Orlando torna a vincere dopo quattro sconfitte in fila, guidando sempre nel punteggio sul campo degli Hornets che fanno partire in quintetto tre rookie per la prima volta nella loro storia (Kon Knueppel, Sion James e Ryan Kalkbrenner). Gli ospiti mandano cinque giocatori sopra quota 18 punti, tra cui i 21 di Franz Wagner e i 20 a testa di Paolo Banchero (anche 9 rimbalzi e 9 assist) e Anthony Black (partito titolare al posto di Jalen Suggs fuori per infortunio) per raddrizzare un inizio di stagione deludente.

