottotono con soli 18 punti e 10 tiri totali presi