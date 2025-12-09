NBA Cup, Heat, Magic, Raptors e Knicks vanno a caccia delle Final Four di Las Vegas

Introduzione
La terza edizione della NBA Cup è arrivata ai quarti di finale, e a scendere in campo questa notte saranno le quattro pretendenti al trofeo rimaste in corsa nella Eastern Conference. Derby della Florida tra Heat e Magic, mentre Raptors e Knicks si disputeranno l’altro posto in palio per le Final Four in programma a Las Vegas tra il 13 e il 16 dicembre prossimi
Quello che devi sapere
LE OTTO PRETENDENTI ALLA COPPA
Dalla fase a gruppi sono uscite in otto: Miami, Orlando, Toronto e New York a Est, Spurs, Lakers, Thunder e Suns a Ovest. Tra queste otto uscirà la vincitrice della terza edizione della NBA Cup, che nei due anni precedenti aveva visto trionfare i Lakers, che quindi potrebbero cercare il bis, e i Bucks, già però eliminati
VERSO LE FINAL FOUR PARTENDO DA EST
A dare il via ai quarti di finale della NBA Cup saranno le quattro squadre rimaste in corsa a Est, con in palio due posti per la semifinale che si terrà nella notte tra il 13 e il 14 dicembre prossimo a Las Vegas e che deciderà chi rappresenterà la Eastern Conference nella finalissima in programma nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre
ORLANDO MAGIC-MIAMI HEAT: UN ‘DERBY’ CON VISTA SU VEGAS
Quella tra le due squadre della Florida presenti in NBA è ormai una rivalità a tutti gli effetti, il cui ultimo capitolo è andato in scena giusto quattro giorni fa, con la vittoria in volata 106-105 dei Magic. Orlando arriva da 10 successi nelle ultime 14 partite, ma nella sconfitta di domenica sera a New York ha perso Franz Wagner, fuori per infortunio per almeno tre o quattro settimane. Miami invece è reduce da un filotto di tre sconfitte consecutive, il più lungo di questo buon inizio di stagione per Simone Fontecchio e gli Heat, che cercheranno di riscattarsi proprio strappando la loro prima apparizione alle Final Four di Las Vegas
TORONTO RAPTORS-NEW YORK KNICKS: LA SORPRESA CONTRO LA CERTEZZA
Fino a poco più di una settimana fa, i Raptors erano considerati a tutti gli effetti la grande sorpresa della stagione NBA e inseguivano Detroit al secondo posto della classifica della Eastern Conference. Le 3 recenti sconfitte consecutive hanno un po’ frenato la corsa di Scottie Barnes e compagni, che però tra le mura amiche della Scotiabank Arena hanno una possibilità di rilanciarsi staccando il biglietto della semifinale. Solo che New York, dopo un avvio timido di stagione, arriva da 7 vittorie nelle ultime 8 partite e sembra davvero aver trovato il ritmo giusto per sostenere le proprie ambizioni da titolo