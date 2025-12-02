Introduzione
Cadono tutte le inseguitrici dei Thunder nella Western Conference. I Lakers tornano a perdere dopo 7 vittorie in fila, venendo superati nettamente dai Suns privi di Devin Booker quasi per tutto il match. KO in casa anche per i Nuggets, che vengono superati dai Mavs spinti dal miglior Anthony Davis dell’anno (32 punti). I Rockets invece perdono in trasferta sul campo dei Jazz nonostante i 32 di Kevin Durant. Detroit supera Atlanta e rimane prima a Est, mentre gli Heat travolgono i Clippers (7 punti in 20 minuti per Simone Fontecchio). I Magic proseguono il loro buon momento battendo i Bulls, successi anche per Cavs (43 per Donovan Mitchell) e Nets. Infine pessima sconfitta per i Bucks, che cadono sul campo degli Wizards. Di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-ATLANTA HAWKS 99-98
Ancora una volta è Cade Cunningham a risolvere una partita in favore dei Pistons: 8 dei suoi 18 punti arrivano negli ultimi 3:21 di partita contro Atlanta, lasciando alla fine solo un decimo a Jalen Johnson per trovare il tap-in della vittoria che però non ha avuto fortuna. L’ala degli Hawks è stato ancora una volta il miglior realizzatore del match con 29 punti e 13 rimbalzi seguito dai 26 di Nickeil Alexander-Walker, ma non sono riusciti a impedire la 15^ vittoria nelle ultime 17 di Detroit, spinta dai 21+11 di Jalen Duren e dalle giocate nel finale di Caris LeVert (14 punti e diverse difese cruciali)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
INDIANA PACERS-CLEVELAND CAVALIERS 135-119
Cleveland prova a lasciarsi alle spalle un periodo negativo da tre sconfitte in fila battendo nettamente i vice-campioni in carica, spinti ancora una volta da uno strepitoso Donovan Mitchell. Il numero 45 dei Cavs ne mette 43 con 16/27 dal campo, 9 rimbalzi e 6 assist, seguito dai 27 con 10/13 al tiro di Jaylon Tyson per rendere inutili i 26 di Pascal Siakam e i 21 di Andrew Nembhard per i padroni di casa, che vedono interrompersi così l’unica striscia da due vittorie consecutive di tutta la stagione
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
WASHINGTON WIZARDS-MILWAUKEE BUCKS 129-126
Colpo a sorpresa degli Wizards, che con i suoi veterani Middleton e McCollum porta a casa la vittoria davanti al proprio pubblico, la seconda in fila dopo averne perse 14 consecutive. L’ex di serata Middleton firma la tripla del +2 a 52.2 secondi dalla fine, ma è McCollum (miglior realizzatore con 28 punti) a realizzare quella che porta gli Wizards da +1 a +4 a 14.4 secondi dalla fine a chiudere definitivamente in giochi. Agli ospiti, sopra anche di 16 nel terzo quarto, non bastano i 30 punti di Kevin Porter Jr e i 26 di Giannis Antetokounmpo, ancora in difficoltà dalla lunetta (6/11 tra cui anche una violazione da 10 secondi)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
BROOKLYN NETS-CHARLOTTE HORNETS 116-103
La sfida tra due delle peggiori squadre della NBA va ai Nets, che ringraziano i 35 punti di Michael Porter Jr e i 18 di Noah Clowney per interrompere una striscia da quattro sconfitte in fila. Kon Knueppel è ancora una volta il migliore dei suoi con 18 punti, ma né la doppia doppia da 12 punti e 14 assist di LaMelo Ball né i 15 di Collin Sexton hanno permesso agli Hornets di impensierire davvero i padroni di casa
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MIAMI HEAT-LA CLIPPERS 140-123
Un maxi-parziale da 30-2 nel secondo quarto e poi un altro da 12-0 per cominciare la ripresa creano un solco di 32 punti che i Clippers non riescono più a colmare, permettendo agli Heat di conquistare la decima vittoria nelle ultime 13 partite. Norman Powell segna 30 punti contro la sua ex squadra e Bam Adebayo ne aggiunge 27 con 14 rimbalzi, mentre anche Simone Fontecchio rivede il campo chiudendo con 7 punti in 20 minuti dopo il suo primo "DNP-CD" della stagione con Detroit. Miami segna 24 triple di squadra (record di franchigia pareggiato) e travolge i losangeleni, a cui non basta neanche un Kawhi Leonard da 36 punti per evitare la peggior partenza dal 2010-11
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ORLANDO MAGIC-CHICAGO BULLS 125-120
La sesta vittoria nelle ultime sette per i Magic porta la firma di Desmond Bane, che segna 18 dei suoi 37 punti nel solo quarto periodo realizzando tutte le giocate chiave nel finale. Orlando può contare anche sui 25 punti di Franz Wagner e sui 22 con 9 rimbalzi di Anthony Black, mentre Chicago non riesce a proteggere un vantaggio di 15 lunghezze nel terzo quarto, subendo la quarta sconfitta in fila nonostante i 22 punti di Josh Giddey, i 21 di Matas Buzelis e i 20 con 11 rimbalzi dell’ex Nikola Vucevic
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DENVER NUGGETS-DALLAS MAVERICKS 121-131
Il miglior Anthony Davis della stagione (32 punti), un Cooper Flagg ancora solidissimo (24 punti) e il sorprendente Ryan Nembhard (28 punti e 10 assist) sono i protagonisti del successo di Dallas sul campo di Denver, trovando un ultimo quarto da 29-17 e una serata da 16/31 dall’arco. Già rimaneggiati senza Braun e Gordon, i Nuggets hanno dovuto fare a meno di Jamal Murray per tutta la ripresa per via di una distorsione alla caviglia, affidandosi al solito Nikola Jokic (29 punti, 20 rimbalzi e 13 assist per l’11^ tripla doppia stagionale) e a un sorprendente Spencer Jones (28 punti, massimo in carriera) ma senza riuscire a evitare la quarta sconfitta consecutiva in casa
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
UTAH JAZZ-HOUSTON ROCKETS 133-125
Utah si prende la rivincita nei confronti di Houston dopo la sconfitta di pochi giorni fa rimanendo avanti praticamente per tutto il match, difendendo un vantaggio di 21 lunghezze che i Rockets erano riusciti a riportare fino a quota 3 nell’ultimo minuto di gioco. La freddezza di Keyonte George (28 punti) e Lauri Markkanen (29) ha però fatto la differenza nel finale, rendendo inutile l’ultimo quarto di Kevin Durant (16 dei suoi 32 punti dopo aver girato a vuoto nei primi tre quarti) e la doppia doppia da 31 punti e 14 assist di Alperen Sengun, interrompendo la striscia di 5 vittorie consecutive in trasferta dei texani
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA LAKERS-PHOENIX SUNS 108-125
A proposito di strisce: si interrompe a 7 quella dei Lakers, che perdono malamente in casa contro una versione rimaneggiata dei Suns. Devin Booker infatti deve alzare bandiera bianca già a fine primo quarto per un problema all’inguine, ma Phoenix guidata dai 33 punti di Dillon Brooks e dai 28 di Collin Gillespie (massimo in carriera con anche 8 triple a segno) riesce a sorprendere i gialloviola. Doncic parte fortissimo realizzando 20 dei suoi 38 punti nel solo primo quarto, ma i Suns toccano anche il +25 nel corso del match e LeBron James ha bisogno di una tripla a poco meno di 7 minuti dalla fine per tenere aperta la sua striscia da 1.297 gare in doppia cifra, chiudendo a malapena a quota 10
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Detroit mantiene saldamente il primo posto, permettendo alle varie Miami, Orlando e Cleveland di approfittare del ko di Atlanta per risalire in zona playoff. Milwaukee non sfrutta il ko di Chicago e rimane a due gare di distanza dal play-in, terzo successo dell’anno per Washington
LA CLASSIFICA A OVEST
Alle spalle di OKC c’è già un cratere da 4.5 gare di distanza, visto che alle sue spalle hanno perso tutte le inseguitrici. Phoenix insidia il sesto posto di Minnesota, mentre Utah e Dallas si riavvicinano agli ultimi due posti per il play-in
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa notte doppio appuntamento su Sky Sport Basket: alle 2.00 comincia la sfida tra New York e Boston, mentre alle 5.00 c’è quella tra OKC Thunder e Golden State Warriors — anche in replica mercoledì alle 11, 15.45 e 20 su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina