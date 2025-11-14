Introduzione
Nelle tre partite della notte spicca il super duello tra Jalen Johnson e Lauri Markkanen nella vittoria di Atlanta a Salt Lake City: il finlandese chiude a quota 40 punti, ma l’ala degli Hawks realizza una tripla doppia mai vista prima e trascina i suoi alla vittoria in una serata da 24 triple di squadra (record stagionale in NBA). Toronto vince la sesta partita nelle ultime sette passando sul campo di Cleveland, quinto successo in fila per Phoenix che travolge Indiana, arrivata al sesto ko consecutivo. Di seguito il racconto e gli highlights della notte
CLEVELAND CAVALIERS-TORONTO RAPTORS 113-123
Sesta vittoria nelle ultime sette partite per i Raptors, che tirano col 56% dal campo e passano a Cleveland grazie alla tripla doppia sfiorata da Scottie Barnes (28 punti, 10 rimbalzi, 8 assist e 5 stoppate) e i 25 punti con 5/7 da tre di Immanuel Quickley. I Cavs, in back-to-back dopo aver battuto Miami, non riescono a tenere il passo nonostante i 31 punti di Donovan Mitchell, pagando le assenze di Darius Garland e Lonzo Ball e rimanendo sempre sotto nel punteggio dal secondo quarto in poi
PHOENIX SUNS-INDIANA PACERS 133-98
Tutto facile per i Suns, che dominano a piacimento in casa contro i Pacers toccando anche il +46 nel corso del match per conquistare la quinta vittoria consecutiva. I vice campioni in carica si avvicinano al massimo fino al -10 nel terzo quarto, ma i Suns piazzano un parziale di 16-0 e scappano via di nuovo, trascinati dai 33 punti di Devin Booker e i 32 di Dillon Brooks. Per i Pacers si tratta della sesta sconfitta consecutiva scendendo a un record di 1-11, aggiungendo anche la beffa di un infortunio al ginocchio per Aaron Nesmith e senza andare oltre i 21 punti di Andrew Nembhard e i 19 di Pascal Siakam
UTAH JAZZ-ATLANTA HAWKS 122-132
Quarta vittoria consecutiva per gli Hawks, che senza Trae Young si affidano a uno spettacolare Jalen Johnson, autore di una tripla doppia da 31 punti, 18 rimbalzi e 14 assist a cui si aggiungono anche 7 recuperi (cifre mai realizzate da nessuno nella storia NBA). Gli Hawks accumulano 36 assist grazie a una serata da ben 24 triple di squadra, ti cui 8 portano la firma di un Onyeka Okongwu mai visto prima (career-high da 32 punti, non era mai andato sopra 4 triple segnate in una partita), 6 di Vit Kreijci e 4 di Luke Kennard. Atlanta riesce così a superare una serata mostruosa di Lauri Markkanen (40 punti) e il nuovo massimo stagionale da 21 del rookie Ace Bailey
