Continua il momento negativo dei Cavs, che sbagliano tutti i 10 tiri tentati nel supplementare e perdono in casa contro gli Hornets nonostante i 26 di Darius Garland e i 17 di Donovan Mitchell, perdendo per la sesta volta nelle ultime 9. La rimonta da -17 per pareggiare nel quarto periodo si ferma però sull’errore di Mitchell per vincere il match all’ultimo secondo, mentre nel supplementare sono i 29 punti di Kon Knueppel e i 25 di Brandon Miller a fare la differenza per gli Hornets, che fuori casa hanno un record di 3-10 ed erano privi di LaMelo Ball, Collin Sexton e Tre Mann

