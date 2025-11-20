Introduzione
Anche in questa stagione, il livello di competitività in NBA è altissimo e per provare a detronizzare i Thunder, favoritissimi per un bis dopo il titolo vinto lo scorso giugno, occorre giocarsi tutte le carte possibili, anche sul mercato. Secondo ‘Sports Illustrated’ queste quattro squadre sono ad un passo dal diventare vere e proprie contender, status che raggiungerebbero con l’innesto di un solo giocatore nuovo
TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI DEL MERCATO NBA
MINNESOTA TIMBERWOLVES
- Obiettivo sul mercato: un playmaker in grado si sgravare Anthony Edwards dal compito di portare palla, ma che possa allinearsi all'impostazione difensiva di Minnesota
IL POSSIBILE OBIETTIVO DEI TIMBERWOLVES
- T.J. McConnell, Indiana Pacers. Al momento a Indianapolis stanno vivendo la più classica delle annate di transizione e McConnell potrebbe anche essere messo sul mercato, soprattutto se in cambio dovessero arrivare scelte ai prossimi Draft
LA POSSIBILE TRADE
- Ai Timberwolves: T.J. McConnell
- Ai Pacers: Mike Conley, tre seconde scelte ai futuri Draft
DETROIT PISTONS
- Obiettivo sul mercato: un’ala con punti nelle mani. I Pistons, già lanciatissimi in questo avvio di stagione, potrebbero davvero fare un pensiero al ritorno alle Finals dopo oltre vent'anni. E per provare a uscire vittoriosi dalla Eastern Conference servirebbe un innesto in grado di rendere più vario l'attacco di Detroit
IL POSSIBILE OBIETTIVO DEI PISTONS
- Lauri Markkanen, Utah Jazz. In questo primo scorcio di stagione Markkanen sta viaggiano oltre i 30 punti di media a partita ed è sempre più evidente come la sua parabola di carriera e quella della squadra non possano più incontrarsi, ragion per cui è probabile il suo addio a Utah
LA POSSIBILE TRADE
- Ai Pistons: Lauri Markkanen
- Ai Jazz: Tobias Harris, Jaden Ivey, Marcus Sasser e due prime scelte ai futuri Draft
LOS ANGELES LAKERS
- Obiettivo sul mercato: un 3&D. La partenza della truppa di JJ Redick è stata più che promettente, ma l'impressione è che per provare a stare davvero al passo con Thunder, Nuggets e Rockets ai Lakers serva un difensore di primo livello sugli esterni, magari uno che sappia anche essere pericoloso al tiro dalla lunga distanza
IL POSSIBILE OBIETTIVO DEI LAKERS
- Herb Jones, New Orleans Pelicans. A New Orleans, ancora una volta, regna il caos e la squadra sembra avviata verso un'altra stagione a dir poco deludente. Per Jones, quindi, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria e di mettersi alla prova finalmente in un contesto competitivo
LA POSSIBILE TRADE
- Ai Lakers: Herb Jones
- Ai Pelicans: Maxi Kleber, Dalton Knecht e due prime scelte ai futuri Draft
MILWAUKEE BUCKS
- Obiettivo sul mercato: un playmaker con punti nelle mani. La rinuncia a Damian Lillard ha aperto spazio salariale utilizzato poi per rinforzare altri reparti, ma nel ruolo di guardia i Bucks avrebbero bisogno di un upgrade per tornare davvero a pensare in grande
IL POSSIBILE OBIETTIVO DEI BUCKS
- Ja Morant, Memphis Grizzlies. Che l'avventura di Morant a Memphis sia ormai arrivata agli sgoccioli è opinione diffusa in NBA, e un cambio d'aria potrebbe fare bene prima di tutto ad un giocatore che sembra entrato in un tunnel apparentemente senza fine che ne sta segnando in maniera sostanziale il percorso di carriera
LA POSSIBILE TRADE
- Ai Bucks: Ja Morant
- Ai Grizzlies: Kyle Kuzma, Kevin Porter Jr., Gary Harris, prime scelte e swap da definire ai futuri Draft
