Introduzione
Golden State passa sul campo di Cleveland senza Curry, Green, Butler e Horford, guidata dai 19 punti di Pat Spencer alla prima partenza in quintetto della carriera. Successo per Dallas nel derby texano contro Houston grazie ai 29 punti di Anthony Davis, Minnesota supera i Clippers nel finale e rovina la festa di James Harden (entrato nella top-10 dei realizzatori all-time superando Carmelo Anthony). Sacramento vince a sorpresa a Miami nonostante il miglior Simone Fontecchio della stagione (20 punti), successi anche per Detroit, Brooklyn e Atlanta: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
BROOKLYN NETS-NEW ORLEANS PELICANS 119-101
Terza vittoria nelle ultime quattro per i Nets, che si godono il miglior Michael Porter Jr della stagione (35 punti, terza in fila sopra quota 30) e la seconda tripla doppia stagionale di Nic Claxton (nella storia della franchigia solo Shawn Bradley ne ha più di lui tra i centri) con 14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. I Pelicans invece continuano la loro discesa verso gli abissi della classifica con la sesta sconfitta consecutiva, a cui non pongono rimedio neanche i 23 punti di Trey Murphy III toccando anche il -28 nel corso del match
WASHINGTON WIZARDS-ATLANTA HAWKS 116-131
La seconda tripla doppia consecutiva di Jalen Johnson (30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist) basta e avanza agli Hawks per tornare a vincere dopo tre ko in fila, vendicando la sconfitta subita a Washington lo scorso 25 novembre. Tre delle quattro triple di serata di Vit Klejci arrivano nel quarto periodo per suggellare la vittoria degli Hawks, mentre agli Wizards non bastano i 28 di CJ McCollum per evitare il terzo ko in fila, nonostante un ottimo 17/38 di squadra dall’arco
CLEVELAND CAVALIERS-GOLDEN STATE WARRIORS 94-99
Golden State si presenta a Cleveland senza Curry, Green, Butler, Horford e Melton, ma riesce comunque a vincere la terza partita nelle ultime quattro grazie alle riserve guidate dal miglior Pat Spencer della carriera (19 punti alla sua prima partenza in quintetto). Gli Warriors superano un primo quarto da soli 12 punti con 4/23 al tiro concedendone solo 18 a una versione dei Cavs estremamente deludente, ko in cinque delle ultime sette gare e incappata nella peggior prestazione al tiro della stagione (34.6% dal campo e 23.6% da tre). Donovan Mitchell segna 16 dei suoi 29 punti nel quarto periodo, ma la sua tripla per pareggiare a 4.1 secondi dalla fine non va a segno
DETROIT PISTONS-MILWAUKEE BUCKS 124-112
Dopo 15 vittorie consecutive sul campo di Detroit, i Bucks devono arrendersi contro la loro rivale divisionale, guidata come sempre dalle doppie doppie di Cade Cunningham (23 punti e 12 assist) e di Jalen Duren (16+16 rimbalzi) per conquistare la quarta vittoria nelle ultime cinque, vendicando il ko subito proprio contro Milwaukee pochi giorni fa. Agli ospiti non serve il massimo stagionale da 32 punti di Kevin Porter Jr. per evitare la decima sconfitta nelle ultime 12, finendo sotto anche di 27 lunghezze nel corso dell’ultimo quarto
MIAMI HEAT-SACRAMENTO KINGS 111-127
Ogni tanto capita che Sacramento si ricordi di avere tanto talento a roster, vincendo sorprendentemente contro una squadra con un record molto migliore del suo. A interrompere una striscia di quattro sconfitte in fila ci ha pensato stavolta Zach LaVine, esploso per il suo massimo stagionale da 42 punti con 8 triple, guidando i Kings alla loro prima vittoria in doppia cifra in stagione e alla loro più grande vittoria sul campo di Miami (contro i quali erano 6-31 nella loro storia). Agli Heat, finiti sotto anche di 28 lunghezze, non bastano i 27 di Jaime Jaquez e i 20 del miglior Simone Fontecchio della stagione (8/14 dal campo con 4/9 da tre insieme a 7 rimbalzi), subendo il terzo ko in fila
MINNESOTA TIMBERWOLVES-LA CLIPPERS 109-106
I 27 punti di Jaden McDaniels, i 24 di Julius Randle e soprattutto la tripla del sorpasso di Naz Reid a 13 secondi dalla fine guidano Minnesota al successo interno, il quinto consecutivo come non era ancora mai capitato in stagione. Anche in una serata opaca di Anthony Edwards (15 punti con 3/11 al tiro) i T’Wolves trovano il modo di vincere in un finale punto a punto, infliggendo ai Clippers la settima sconfitta nelle ultime otto e rovinando la festa di James Harden, che con 34 punti è entrato nella top-10 dei realizzatori ogni epoca della NBA superando i 28.289 punti di Carmelo Anthony, ma senza la soddisfazione di riuscirci con una vittoria
DALLAS MAVERICKS-HOUSTON ROCKETS 122-109
Dopo la brutta sconfitta subita per mano di OKC, i Mavs si rialzano subito vincendo il derby texano contro i Rockets secondi in classifica a Ovest. Anthony Davis sfodera una prestazione da 29 punti con 14/19 al tiro dopo i soli 2 realizzati contro i Thunder, guidando i suoi a un terzo quarto da 37-20 che spacca definitivamente in due la partita, insieme ai 19 di Cooper Flagg e i 20 di Brandon Williams uscendo dalla panchina. Ai Rockets, privi di Alperen Sengun per influenza, non bastano i 27 di Kevin Durant e i 22 di Jabari Smith Jr, senza mai trovare una soluzione ai Mavs che da quando è rientrato Davis hanno vinto tre delle cinque gare con il loro numero 3
LA CLASSIFICA A EST
Detroit continua a fare corsa di testa a Est, mentre Miami perde il sesto posto in favore di Philadelphia. Cleveland continua a scivolare indietro e Atlanta la raggiunge nel torneo play-in, mentre Milwaukee scivola di nuovo all’11° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
Il ko di Houston costa due posizioni in classifica, lasciando spazio a Lakers e Nuggets alle spalle di OKC. Minnesota continua a tenere a distanza il torneo play-in, nel quale invece Golden State è posizionata all’ottavo posto con un record di nuovo al 50%. Dallas prova la rimonta risalendo al 12° posto
