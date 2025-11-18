Introduzione
Detroit non si ferma e nonostante le assenze batte Indiana, salendo a 10 vittorie consecutive come non capitava dal 2008. Chicago passa nel finale sul campo di Denver nonostante una tripla doppia mostruosa (36 punti, 18 rimbalzi e 13 assist) di Nikola Jokic. Cleveland batte Milwaukee approfittando dell'infortunio di Antetokounmpo (problema all'inguine da valutare), Philadelphia rimonta i Clippers con 39 di Tyrese Maxey e il debutto stagionale di Paul George (9 punti). Simone Fontecchio segna 14 punti nel successo in volata di Miami su New York, vittorie anche per Toronto, Minnesota e Oklahoma City. Di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
CLEVELAND CAVALIERS-MILWAUKEE BUCKS 118-106
Terza vittoria nelle ultime quattro per i Cavs, che approfittano dell’uscita dal campo di Giannis Antetokounmpo nel secondo quarto (problema all’inguine da valutare) per scappare via a metà del secondo tempo, spinti dai 37 punti di Donovan Mitchell e dai 20 di Sam Merrill. Al contrario si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro per i Bucks, che non vanno oltre i 22 di Ryan Rollins e i 15 di Myles Turner, con Antetokounmpo terzo miglior realizzatore a quota 14 pur giocando appena 13 minuti
DETROIT PISTONS-INDIANA PACERS 127-112
Nonostante le assenze non si interrompe la marcia dei Pistons in vetta alla Eastern Conference, allungando a 10 la striscia di successi consecutivi. Senza Cunningham, Harris e Thompson, ci pensano Jalen Duren (31 punti) e il sorprendente Daniss Jenkins (26) insieme ad altri tre compagni in doppia cifra a infliggere a Indiana l’ottava sconfitta consecutiva. Agli ospiti non servono i 29 punti di Pascal Siakam e i 25 di Bennedict Mathurin per trovare la prima vittoria in trasferta della stagione (0-8), crollando a inizio secondo quarto sotto i colpi di un parziale da 20-4 per i padroni di casa
PHILADELPHIA 76ERS-LA CLIPPERS 110-108
I Clippers fanno gara di testa per tre quarti e mezzo, ma un parziale di 14-3 dei Sixers ribalta la partita permettendo ai padroni di casa di mettere la testa avanti. In un finale convulso l’ex James Harden (28 punti, raggiungendo anche quota 28.000 in carriera) ha per due volte la tripla della vittoria ma le sbaglia entrambe, condannando i Clippers all’ottava sconfitta nelle ultime nove. I Sixers sorridono per i 39 punti di Tyrese Maxey e per il debutto stagionale di Paul George, che contro la sua ex squadra chiude con 9 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate con 2/9 al tiro in 21 minuti
MIAMI HEAT-NEW YORK KNICKS 115-113
Nella sfida degli assenti (Herro e Adebayo da una parte, Brunson e Anunoby dall’altra) sono i padroni di casa degli Heat a vincere, ma non senza soffrire. I Knicks infatti hanno per tre volte il tiro della parità nei secondi finali ma li sbagliano tutti, tra cui uno che inizialmente era stato fischiata come stoppata irregolare a Kel’el Ware e invece è stata cambiata dopo revisione degli arbitri. Per Miami comunque ci sono 19 punti di Norman Powell, la doppia doppia da 16+14 di Kel'el Ware e 14 per Simone Fontecchio, il migliore dei suoi dalla panchina con un ottimo 4/7 dalla lunga distanza
TORONTO RAPTORS-CHARLOTTE HORNETS 110-108
L’ottava vittoria nelle ultime nove partite dei Raptors viene conquistata nei secondi finali: RJ Barrett segna il canestro che spezza la parità a 18 secondi dalla fine, poi ci pensano Brandon Ingram e Scottie Barnes a realizzare due stoppate cruciali per chiudere i conti con gli Hornets, a cui non bastano i 24 del rookie Kon Knueppel per evitare la sesta sconfitta nelle ultime sette partite. Ai padroni di casa invece bastano i 27 di Ingram e i 16 a testa di Barnes e Barrett
MINNESOTA TIMBERWOLVES-DALLAS MAVERICKS 120-96
Naz Reid si regala il suo massimo stagionale da 22 punti e i T’Wolves non hanno problemi contro i Mavs, toccando anche il +33 nel corso del match per conquistare la quinta vittoria nelle ultime sei mandando tutto il quintetto in doppia cifra. Cooper Flagg e Brandon Williams sono le uniche note liete per i Mavs con 15 punti a testa, pagando a caro prezzo le assenze di tutti i centri del roster (Davis, Lively e Gafford) e l’imprecisione dall’arco (9/30)
NEW ORLEANS PELICANS-OKC THUNDER 109-126
I campioni in carica realizzano il miglior primo quarto della stagione con 49 punti a referto, chiudendo i primi dodici minuti in vantaggio di 25 lunghezze senza più voltarsi indietro per conquistare la sesta vittoria in fila. Chet Holmgren segna 26 punti e Shai Gilgeous-Alexander ne aggiunge 23 per aver facilmente ragione dei Pelicans, che si consolano con il massimo stagionale del rookie Jeremiah Fears (24 punti) ma non riescono a evitare la seconda striscia da 6 sconfitte in fila di questa stagione
DENVER NUGGETS-CHICAGO BULLS 127-130
Il risultato più sorprendente della notte arriva da Denver, dove i Chicago Bulls passano sul campo dei Nuggets interrompendo una striscia di cinque sconfitte in fila. Gli ospiti sono molto più lucidi nel finale e trovano tutte le giocate giuste, tra cui due triple cruciali di Kevin Huerter (20 punti) e Nikola Vucevic (8 con 9 rimbalzi e 6 assist) nei momenti decisivi per accompagnare i 21 a testa di Josh Giddey (anche 14 rimbalzi) e Ayo Dosunmu. A Denver non riesce la rimonta dopo aver recuperato da -18 sulle spalle di un monumentale Nikola Jokic da 36 punti, 18 rimbalzi e 13 assist e i 34 di Jamal Murray, di cui 18 nel solo quarto periodo
LA CLASSIFICA A EST
Detroit continua a volare in vetta alla classifica, inseguita da Cleveland e da Toronto in rapida crescita, mentre perde terreno New York. Milwaukee senza Giannis deve ora guardarsi le spalle da Orlando e Boston, mentre in fondo le ultime quattro squadre sono ormai senza speranze già dopo un mese di regular season
LA CLASSIFICA A OVEST
La marcia di OKC non conosce soste, allungando ulteriormente nei confronti di Denver. In fondo la corsa all’ultimo posto per il torneo play-in è ancora aperta, anche se nessuna delle squadre alle spalle di Portland sembra così intenzionata a prenderselo
