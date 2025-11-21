Introduzione
Tyrese Maxey ritocca il suo massimo in carriera mettendone 54 sul campo dei Bucks, propiziando il successo dei Sixers dopo un tempo supplementare. San Antonio vince la terza partita su tre senza Victor Wembanyama, superando Atlanta nonostante i 38 punti di Nickeil Alexander-Walker. Nottata disastrosa per Clippers e Kings: James Harden (31 punti) e compagni perdono sul campo di Orlando, mentre Zach LaVine (26) non è minimamente di impatto nel -41 rimediato sul campo di Memphis. Di seguito i risultati e gli highlights della notte NBA
ORLANDO MAGIC-LA CLIPPERS 129-101
Tutto facile per i Magic, che vincono ciascuno dei quattro quarti disputati fino a toccare anche il +30 nel corso di un match mai in discussione. Jalen Suggs è il migliore dei suoi col suo massimo stagionale da 23 punti, seguito dai 20 di Franz Wagner e dai 17 di Tristan Da Silva per vincere la quinta partita nelle ultime sei — di cui le ultime quattro senza Paolo Banchero. I Clippers invece, alla quarta partita di una trasferta da sette, perdono per la nona volta nelle ultime dieci gare nonostante i 31 punti di James Harden e i 14+19 di Ivica Zubac — gli unici due giocatori in doppia cifra per coach Tyronn Lue
MEMPHIS GRIZZLIES-SACRAMENTO KINGS 137-96
Memphis vola via in un primo tempo chiuso col punteggio di 70-47 e infligge ai Kings una pesantissima sconfitta, l’ottava consecutiva per la squadra di Doug Christie. I padroni di casa giocano sul velluto e realizzano il loro nuovo record di franchigia con 42 assist, di cui 15 portano la firma di Vince Williams per ispirare i 29 punti di Santi Aldama, i 19 di Cedric Coward e i 16 di Zach Edey. La vera notizia però è il disastro dei Kings, che pur non potendo contare su Domantas Sabonis (lesione al menisco, ne avrà per un mese) si sono presentati in campo senza alcuna anima, fermandosi a malapena ai 26 punti di Zach LaVine contro una squadra che aveva perso le ultime cinque partite
MILWAUKEE BUCKS-PHILADELPHIA 76ERS 114-123 OT
Philadelphia vendica subito la sconfitta interna contro Toronto andando a vincere a Milwaukee dopo un tempo supplementare, ringraziando una prestazione magica di Tyrese Maxey. Il playmaker dei Sixers, in dubbio a poche ore dalla palla a due, ritocca il suo massimo in carriera mettendone 54, tra cui i due liberi della parità a 7 secondi dalla fine dei regolamentari. Maxey esce così vincitore da un bel duello con Ryan Rollins, che senza Giannis Antetokounmpo ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle pareggiando il suo career high da 32 punti e aggiungendo anche 14 assist (suo nuovo massimo in carriera). Neanche lui però ha evitato la quarta sconfitta nelle ultime cinque per i Bucks
SAN ANTONIO SPURS-ATLANTA HAWKS 135-126
Terza vittoria consecutiva senza Wembanyama per gli Spurs, che superano anche le assenze di Steph Castle e Dylan Harper grazie alle prestazioni di De’Aaron Fox (26 punti) e Keldon Johnson (25). La vera storia della partita è però l’impatto di David Jones Garcia, rookie con contratto two-way autore di 12 punti, 5 rimbalzi, 6 assist, 3 recuperi e una stoppata risultando decisivo sia nel secondo quarto (vinto 46-26) che nel finale quando gli Hawks erano tornati fino al -1, merito dei 38 punti di Nickeil Alexander-Walker (massimo in carriera) e dei 26 di Jalen Johnson
LA CLASSIFICA A EST
Philadelphia si mantiene in zona playoff, approfittando anche del ko di Atlanta in trasferta. Gli Hawks vengono agganciati in classifica dai Magic, mentre invece Milwaukee scende a un record di 8-8 e al momento è fuori dalla zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio continua a mantenere un alto ritmo, tenendo il passo dei Lakers ora al completo. Memphis prova a riavvicinarsi alla zona play-in, mentre per Clippers e Kings continua il momento disastroso della loro stagione, sprofondando sempre più in basso