Introduzione

Dopo New York e Orlando, le altre due semifinaliste della NBA Cup sono Oklahoma City e San Antonio, capaci di vincere contro Phoenix e Lakers. La sfida tra Thunder e Suns non comincia nemmeno, perché i campioni in carica travolgono gli avversari infliggendo loro il peggior scarto finale (49 punti) nella storia della franchigia dell’Arizona. A Shai Gilgeous-Alexander bastano 27 minuti per segnare 28 punti, portando a 16 la striscia di vittorie consecutive (record di franchigia) e a 24-1 il record per cominciare la stagione (record all-time pareggiato). Nell’altra semifinale gli Spurs senza Victor Wembanyama vincono d’autorità sul campo dei Lakers, agganciandoli anche in classifica a Ovest. Il ritorno in campo di Steph Castle (30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist) è decisivo per rendere inutili i 35 punti di Luka Doncic. Di seguito il racconto e gli highlights delle due gare