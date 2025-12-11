Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA Cup, risultati e highlights: Thunder e Spurs in semifinale, Suns e Lakers ko

NBA
©Getty

Introduzione

Dopo New York e Orlando, le altre due semifinaliste della NBA Cup sono Oklahoma City e San Antonio, capaci di vincere contro Phoenix e Lakers. La sfida tra Thunder e Suns non comincia nemmeno, perché i campioni in carica travolgono gli avversari infliggendo loro il peggior scarto finale (49 punti) nella storia della franchigia dell’Arizona. A Shai Gilgeous-Alexander bastano 27 minuti per segnare 28 punti, portando a 16 la striscia di vittorie consecutive (record di franchigia) e a 24-1 il record per cominciare la stagione (record all-time pareggiato). Nell’altra semifinale gli Spurs senza Victor Wembanyama vincono d’autorità sul campo dei Lakers, agganciandoli anche in classifica a Ovest. Il ritorno in campo di Steph Castle (30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist) è decisivo per rendere inutili i 35 punti di Luka Doncic. Di seguito il racconto e gli highlights delle due gare

Quello che devi sapere

OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS 138-89

Nella striscia di vittorie dei Thunder, la più lunga nella storia della franchigia, solo una squadra era riuscita a perdere con uno scarto sotto la doppia cifra: i Suns. Questa volta però non c’è assolutamente storia tra la miglior squadra della NBA e quella priva di Devin Booker: i padroni di casa infatti partono fortissimo e toccano il +20 già nel primo quarto, sfondano il muro del +40 nel terzo e toccano il massimo vantaggio sul +53 nel quarto, staccando il biglietto per la semifinale di Las Vegas. Shai Gilgeous-Alexander è il migliore dei suoi con 28 punti in meno di 27 minuti, seguito dai 24 di Chet Holmgren e tutti gli altri 13 compagni scesi in campo che hanno segnato almeno un canestro, pareggiando il record di 24-1 dei Golden State Warriors del 2015-16 come migliore di tutti i tempi per cominciare la stagione. Per gli ospiti, tenuti sotto il 40% al tiro, ci sono a malapena i 16 di Dillon Brooks con 4/16 dal campo ma non evitano la peggior sconfitta nella storia della franchigia per scarto finale

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

1/5

LOS ANGELES LAKERS-SAN ANTONIO SPURS 119-132

I giovani Spurs sono ben più del solo Wembanyama e lo dimostrano andando a vincere con autorità sul campo dei Lakers, staccando il biglietto per la semifinale contro i Thunder a Las Vegas e agganciando anche i gialloviola in classifica. Dopo un primo quarto equilibrato i nero-argento prendono il controllo del match nel secondo quarto, toccando il massimo vantaggio sul +24 nella ripresa e gestendo il rientro dei gialloviola concedendo al massimo di tornare a -8. Steph Castle è il migliore dei suoi con 21 dei suoi 30 punti nel secondo tempo insieme a 10 rimbalzi e 6 assist, De’Aaron Fox ne aggiunge 20 e Keldon Johnson 17 dalla panchina, mentre ai Lakers (sconfitti per la terza volta nelle ultime 12 gare) non bastano i 35 punti di Luka Doncic e i 19 con 15 rimbalzi di LeBron James, oltre ai 26 di un Marcus Smart da 8 triple. Delle 12 gare saltate da Wembanyama, gli Spurs ne hanno vinte nove — meritandosi il viaggio a Las Vegas per sfidare OKC

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

2/5
pubblicità

LA PAZZESCA SCHIACCIATA DI LEBRON JAMES

Nell'ultimo minuto del primo tempo, LeBron James dopo aver battuto la difesa di Devin Vassell è esploso al ferro come nei suoi giorni migliori, stampando in faccia a Luke Kornet una schiacciata spaventosa — rientrando poi subito in difesa per stoppare da dietro una conclusione di De’Aaron Fox. Per lui alla fine 19 punti, 15 rimbalzi, 8 assist e 3 stoppate tirando 7/14 dal campo e 5/6 ai liberi, ma anche -16 di plus-minus in 36 minuti nella sconfitta dei suoi per mano dei nero-argento

 

GUARDA LA SUPER SCHIACCIATA DI LEBRON

3/5

IL TABELLONE DELLA NBA CUP

Si definisce così il tabellone delle semifinali della NBA Cup: New York Knicks e Orlando Magic si affronteranno sabato 13 dicembre alle 23.30 nella prima semifinale per decidere la finalista dell’Est, mentre l’altra semifinale tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs comincerà subito dopo alle 3 del mattino per decidere la finalista dell’Ovest. La finale è in programma nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre alle 2.30, sempre a Las Vegas

4/5
pubblicità

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Esauriti i quarti di finale di NBA Cup, il resto della NBA torna in campo nella notte: su Sky Sport Basket alle 2.00 comincia Milwaukee Bucks contro Boston Celtics, in replica anche venerdì 12 alle 11, 15 e 19 col commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.

5/5
pubblicità