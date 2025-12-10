Introduzione
Nei due quarti di finale di NBA Cup della Eastern Conference sono gli Orlando Magic e i New York Knicks a strappare il pass per la semifinale. I Magic hanno vinto il derby della Florida contro gli Heat guidati dai 37 punti di un eccellente Desmond Bane, mentre Simone Fontecchio per la prima volta in stagione ha chiuso con zero punti. Nella seconda semifinale i Knicks hanno vinto a Toronto guidati dai 35 punti di Jalen Brunson, infliggendo ai Raptors il sesto ko nelle ultime sette. Di seguito il racconto e gli highlights delle due gare della notte valide per la NBA Cup
ORLANDO MAGIC-MIAMI HEAT 117-108
Nel primo quarto di finale di NBA Cup sono gli Heat a partire fortissimo con un parziale di 15-0 per aprire il match, toccando il massimo vantaggio sul +16 nel primo quarto. Già a metà del secondo però Orlando recupera lo svantaggio e nel secondo tempo mette definitivamente la freccia del sorpasso, trascinata da uno strepitoso Desmond Bane (37 punti, massimo stagionale pareggiato), i 20 di Jalen Suggs e i 18 di Paolo Banchero. Agli ospiti, sempre sconfitti nelle tre gare stagionali disputate a Orlando in questa stagione, non bastano i 21 di Norman Powell e i 20 di Tyler Herro. A determinare la sconfitta degli Heat ci sono anche le pessime percentuali dall’arco (8/33 di squadra, 24%) a cui contribuisce Simone Fontecchio: 0 punti con 0/5 al tiro di cui tre errori con i piedi dietro l’arco in poco meno di 8 minuti per l’azzurro, che in stagione non aveva ancora mai chiuso con zero punti
TORONTO RAPTORS-NEW YORK KNICKS 101-117
Nel secondo quarto di finale sono i New York Knicks ad approfittare delle difficoltà di questo periodo dei Raptors, vincendo in trasferta e sfatando il tabù dei quarti di NBA Cup, che avevano raggiunto negli ultimi due anni ma senza mai superarli. A guidare i bluarancio è immancabilmente Jalen Brunson: 35 punti per lui di cui 26 nel primo tempo (suo record stagionale), accompagnato dai 21 di Josh Hart e i 14 con 16 rimbalzi del rientrante Karl-Anthony Towns. I Raptors finora avevano sempre vinto in NBA Cup, collezionando quattro vittorie all’interno del periodo in cui hanno vinto 13 partite su 14. Delle ultime sette gare però ne hanno vinta solo una, e neanche i 31 punti di Brandon Ingram e il career-high da 18 di Jamal Shead sono riusciti a evitare il quarto ko consecutivo in casa
IL TABELLONE DELLA NBA CUP
Knicks e Magic si affronteranno in semifinale nella notte tra sabato e domenica su campo neutro (dal prossimo anno la semifinale si disputerà invece in un'arena "di casa" per una delle due squadre). Questa notte le altre due semifinali a Ovest: Oklahoma City Thunder contro Phoenix Suns e Los Angeles Lakers contro San Antonio Spurs
LA CLASSIFICA A EST
I successi di Knicks e Magic valgono ovviamente anche per la regular season, con New York che solidifica il proprio secondo posto alle spalle di Detroit e Orlando che approfitta del ko di Toronto per scavalcarla in classifica. Miami a sua volta viene raggiunta da Cleveland e Atlanta in zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Rimane tutto invariato ovviamente nella Western Conference, dove questa notte i Thunder proveranno ad allungare a 16 la loro striscia di vittorie e i Lakers proveranno a evitare l’aggancio in classifica da parte degli Spurs