In una sfida segnata dall’infortunio di Franz Wagner, uscito nel 1° quarto e non più in grado di rientrare in partita, è il parziale di 13-0 con cui aprono il loro 3° quarto a lanciare i Knicks verso una vittoria che nel finale, con le riserve in campo da entrambe le parti, assume dimensioni meno nette rispetto alla differenza di valori vista in campo. Jalen Brunson è ancora una volta il migliore per New York, e pur tirando con un rivedibile 10/23 chiude con 30 punti e 9 assist. Serata complicata per i Magic, che si consolano con un’altra buona prova di Anthony Black, che entrando dalla panchina fa registrare una doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi

