Introduzione

Tra le immancabili classifiche di fine anno, quella dei personaggi più stilosi al mondo è tra le più ambite. E nella selezione effettuata dal New York Times, tra stelle di Hollywood, grandi protagonisti della scena politica e del mondo della musica, ci sono anche le stelle di Thunder e Pacers e la primissima scelta all’ultimo Draft della WNBA a rappresentare lo sport insieme a Carlos Alcaraz e Shohei Ohtani