A Denver gli Warriors senza Steph Curry subiscono una nettissima sconfitta, stessa sorte per i Kings, travolti in casa da Oklahoma City. Un super Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee alla vittoria su Chicago, mentre San Antoniosi aggiudica il derby texano con Houston. Quinta vittoria consecutiva per i lanciatissimi Pistons, che passano a Brooklyn. È sempre più crisi per Dallas, che perde anche a Memphis. Vittorie convincenti per Orlando su Boston e per i Raptors ad Atlanta. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
ORLANDO MAGIC-BOSTON CELTICS 123-110
Ai Magic occorre un doppio sforzo per battere Boston, perché i padroni di casa vanno avanti subito anche in doppia cifra già nel 1° quarto, ma i Celtics rimontano e rientrano in gara e allora Orlando deve riprendersi il vantaggio nell’ultimo parziale. A essere protagonisti sono Franz Wagner (27 punti) e Desmond Bane (22), mentre dall’altra parte non bastano i 32 punti con anche 9 rimbalzi di Jaylen Brown
WASHINGTON WIZARDS-CLEVELAND CAVALIERS 114-148
Tutto come da previsioni a Washington, dove la differenza tra le due squadre emerge già dai primi possessi, in cui Cleveland scappa subito per poi mantenere e anzi incrementare il proprio vantaggio nel resto della partita. I Cavsmandano ben otto giocatori in doppia cifra, mentre per gli Wizards il veterano CJ McCollum (25 punti) sembra l’unico animato dalla voglia di provare almeno a impensierire gli avversari
ATLANTA HAWKS-TORONTO RAPTORS 97-108
Il buon momento dei Raptors continua con una bella vittoria ad Atlanta, dove gli ospiti vanno prima sotto in doppia cifra nel primo tempo, rimontano, sorpassano e staccano gli Hawks giocando un eccellente 4° quarto. Toronto trova 20 punti da Brandon Ingram e manda tutto il quintetto in doppia cifra, mentre le buone prove di Jalen Johnson (21 punti) e Nickeil Alexander-Walker (20) servono a poco ai padroni di casa, che crollano alla distanza
BROOKLYN NETS-DETROIT PISTONS 107-125
Quinta vittoria consecutiva per i lanciatissimi Pistons, che a Brooklyn cambiano passo dopo l’intervallo lungo e sulle spalle di Cade Cunningham (34 punti e 10 assist) e Jalen Duren (30 punti e 11 rimbalzi) hanno la meglio sui Nets. Altra buona prova da 28 punti e 8/17 al tiro per Michael Porter Jr., che però si traduce in un’altra sconfitta perBrooklyn
SAN ANTONIO SPURS-HOUSTON ROCKETS 121-110
Il derby texano premia gli Spurs, che battono Houston in volata trovano i canestri decisivi nel 4° quarto dal veterano Harrison Barnes (24 punti e 8/11 dal campo) e da Julian Champagnie (22 punti). Serata quasi normale per Victor Wembanyama (22 punti e 8 rimbalzi), oggetto delle cure della difesa dei Rockets, a cui però nell’altra metà campo non bastano i 25 punti con tripla doppia sfiorata da Alperen Sengun e i 24 di Kevin Durant
MIAMI HEAT-CHARLOTTE HORNETS 126-108
Dimostrazione di forza da parte degli Heat, che segnano un record di franchigia mettendo a tabellino 53 punti nel solo 1° quarto e gestiscono nel resto della partita con Norman Powell (25 punti) e Andrew Wiggins (22) come protagonisti principali. Altra buona prova per Simone Fontecchio, che come d’abitudine entra dalla panchina e in 19 minuticontribuisce con 11 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. Charlotte si può invece in parte consolare con i 30 punti del rookie Kon Knueppel
MEMPHIS GRIZZLIES-DALLAS MAVERICKS 118-104
Nella sfida tra due squadre già in crisi in questo inizio di stagione ha la meglio Memphis, che parte meglio e grazie ad un Ja Morant finalmente convincente con la doppia doppia da 21 punti e 13 assist battono nettamente Dallas. Altra serata complicata invece per i Mavs, che perdono la quarta partita consecutiva e hanno in Max Christie (18 punti) l’unico elemento positivo sul parquet
MILWAUKEE BUCKS-CHICAGO BULLS 126-110
Ci vuole un Giannis Antetokounmpo in formato ‘The Greek Freak’, che sfiora la tripla doppia con 15 rimbalzi e 9 assist e segna 19 dei suoi 41 punti nel 4° quarto ai Bucks per superare una Chicago che si conferma realtà che è ormai impossibile sottovalutare nella Eastern Conference. I Bulls hanno 20 punti e 8 rimbalzi da un Matas Buzelis sempre più convincente, ma pagano l’evidente calo fisico nella seconda metà di gara
MINNESOTA TIMBERWOLVES-UTAH JAZZ 137-97
Tuto facile per Minnesota, che impone subito la sua volontà sui Jazz con un 1° quarto da 43-15 e poi gestisce in totale tranquillità per il resto della partita. Anthony Edwards ne approfitta per ritrovare il giusto ritmo in attacco dopo il breve stop per infortunio e segna 37 punti in 26 minuti giocati, mentre Julius Randle va in tripla doppia con 19 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Altra serata da dimenticare per Utah, che tira con il 37.2% dal campo e il 23.1% da tre di squadra
DENVER NUGGETS-GOLDEN STATE WARRIORS 129-104
Non c’è proprio storia a Denver, dove gli Warriors senza Steph Curry vanno subito sotto e vengono letteralmente dominati dai Nuggets, con Nikola Jokic sfiora l’ormai consueta tripla doppia da 26 punti, 9 rimbalzi e 9 assist e Jamal Murray non lascia scampo agli avversari con una prova da 23 punti e 5/7 al tiro dalla lunga distanza
SACRAMENTO KINGS-OKLAHOMA CITY THUNDER 101-132
La resistenza dei Kings all’arrivo sul loro campo dei campioni NBA in carica dura giusto un quarto, perché già nella seconda frazione di gioco i Thunder scappano via e vanno in fuga senza più guardarsi indietro. Oltre agli abituali 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City trova il career high di uno scatenato Isaiah Hartenstein da 33 punti e 19 rimbalzi con 14/17 al tiro, mentre il grande ex di serata Russell Westbrook prova a fare ciò che può e chiude con 24 punti e 9 assist