Introduzione

Golden State passa sul campo di Cleveland senza Curry, Green, Butler e Horford, guidata dai 19 punti di Pat Spencer alla prima partenza in quintetto della carriera. Successo per Dallas nel derby texano contro Houston grazie ai 29 punti di Anthony Davis, Minnesota supera i Clippers nel finale e rovina la festa di James Harden (entrato nella top-10 dei realizzatori all-time superando Carmelo Anthony). Sacramento vince a sorpresa a Miami nonostante il miglior Simone Fontecchio della stagione (20 punti), successi anche per Detroit, Brooklyn e Atlanta: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte