Quinta vittoria consecutiva per i lanciatissimi Pistons, che a Brooklyn cambiano passo dopo l’intervallo lungo e sulle spalle di Cade Cunningham (34 punti e 10 assist) e Jalen Duren (30 punti e 11 rimbalzi) hanno la meglio sui Nets. Altra buona prova da 28 punti e 8/17 al tiro per Michael Porter Jr., che però si traduce in un’altra sconfitta perBrooklyn

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA