Introduzione

Ben quattro overtime nelle nove partite della notte NBA. A Houston ne serve uno per avere ragione di Orlando, trascinata dalla coppia Durant-Sengun (65 punti in due). Allo stesso modo anche Dallas ha bisogno di cinque minuti extra per battere Portland e ritrovare la vittoria dopo tre ko in fila. Tra Utah e Chicago se ne giocano ben due, nei quali i 47 punti di Lauri Markkanen e i 32 di Keyonte George fanno la differenza. San Antonio torna a vincere superando Sacramento (al 6° ko in fila) nonostante l'assenza di Victor Wembanyama (polpaccio), Golden State infligge a James Borrego la prima sconfitta sulla panchina di New Orleans. Rimonta folle di Atlanta da -22 nel quarto periodo a Phoenix, Boston invece resiste a quella dei Clippers. Brooklyn passa a Washington e la lascia all'ultimo posto a Est: tutti i risultati e gli highlights