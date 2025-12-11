Introduzione
Dopo New York e Orlando, le altre due semifinaliste della NBA Cup sono Oklahoma City e San Antonio, capaci di vincere contro Phoenix e Lakers. La sfida tra Thunder e Suns non comincia nemmeno, perché i campioni in carica travolgono gli avversari infliggendo loro il peggior scarto finale (49 punti) nella storia della franchigia dell’Arizona. A Shai Gilgeous-Alexander bastano 27 minuti per segnare 28 punti, portando a 16 la striscia di vittorie consecutive (record di franchigia) e a 24-1 il record per cominciare la stagione (record all-time pareggiato). Nell’altra semifinale gli Spurs senza Victor Wembanyama vincono d’autorità sul campo dei Lakers, agganciandoli anche in classifica a Ovest. Il ritorno in campo di Steph Castle (30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist) è decisivo per rendere inutili i 35 punti di Luka Doncic. Di seguito il racconto e gli highlights delle due gare
Quello che devi sapere
OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS 138-89
Nella striscia di vittorie dei Thunder, la più lunga nella storia della franchigia, solo una squadra era riuscita a perdere con uno scarto sotto la doppia cifra: i Suns. Questa volta però non c’è assolutamente storia tra la miglior squadra della NBA e quella priva di Devin Booker: i padroni di casa infatti partono fortissimo e toccano il +20 già nel primo quarto, sfondano il muro del +40 nel terzo e toccano il massimo vantaggio sul +53 nel quarto, staccando il biglietto per la semifinale di Las Vegas. Shai Gilgeous-Alexander è il migliore dei suoi con 28 punti in meno di 27 minuti, seguito dai 24 di Chet Holmgren e tutti gli altri 13 compagni scesi in campo che hanno segnato almeno un canestro, pareggiando il record di 24-1 dei Golden State Warriors del 2015-16 come migliore di tutti i tempi per cominciare la stagione. Per gli ospiti, tenuti sotto il 40% al tiro, ci sono a malapena i 16 di Dillon Brooks con 4/16 dal campo ma non evitano la peggior sconfitta nella storia della franchigia per scarto finale
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LOS ANGELES LAKERS-SAN ANTONIO SPURS 119-132
I giovani Spurs sono ben più del solo Wembanyama e lo dimostrano andando a vincere con autorità sul campo dei Lakers, staccando il biglietto per la semifinale contro i Thunder a Las Vegas e agganciando anche i gialloviola in classifica. Dopo un primo quarto equilibrato i nero-argento prendono il controllo del match nel secondo quarto, toccando il massimo vantaggio sul +24 nella ripresa e gestendo il rientro dei gialloviola concedendo al massimo di tornare a -8. Steph Castle è il migliore dei suoi con 21 dei suoi 30 punti nel secondo tempo insieme a 10 rimbalzi e 6 assist, De’Aaron Fox ne aggiunge 20 e Keldon Johnson 17 dalla panchina, mentre ai Lakers (sconfitti per la terza volta nelle ultime 12 gare) non bastano i 35 punti di Luka Doncic e i 19 con 15 rimbalzi di LeBron James, oltre ai 26 di un Marcus Smart da 8 triple. Delle 12 gare saltate da Wembanyama, gli Spurs ne hanno vinte nove — meritandosi il viaggio a Las Vegas per sfidare OKC
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA PAZZESCA SCHIACCIATA DI LEBRON JAMES
Nell'ultimo minuto del primo tempo, LeBron James dopo aver battuto la difesa di Devin Vassell è esploso al ferro come nei suoi giorni migliori, stampando in faccia a Luke Kornet una schiacciata spaventosa — rientrando poi subito in difesa per stoppare da dietro una conclusione di De’Aaron Fox. Per lui alla fine 19 punti, 15 rimbalzi, 8 assist e 3 stoppate tirando 7/14 dal campo e 5/6 ai liberi, ma anche -16 di plus-minus in 36 minuti nella sconfitta dei suoi per mano dei nero-argento
GUARDA LA SUPER SCHIACCIATA DI LEBRON
IL TABELLONE DELLA NBA CUP
Si definisce così il tabellone delle semifinali della NBA Cup: New York Knicks e Orlando Magic si affronteranno sabato 13 dicembre alle 23.30 nella prima semifinale per decidere la finalista dell’Est, mentre l’altra semifinale tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs comincerà subito dopo alle 3 del mattino per decidere la finalista dell’Ovest. La finale è in programma nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre alle 2.30, sempre a Las Vegas
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Esauriti i quarti di finale di NBA Cup, il resto della NBA torna in campo nella notte: su Sky Sport Basket alle 2.00 comincia Milwaukee Bucks contro Boston Celtics, in replica anche venerdì 12 alle 11, 15 e 19 col commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.