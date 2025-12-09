NBA Cup, Heat, Magic, Raptors e Knicks vanno a caccia delle Final Four di Las Vegas

Introduzione

La terza edizione della NBA Cup è arrivata ai quarti di finale, e a scendere in campo questa notte saranno le quattro pretendenti al trofeo rimaste in corsa nella Eastern Conference. Derby della Florida tra Heat e Magic, mentre Raptors e Knicks si disputeranno l’altro posto in palio per le Final Four in programma a Las Vegas tra il 13 e il 16 dicembre prossimi