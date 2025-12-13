NBA, risultati della notte: Minnesota resiste a super Curry, Detroit continua a volareHIGHLIGHTS NBA
Anche senza Anthony Edwards, i Minnesota Timberwolves resistono ai 39 punti del rientrante Steph Curry e vincono sul campo di Golden State. Detroit raggiunge la 20^ vittoria stagionale travolgendo Atlanta con un equilibrio offensivo da record, mentre Cleveland ha bisogno di 48 punti di Donovan Mitchell per battere Washington. Il miglior Joel Embiid della stagione (39 punti) spinge Philadelphia al successo su Indiana, mentre il miglior Keyonte George della carriera (39 punti a sua volta) spinge Utah alla vittoria a Memphis. Successi anche per Chicago a Charlotte e Dallas in casa con Brooklyn: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
WASHINGTON WIZARDS-CLEVELAND CAVALIERS 126-130
Sotto di 15 lunghezze all’inizio del quarto periodo, i Cavs hanno bisogno di chiedere gli straordinari a Donovan Mitchell, che si accende all’improvviso realizzando 24 dei suoi 48 punti di serata negli ultimi 12 minuti di gioco. L’esplosione del numero 45 sopperisce a una serata in cui i Cavs tentano 53 triple e ne segnano appena 15, con Darius Garland in enorme difficoltà (0/11, ma comunque 18 punti) riuscendo in qualche modo ad avere la meglio. Ai padroni di casa non servono i 27 punti a testa di CJ McCollum e Bub Carrington, perdendo nel finale punto a punto
CHARLOTTE HORNETS-CHICAGO BULLS 126-129
I Bulls hanno bisogno di rimontare da -13 nel secondo tempo per battere gli Hornets e interrompere una striscia di sette sconfitte consecutive. A guidare un quintetto tutto in doppia cifra sono i 26 punti con 11 assist di Josh Giddey e i 20 di Coby White, tra cui gli ultimi due tiri liberi per assicurarsi la vittoria. Ai padroni di casa non basta il nuovo massimo stagionale del rookie Kon Knueppel con 33 punti, seguito dai 32 di Miles Bridges ma senza evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque
DETROIT PISTONS-ATLANTA HAWKS 142-115
Dopo un primo tempo equilibrato, Detroit prende il largo con un terzo quarto da 35-19 e non si volta più indietro, toccando anche il +35 nel corso del match e conquistando la ventesima vittoria stagionale. Lo fa con una prestazione da record in quanto a equilibrio, mandando 12 giocatori con almeno 7 punti a referto — pareggiando un primato dei Bucks del 2018-19 e degli Spurs 2021-22. Il migliore è Isaiah Stewart con 17, mentre neanche la terza tripla doppia consecutiva di Jalen Johnson (quinta in stagione e settima della carriera, entrambi record per gli Hawks) evita la quarta sconfitta nelle ultime cinque per Atlanta
PHILADELPHIA 76ERS-INDIANA PACERS 115-105
I Sixers devono fare a meno di Tyrese Maxey fermato dall’influenza, ma per una sera si godono una versione "vintage" di Joel Embiid. L’MVP del 2023 firma il suo massimo stagionale da 39 punti, seguito dai 23 di Paul George e i 22 di VJ Edgecombe per avere la meglio sui Pacers. Gli ospiti erano andati a +5 a 8:24 dalla fine con due dei 20 punti di serata di Pascal Siakam, ma da lì in poi hanno sbagliato 9 tiri consecutivi e i Sixers ne hanno approfittato realizzando un parziale di 13-2 che ha girato la partita in loro favore
MEMPHIS GRIZZLIES-UTAH JAZZ 126-130
Keyonte George si regala il suo nuovo massimo in carriera da 39 punti, suggellandolo con gli ultimi 6 per spingere i Jazz alla vittoria in trasferta e rovinare il ritorno in campo di Ja Morant. Ad accompagnare l’esplosione della guardia ci sono i 26 punti di Lauri Markkanen e i 20 del redivivo Kevin Love (13 nel solo terzo quarto), mentre ai Grizzlies non servono i 22 di Santi Aldama, i 21 con 10 assist di Morant e i 20 di Cam Spencer con 6/6 dall’arco. Con questo successo i Jazz riaprono la corsa agli ultimi posti per il play-in nella Western Conference
DALLAS MAVERICKS-BROOKLYN NETS 119-111
Nella corsa al play-in rientra pienamente Dallas, decima a Ovest e vincente nella notte contro i Nets. Il quinto successo nelle ultime sei gare arriva grazie alla doppia doppia di Anthony Davis (24 punti, di cui 20 nella ripresa, insieme a 14 rimbalzi) e i 22 di Cooper Flagg per rispondere ai 34 di Michael Porter Jr. tra gli ospiti. A fare la differenza è un ultimo quarto da 29-19 in favore dei texani, approfittando del 28.6% con cui i Nets hanno tirato negli ultimi dodici minuti a dispetto del 50% tenuto da tre punti nei primi tre quarti
GOLDEN STATE WARRIORS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 120-127
Warriors e T’Wolves, prive rispettivamente di Draymond Green e Anthony Edwards, danno vita a un match equilibratissimo in cui per 27 volte si scambiano la guida nel punteggio, ma in cui sono gli ospiti ad avere la meglio grazie a una tripla a 28 secondi dalla fine di Donte DiVincenzo. Sono i 21 punti dell’ex di serata insieme ai 27 di Julius Randle e i 24+14 di Rudy Gobert a spingere Minnesota al successo, resistendo allo strepitoso ritorno in campo di Steph Curry — che dopo 5 gare di assenza ne mette 39 con 5 rimbalzi e 5 assist, ma senza riuscire a trovare lo spunto giusto dopo aver toccato il +1 a 1:37 dalla fine
LA CLASSIFICA A EST
Detroit continua a guidare la conference, mentre Philadelphia sale al quinto posto con vista anche sulla terza posizione di Boston. Cleveland tenta la risalita, mentre Chicago riavvicina la zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Minnesota mantiene il sesto posto e ricaccia Golden State al 50% di vittorie, mentre la zona play-in si riaccende con quattro squadre in poche partite tra Memphis, Dallas, Utah e Portland
