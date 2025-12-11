Quella contro i Suns è stata la 24^ vittoria su 25 gare disputate finora in stagione: nella storia della NBA solamente i Golden State Warriors del 2015-16 — squadra che detiene il record all-time con 73 successi e 9 sconfitte in regular season — hanno cominciato così bene, vincendo le prime 24 partite prima di perdere la 25^. Quegli Warriors hanno vinto 29 delle prime 30 e 36 delle prime 38