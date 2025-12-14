Offerte Sky
NBA Cup, il cammino delle finaliste: come Knicks e Spurs sono arrivati a giocarsi la coppa

NBA

Introduzione

A succedere a Lakers e Bucks e quindi ad aggiudicarsi la terza edizione della NBA Cup sarà una tra New York e San Antonio , finaliste che si contenderanno il trofeo nella finalissima in programma a Las Vegas nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre. Ecco come e sono arrivati fino all'atto conclusivo del torneo, partendo dalla fase a gruppi per arrivare alle vittorie in seminfinale su Magic e Thunder

Quello che devi sapere

NBA CUP: ORMAI QUASI UNA TRADIZIONE

Quella in corso è la terza edizione della NBA Cup, torneo parallelo alla regular season inaugurato nel 2023 e che ad ogni anno guadagna attenzione e fascino. Per conferme basta chiedere a Lakers e Bucks, ovvero i trionfatori della prime due edizioni, con le superstar LeBron James e Giannis Antetokounmpo ad alzare il trofeo al termine delle Final Four di Las Vegas

COME FUNZIONA LA NBA CUP

Come già avvenuto nelle due precedenti edizioni, il torneo si svolge in due fasi:

  • La prima è quella a gruppi alla quale parteciperanno tutte le trenta squadre NBA divise in sei gruppi da cinque, senza mescolare le due conference (quindi tre gruppi della Eastern e tre gruppi della Western). La NBA si è impegnata a fare in modo che le partite del torneo non siano mai alla seconda serata di un back-to-back
  • Le prime sei squadre qualificate di ciascun gruppo e le due migliori seconde (una da ciascuna conference) avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, con i quarti di finale da disputare in casa delle due squadre con i migliori record nella fase a gironi (la squadra col miglior record in assoluto giocherà contro la miglior seconda) e successivamente le Final Four in campo neutro a Las Vegas. Non ci saranno rimescolamenti di conference, mantenendo divise Eastern e Western

LA FASE A GRUPPI A EST

Orlando, Toronto, New York e Miami. Sono state queste le quattro promosse dalla fase a gruppi della Eastern Conference, capaci di lasciarsi dietro le altre undici squadre

LA FASE A GRUPPI A OVEST

Thunder, Lakers, Spurs e Suns. A Ovest, oltre alla certezza rappresentata dalla capolista Oklahoma City, la fase a gruppi ha regalato anche diverse sorprese 

IL PRIMO QUARTO DI FINALE A EST: ORLANDO-MIAMI 117-108

37 punti e 6/9 al tiro dalla lunga distanza, a decidere il derby della Florida che vale il viaggio alle Final Four di NBA Cup è Desmond Bane, abile nel guidare Orlando, che fa sua la partita nella fase centrale e batte gli Heat 

 

IL SECONDO QUARTO DI FINALE A EST:TORONTO-NEW YORK 101-117

Basta un quarto, il , chiuso con un parziale di 34-13, ai Knicks per sbancare Toronto e qualificarsi per la semifinale di NBA Cup. New York ha 35 punti con un eccellente 13/19 dal campo dal solito Jalen Brunson, mentre ai Raptors non bastano i 31 segnati da Brandon Ingram

 

IL PRIMO QUARTO DI FINALE A OVEST: OKLAHOMA CITY-PHOENIX 138-89

Un autentico massacro, per fortuna solo sportivo. Difficile definire diversamente il primo quarto di finale a Ovest della NBA Cup, dove Oklahoma City, trascinata dai 28 punti di Shai Gilgeous-Alexander e dai 24 di Chet Holmgren, si libera senza problemi di Suns e vola a Las Vegas

 

IL SECONDO QUARTO DI FINALE A OVEST:L.A. LAKERS-SAN ANTONIO 119-132

Niente bis per i Lakers a distanza dal primo trionfo nel 2023, perché un po' a sorpresa la quarta squadra qualificata per le Final Four di NBA Cup è San Antonio. Stephon Castle è semplicemente magnifico con 35 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, Luka Doncic prova a rispondere segnando 35 punti ma ad avanzare sono gli Spurs 

 

LA SEMIFINALE A EST: NEW YORK-ORLANDO 132-120

.La prima semifinale di NBA Cup non delude le attese, perché la partita cambia padrone per ben 11 volte e rimane apertissima fino alla fase finale del 3° quarto, quando un parziale di 10-0 lancia i Knicks sul 102-92New York, da lì in poi, riesce a gestire il ritmo e impedisce ai Magic di rientrare e nonostante i 25 punti e 8 rimbalzi di Paolo Banchero Orlando si deve arrendere. Per coach Mike Brown, invece, ci sono i 29 punti di Karl-Anthony Towns e i 24 di OG Anunoby, perfetti nel supportare il vero, grande protagonista della partita Jalen Brunson, autore di una prova da 40 punti

 

LA SEMIFINALE A OVEST: OKLAHOMA CITY-SAN ANTONIO 109-111

.La sorpresa delle Final Four arriva nella seconda semifinale di NBA Cup, dove Oklahoma City, che arrivava da 16 vittorie consecutive e non perdeva dallo scorso 5 novembre, cade in volata contro una San Antonio ancora una volta convincente e solida. Gli Spurs vanno sotto nella prima parte di gara, ma grazie ad un parziale di 13-0 sul finire del 2° quarto si rimettono in carreggiata e grazie ad un altro parziale di 10-0 nel 3° quarto mettono il naso avanti e grazie alle prestazioni di Devin Vassell, autore di 23 punti, e della coppia formata da De’Aaron Fox e Stephon Castle, autori di 22 punti a testa, resistono ai tentativi di rimonta dei Thunder e strappano il biglietto per la finalissima

 

LA FINALISSIMA PER LA COPPA

Ad alzare al cielo di Las Vegas la NBA Cup 2025 sarà dunque una tra e , che si affronteranno nella finalissima in programma nella notte tra martedì 16 e mercoeldì 17 dicembre. Chi tra e succederà a Lakers e Bucks?

