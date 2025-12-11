Introduzione
La larghissima vittoria in casa contro i Phoenix Suns non è valsa agli Oklahoma City Thunder solamente il biglietto per la semifinale di NBA Cup da disputare a Las Vegas contro i San Antonio Spurs, ma anche una serie di record sia nella storia della franchigia che della NBA. Eccoli tutti
Quello che devi sapere
MIGLIOR PARTENZA PAREGGIATA
Quella contro i Suns è stata la 24^ vittoria su 25 gare disputate finora in stagione: nella storia della NBA solamente i Golden State Warriors del 2015-16 — squadra che detiene il record all-time con 73 successi e 9 sconfitte in regular season — hanno cominciato così bene, vincendo le prime 24 partite prima di perdere la 25^. Quegli Warriors hanno vinto 29 delle prime 30 e 36 delle prime 38
RECORD DI FRANCHIGIA
Per i Thunder si tratta della 16^ vittoria consecutiva, realizzando un nuovo record di franchigia superando quello di 15 realizzato un anno fa — stagione al termine della quale hanno poi vinto il titolo NBA
MARGINE DI VITTORIA
Sempre in paragone allo scorso anno, lo scarto medio dei Thunder fa spavento: già nel 2024-25 avevano fissato il loro margine di successo a 12.9 punti, record nella storia NBA, ma finora lo hanno portato a 17.5 — di gran lunga il dato più alto nelle prime 25 gare di stagione. I Boston Celtics del 2007-08, infatti, si fermarono al massimo a 13.9
PARTITE SENZA STORIA
Per il secondo anno consecutivo i Thunder hanno vinto con uno scarto in doppia cifra per 17 volte su 25: solo i Celtics del 2007-08 ne hanno di più nelle prime 25 gare stagionali con 19. E il +53 toccato questa notte contro i Suns è il margine più ampio di questa stagione in tutta la NBA, nonché molto più ampio rispetto al +44 massimo toccato in tutta la passata stagione
SGA A CACCIA DI WILT
A Shai Gilgeous-Alexander sono bastati 27 minuti per realizzare 28 punti, portando a 96 la sua striscia di partite consecutive con almeno 20 punti. Dopo aver già superato la striscia da 92 gare in fila di Wilt Chamberlain, ora gliene manca un'altra da 126 fissata sempre da “The Big Dipper” tra il 1961 e il 1963