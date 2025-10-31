Introduzione
Anche senza poter contare su Giannis Antetokounmpo, Milwaukee batte Golden State grazie a uno scatenato Ryan Rollins da 32 punti (suo nuovo massimo in carriera), rendendo inutili i 27 di Steph Curry. Oklahoma City anche senza Chet Holmgren e Jalen Williams non si ferma, battendo Washington per continuare a rimanere imbattuta (6-0). Tiene il passo anche San Antonio, che per la prima volta nella sua storia vince 5 partite in fila per cominciare la stagione superando la Miami di un ottimo Simone Fontecchio (18 punti). Orlando torna a vincere dopo quattro sconfitte in fila battendo Charlotte. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle quattro partite della notte
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-ORLANDO MAGIC 107-123
Orlando torna a vincere dopo quattro sconfitte in fila, guidando sempre nel punteggio sul campo degli Hornets che fanno partire in quintetto tre rookie per la prima volta nella loro storia (Kon Knueppel, Sion James e Ryan Kalkbrenner). Gli ospiti mandano cinque giocatori sopra quota 18 punti, tra cui i 21 di Franz Wagner e i 20 a testa di Paolo Banchero (anche 9 rimbalzi e 9 assist) e Anthony Black (partito titolare al posto di Jalen Suggs fuori per infortunio) per raddrizzare un inizio di stagione deludente.
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MILWAUKEE BUCKS-GOLDEN STATE WARRIORS 120-110
I Bucks devono fare a meno di Giannis Antetokounmpo fermato da un dolore al ginocchio sinistro, ma pescano la serata della carriera di Ryan Rollins (32 punti dopo averne messi 25 nell’ultima partita) e superano gli Warriors, che hanno solo tre giocatori in doppia cifra (Steph Curry 27, Jonathan Kuminga 24 e Jimmy Butler 23). Le riserve dei Bucks segnano 38 punti contro i 29 di quella degli Warriors, mentre a suggellare una serata storta arriva anche il primo errore ai liberi di Curry dopo 57 consecutivi a segno (seconda striscia più lunga della carriera)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
SAN ANTONIO SPURS-MIAMI HEAT 107-101
Victor Wembanyama chiude con 27 punti, 18 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate, regalando agli Spurs la prima partenza da 5-0 nella storia della franchigia. I 31 punti di Bam Adebayo e i 18 di un ottimo Simone Fontecchio in uscita dalla panchina non bastano agli Heat, privi di Norman Powell e Nikola Jovic oltre che di Tyler Herro. Oltre a Wemby, i padroni di casa possono contare su altri cinque giocatori in doppia cifra tra cui i 21 di Steph Castle e i 17 di Devin Vassell per un inizio di stagione entusiasmante.
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
OKLAHOMA CITY THUNDER-WASHINGTON WIZARDS 127-108
Sesta partita e sesta vittoria per i campioni in carica, che anche dovendo fare a meno di Chet Holmgren e Jalen Williams non perdono un colpo e si liberano di Washington grazie ai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Ajay Mitchell ne aggiunge 20 dalla panchina e Isaiah Joe, al debutto stagionale, ne segna altrettanti in una serata in cui la difesa forza 22 palle perse agli Wizards. Gli ospiti subiscono la terza sconfitta in fila nonostante i 19 di CJ McCollum.
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Milwaukee vince la quarta partita su cinque e approfitta del ko di Miami per portarsi in terza posizione. Orlando risale con la seconda vittoria stagionale, ma è sempre fuori dalla zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC e San Antonio continuano a rimanere imbattute a Ovest, mentre Golden State lascia la terza posizione ai Denver Nuggets
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica sui canali di Sky Sport la vittoria dei Bucks sui Golden State Warriors: appuntamenti alle 11, alle 17 e a mezzanotte su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina