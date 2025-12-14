Introduzione

A succedere a Lakers e Bucks e quindi ad aggiudicarsi la terza edizione della NBA Cup sarà una tra New York e San Antonio , finaliste che si contenderanno il trofeo nella finalissima in programma a Las Vegas nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre. Ecco come e sono arrivati fino all'atto conclusivo del torneo, partendo dalla fase a gruppi per arrivare alle vittorie in seminfinale su Magic e Thunder