Introduzione
Tra le immancabili classifiche di fine anno, quella dei personaggi più stilosi al mondo è tra le più ambite. E nella selezione effettuata dal New York Times, tra stelle di Hollywood, grandi protagonisti della scena politica e del mondo della musica, ci sono anche le stelle di Thunder e Pacers e la primissima scelta all’ultimo Draft della WNBA a rappresentare lo sport insieme a Carlos Alcaraz e Shohei Ohtani
Quello che devi sapere
LA LISTA DEL NEW YORK TIMES
Non è una vera e propria classifica, perché i 67 protagonisti e protagoniste che il New York Times ha scelto come icone di stile per il 2025 non sono messi in alcun ordine, ma nelle scelte del quotidiano americano spiccano nomi assai diversi tra loro
LE ICONE DI STILE
Si va da stelle del mondo della musica come Bad Bunny e i fratelli Gallagher, riunitisi sotto l’insegna Oasis per un trionfale tour mondiale, a quelle del cinema come Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet fino a Papa Leone e Melania Trump
IL BASKET E LA MODA: LEGAME INDISSOLUBILE
Il basket, e la NBA in particolare, ormai da tempo è legato a doppio filo a quello della moda e anche per il 2025 le stella che hanno brillato sul parquet sono state protagoniste anche quanto a stile nell’abbigliamento sfoggiato fuori dal campo
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER: MVP ANCHE DI STILE
MVP, MVP delle Finals, campione NBA e icona di stile secondo il New York Times. Per Shai Gilgeous-Alexander il 2025 è decisamente da incorniciare, e pure il 2026 sembra promettere grandi cose, perché Oklahoma City sta dominando la nuova stagione e appare lanciata verso il repeat
TYRESE HALIBURTON: IL RIVALE SFORTUNATO
A Tyrese Haliburton il titolo NBA e il premio di MVP delle Finals sono scappati di mano a causa del grave infortunio patito in gara-7 della serie contro i Thunder di Gilgeous-Alexander. La stella dei Pacers, però, ha approfittato del lungo stop forzato per farsi apprezzare con gli outfit proposti a bordo campo
PAIGE BUECKERS: È NATA UNA STELLA
Primissima scelta all’ultimo Draft della WNBA, la guardia delle Dallas Wings ha conquistato tutti vincendo il premio di rookie dell’anno e anche lontano dal parquet non è passata certo inosservata
GLI ALTRI SPORTIVI NELLA LISTA
Fuori dal mondo del basket, sono solo due gli sportivi scelti tra le 67 icone di stile del 2025 del New York Times. E si tratta di due campioni straordinari che nel corso di quest’anno hanno scritto pagine indimenticabili delle rispettive discipline, facendosi notare anche per i look sfoggiato quando non erano intenti a competere contro gli avversari
CARLOS ALCARAZ: LA BATTAGLIA È ANCHE DI STILE
Un anno trascorso a battagliare contro Jannik Sinner, che l’ha battuto nell’ultimo episodio di una rivalità ormai acclarata a Torino. Lo spagnolo, però, chiude l’anno in vetta alla classifica ATP e entra anche tra le icone di stile del 2025
SHOHEI OHTANI: TRA IL DIAMANTE E LA PASSERELLA
Lo scorso 1 novembre, al termine di una sfida a dir poco epica contro i Toronto Blue Jays, i Los Angeles Dodgers hanno vinto le loro seconde World Series consecutive. E l’uomo copertina per la squadra di L.A. è stato ancora una volta Shohei Ohtani, campionissimo sul diamante e oggetto di culto anche in ambito fashion