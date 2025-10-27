Introduzione

Senza LeBron James e Luka Doncic, è Austin Reaves a caricarsi i Lakers sulle spalle a Sacramento, guidandoli alla vittoria col suo massimo in carriera da 51 punti con 11 rimbalzi e 9 assist, risultando anche decisivo nel finale. Primo successo in carriera per Cooper Flagg, autore di 22 punti nel successo di Dallas su Toronto. Victor Wembanyama è ancora mostruoso (31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate) e spinge San Antonio al terzo successo su tre. Benissimo Simone Fontecchio, autore di 14 punti nel successo dei Miami Heat su New York. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 9 partite della notte NBA