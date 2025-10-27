NBA, risultati della notte: Reaves spinge i Lakers senza Doncic, prima vittoria per FlaggNBA
Senza LeBron James e Luka Doncic, è Austin Reaves a caricarsi i Lakers sulle spalle a Sacramento, guidandoli alla vittoria col suo massimo in carriera da 51 punti con 11 rimbalzi e 9 assist, risultando anche decisivo nel finale. Primo successo in carriera per Cooper Flagg, autore di 22 punti nel successo di Dallas su Toronto. Victor Wembanyama è ancora mostruoso (31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate) e spinge San Antonio al terzo successo su tre. Benissimo Simone Fontecchio, autore di 14 punti nel successo dei Miami Heat su New York. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 9 partite della notte NBA
SAN ANTONIO SPURS-BROOKLYN NETS 118-107
Gli Spurs rischiano di sprecare un vantaggio di 26 lunghezze, ma riescono a vincere la terza partita su tre grazie a uno strepitoso Victor Wembanyama. Il francese ci mette un po’ a carburare, ma chiude alla fine con 31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate, permettendo a San Antonio di tenere il passo di OKC come uniche squadre imbattute a Ovest. Benissimo anche il rookie Dylan Harper con 20 punti di cui 7 nel quarto finale per ricacciare indietro la rimonta dei Nets, tornati fino al -1 grazie ai 40 punti di Cam Thomas
DETROIT PISTONS-BOSTON CELTICS 119-113
Altra sconfitta per i Boston Celtics, che non approfittano della prestazione da 41 punti di Jaylen Brown per trovare la prima vittoria stagionale. Detroit infatti ha 25 punti da Cade Cunningham e 24 da Jalen Duren, trovando la vittoria casalinga dopo essere stata sotto anche di 17 nei primi minuti. I padroni di casa producono 30 punti da seconda opportunità e 50 in area, infliggendo ai biancoverdi il terzo ko su tre
CLEVELAND CAVALIERS-MILWAUKEE BUCKS 118-113
Donovan Mitchell segna 10 dei suoi 24 punti nel quarto periodo e i Cavs infliggono la prima sconfitta stagionale ai Bucks, rendendo inutile la tripla doppia da 40 punti, 14 rimbalzi e 9 assist di Giannis Antetokounmpo.I padroni di casa trovano anche una prova perfetta di Evan Mobley dalla lunetta (12/12 per 23 punti finali con 8 rimbalzi e 6 assist), tra cui i due liberi per andare a +4 a 3.5 secondi dalla fine, vanificando la rimonta di Milwaukee partita da -18
MIAMI HEAT-NEW YORK KNICKS 115-107
Prima vittoria davanti al proprio pubblico per gli Heat, trascinati dai 29 punti del nuovo arrivato Norman Powell per superare i 37 di Jalen Brunson per gli ospiti. Il parziale decisivo arriva nel terzo quarto quando gli Heat cambiano marcia e volano sul +18 grazie a un 23-6 che spezza il ritmo di New York, concedendo al massimo di tornare a -5. Ottimo l’impatto di Simone Fontecchio dalla panchina: altri 14 punti per l’azzurro, insignito da coach Spoelstra del compito di guidare l’huddle in spogliatoio dopo il match
WASHINGTON WIZARDS-CHARLOTTE HORNETS 113-139
Charlotte torna a vincere contro Washington dopo cinque ko in fila e lo fa in grande stile, trascinata dall’11^ tripla doppia in carriera di un mostruoso LaMelo Ball: 38 punti, 13 rimbalzi e 13 assist per la stella degli Hornets, leader di un attacco capace di segnare 88 punti nella ripresa. Ad accompagnarlo ci sono i 22 punti di Miles Bridges e i 20 a testa di Collin Sexton e del rookie Kon Knueppel, tirando con un assurdo 67% nella ripresa di cui 12/16 da tre. Ai padroni di casa non bastano i 24 di CJ McCollum e i 21 di Alex Sarr, venendo fischiati dai propri tifosi
MINNESOTA TIMBERWOLVES-INDIANA PACERS 114-110
Terza sconfitta su tre per i vice-campioni di Indiana, che pagano le tante assenze per infortunio (Haliburton, McConnell, Nembhard e Mathurin) e non approfittano di quella di Anthony Edwards, uscito nel primo tempo per un problema al bicipite femorale. Decisivo Julius Randle con 20 dei suoi 31 punti nel primo tempo insieme ai 14 punti e 19 rimbalzi di Rudy Gobert, mentre Indiana non riesce ad approfittare dei 33 di Pascal Siakam
DALLAS MAVERICKS-TORONTO RAPTORS 139-129
Al terzo tentativo arriva la prima vittoria in carriera per Cooper Flagg, decisivo con 22 punti e una splendida schiacciata nel momento decisivo del match per superare Toronto. Ai canadesi non bastano i 33 punti e 11 rimbalzi di Scottie Barnes, senza riuscire ad arginare un ottimo Anthony Davis (25 punti e 10 rimbalzi) e i 24 di D’Angelo Russell in uscita dalla panchina. Per Flagg, partito ancora una volta da point guard, anche 4 rimbalzi e 4 assist con 8/14 al tiro e zero palle perse
LA CLIPPERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 114-107
Secondo successo in fila per i Clippers, che ringraziano una versione vintage di Kawhi Leonard (30 punti e 10 rimbalzi) per superare i Blazers, trovando anche i 21 punti di Ivica Zubac e i 20 con 13 assist di James Harden. Portland non riesce a replicare il successo trovato nella partita precedente contro Golden State con Tiago Splitter in panchina, senza approfittare dei 23 punti di Deni Avdija e dei 21 di Jrue Holiday
SACRAMENTO KINGS-LOS ANGELES LAKERS 120-127
Senza LeBron James e Luka Doncic (fermato da un problema al dito), Austin Reaves si carica i Lakers sulle spalle e li trascina al successo col suo massimo in carriera da 51 punti con 11 rimbalzi e 9 assist, realizzando anche 4 tiri liberi cruciali negli ultimi 32 secondi per superare i sei giocatori in doppia cifra dei Kings (Zach LaVine il migliore con 32 punti). I Lakers non vedevano cifre come quelle di Reaves dai tempi di Elgin Baylor, diventando solo il quarto giocatore di sempre a mettere insieme cifre del genere negli ultimi 40 anni dopo Doncic, Russell Westbrook e James Harden
LA CLASSIFICA A EST
Le sconfitte di Milwaukee e New York consegnano la vetta alla strana coppia Chicago-Philadelphia, mentre fa rumore lo 0-3 accumulato nella prima settimana da Boston e Indiana
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio tiene il passo di OKC in vetta, mentre Lakers e T'Wolves si riportano in zona playoff. Primo successo per Dallas, rimangono a zero sia New Orleans che Houston