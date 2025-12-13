I Sixers devono fare a meno di Tyrese Maxey fermato dall’influenza, ma per una sera si godono una versione "vintage" di Joel Embiid. L’MVP del 2023 firma il suo massimo stagionale da 39 punti, seguito dai 23 di Paul George e i 22 di VJ Edgecombe per avere la meglio sui Pacers. Gli ospiti erano andati a +5 a 8:24 dalla fine con due dei 20 punti di serata di Pascal Siakam, ma da lì in poi hanno sbagliato 9 tiri consecutivi e i Sixers ne hanno approfittato realizzando un parziale di 13-2 che ha girato la partita in loro favore

