Sesta vittoria nelle ultime sette partite per i Raptors, che tirano col 56% dal campo e passano a Cleveland grazie alla tripla doppia sfiorata da Scottie Barnes (28 punti, 10 rimbalzi, 8 assist e 5 stoppate) e i 25 punti con 5/7 da tre di Immanuel Quickley. I Cavs, in back-to-back dopo aver battuto Miami, non riescono a tenere il passo nonostante i 31 punti di Donovan Mitchell, pagando le assenze di Darius Garland e Lonzo Ball e rimanendo sempre sotto nel punteggio dal secondo quarto in poi

