Nella sfida degli assenti (Herro e Adebayo da una parte, Brunson e Anunoby dall’altra) sono i padroni di casa degli Heat a vincere, ma non senza soffrire. I Knicks infatti hanno per tre volte il tiro della parità nei secondi finali ma li sbagliano tutti, tra cui uno che inizialmente era stato fischiata come stoppata irregolare a Kel’el Ware e invece è stata cambiata dopo revisione degli arbitri. Per Miami comunque ci sono 19 punti di Norman Powell, la doppia doppia da 16+14 di Kel'el Ware e 14 per Simone Fontecchio, il migliore dei suoi dalla panchina con un ottimo 4/7 dalla lunga distanza

