Pronto riscatto dei Lakers dopo l’esordio con sconfitta contro Golden State. A guidare i gialloviola, che aumentano il ritmo e prendono in mano la gara nella sua fase centrale, è ancora una volta uno strepitoso Luka Doncic, autore di una prova da 49 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, con Austin Reaves (25 punti) e Rui Hachimura (23) a seguirne le orme. Serata spenta per Minnesota, che ha 31 punti da Anthony Edwards e 26 da Julius Randle ma non da mai l’idea di poter impensierire gli avversari