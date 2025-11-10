Il rendimento, dati alla mano, è il peggiore della sua carriera in NBA e durante il primo scorcio di regular season Ja Morant ha anche fatto in tempo a farsi sospendere dai Grizzlies dopo le dichiarazioni al vetriolo rivolte al coaching staff seguite alla sconfitta contro i Lakers dello scorso 31 ottobre. L’impressione è che la sua avventura a Memphis sia arrivata agli sgoccioli e che una trade che lo porti altrove sarebbe ora più che mai fattibile. E non è da escludere che in giro per la lega ci sia più di una squadra convinta di poter recuperare quello che fino a due o tre anni fa sembrava uno dei giocatori più esplosivi e spettacolari in circolazione

