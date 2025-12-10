Nel secondo quarto di finale sono i New York Knicks ad approfittare delle difficoltà di questo periodo dei Raptors, vincendo in trasferta e sfatando il tabù dei quarti di NBA Cup, che avevano raggiunto negli ultimi due anni ma senza mai superarli. A guidare i bluarancio è immancabilmente Jalen Brunson: 35 punti per lui di cui 26 nel primo tempo (suo record stagionale), accompagnato dai 21 di Josh Hart e i 14 con 16 rimbalzi del rientrante Karl-Anthony Towns. I Raptors finora avevano sempre vinto in NBA Cup, collezionando quattro vittorie all’interno del periodo in cui hanno vinto 13 partite su 14. Delle ultime sette gare però ne hanno vinta solo una, e neanche i 31 punti di Brandon Ingram e il career-high da 18 di Jamal Shead sono riusciti a evitare il quarto ko consecutivo in casa

