Memphis vola via in un primo tempo chiuso col punteggio di 70-47 e infligge ai Kings una pesantissima sconfitta, l’ottava consecutiva per la squadra di Doug Christie. I padroni di casa giocano sul velluto e realizzano il loro nuovo record di franchigia con 42 assist, di cui 15 portano la firma di Vince Williams per ispirare i 29 punti di Santi Aldama, i 19 di Cedric Coward e i 16 di Zach Edey. La vera notizia però è il disastro dei Kings, che pur non potendo contare su Domantas Sabonis (lesione al menisco, ne avrà per un mese) si sono presentati in campo senza alcuna anima, fermandosi a malapena ai 26 punti di Zach LaVine contro una squadra che aveva perso le ultime cinque partite

