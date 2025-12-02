Ancora una volta è Cade Cunningham a risolvere una partita in favore dei Pistons: 8 dei suoi 18 punti arrivano negli ultimi 3:21 di partita contro Atlanta, lasciando alla fine solo un decimo a Jalen Johnson per trovare il tap-in della vittoria che però non ha avuto fortuna. L’ala degli Hawks è stato ancora una volta il miglior realizzatore del match con 29 punti e 13 rimbalzi seguito dai 26 di Nickeil Alexander-Walker, ma non sono riusciti a impedire la 15^ vittoria nelle ultime 17 di Detroit, spinta dai 21+11 di Jalen Duren e dalle giocate nel finale di Caris LeVert (14 punti e diverse difese cruciali)

