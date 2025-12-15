NBA, risultati della notte: i Lakers si salvano a Phoenix, Curry show non bastaHIGHLIGHTS NBA
I Los Angeles Lakers sprecano 20 punti di vantaggio nel quarto periodo, ma riescono a vincere a Phoenix in un finale rocambolesco tra tiri liberi, falli tecnici e scontri verbali e fisici, ringraziando due tiri liberi di LeBron James per spuntarla. Ai Golden State Warriors invece non bastano 48 punti di Steph Curry (12 triple a segno) per avere la meglio contro Portland. Cleveland perde in casa contro Charlotte e continua la sua crisi, Milwaukee viene travolta a Brooklyn perdendo di 45 lunghezze. Successi per Washington e New Orleans, vincono anche Minnesota e Atlanta: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
CLEVELAND CAVALIERS-CHARLOTTE HORNETS 111-119 OT
Continua il momento negativo dei Cavs, che sbagliano tutti i 10 tiri tentati nel supplementare e perdono in casa contro gli Hornets nonostante i 26 di Darius Garland e i 17 di Donovan Mitchell, perdendo per la sesta volta nelle ultime 9. La rimonta da -17 per pareggiare nel quarto periodo si ferma però sull’errore di Mitchell per vincere il match all’ultimo secondo, mentre nel supplementare sono i 29 punti di Kon Knueppel e i 25 di Brandon Miller a fare la differenza per gli Hornets, che fuori casa hanno un record di 3-10 ed erano privi di LaMelo Ball, Collin Sexton e Tre Mann
INDIANA PACERS-WASHINGTON WIZARDS 89-108
Gli Wizards tornano a vincere in trasferta dopo quasi due mesi e lo fanno grazie alla difesa, tenendo i Pacers sotto il 37% dal campo e il 26% da tre punti per infliggere loro la quarta sconfitta nelle ultime sei. Il migliore per gli Wizards è un Marvin Bagley da 23 punti e 13 rimbalzi, seguito dai 18 di CJ McCollum per rimandare ancora una volta la festa per la 1.000^ vittoria in carriera di Rick Carlisle, che non ha molto di più rispetto ai 15 punti di Bennedict Mathurin
ATLANTA HAWKS-PHILADELPHIA 76ERS 120-117
La tripla sulla sirena per forzare l’overtime di Quentin Grimes non va a segno e Atlanta resiste così al ritorno dei Sixers, vincendo la 15^ partita stagionale. I padroni di casa hanno 27 punti e 10 rimbalzi da Dyson Daniels e 20+15 da Onyeka Okongwu, mentre Jalen Johnson pur tirando malissimo (5/17) firma la sua quarta tripla doppia consecutiva con 12 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Ai Sixers, sempre privi di Tyrese Maxey, non servono i 35 punti di Paul George (7/10 da tre), i 26 di VJ Edgecombe e i 22 con 14 rimbalzi di Joel Embiid
BROOKLYN NETS-MILWAUKEE BUCKS 127-82
Se Giannis Antetokounmpo sta osservando i Bucks senza di lui per decidere il suo futuro, perdere di 45 punti a Brooklyn non gioca esattamente a favore di Milwaukee. La squadra di coach Doc Rivers viene surclassata dal primo all’ultimo minuto, coi padroni di casa che pareggiano la vittoria col più ampio margine nella loro storia, guidati dai 17 di Egor Demin e i 16 di Noah Clowney. I 20 di Gary Trent non servono a nulla per una gara davvero da dimenticare per i Bucks
MINNESOTA TIMBERWOLVES-SACRAMENTO KINGS 117-103
L’assenza di Anthony Edwards non ferma i T’Wolves, che grazie ai 24 punti con 9 rimbalzi di Julius Randle, i 21 di Jaden McDaniels e i 20 di Naz Reid vincono la settima partita nelle ultime otto. Continua invece la discesa dei Kings, che nonostante i 17 a testa di DeMar DeRozan, Dennis Schroder e Precious Achiuwa subiscono la 15^ sconfitta nelle ultime 18
CHICAGO BULLS-NEW ORLEANS PELICANS 104-114
Seconda vittoria consecutiva per i Pelicans, che si godono il ritorno in campo di uno Zion Williamson decisivo. Sette dei suoi 18 punti di serata arrivano infatti nel finale in cui gli ospiti riescono a scappare via, grazie anche ai 20 punti a testa di Trey Murphy e Jeremiah Fears, dominando nel pitturato (53-43 a rimbalzo e 60-46 nei punti in area). I 20 punti di Coby White non salvano i Bulls dall’ennesimo ko, l’ottavo nelle ultime nove partite
PHOENIX SUNS-LOS ANGELES LAKERS 114-116
Succede di tutto nel finale tra Suns e Lakers. Sotto di 20 a 7:48 dalla fine, Phoenix mette assieme una rimonta furiosa che li porta addirittura sul +1 a 12.2 secondi dalla fine, quando Dillon Brooks segna una tripla sopra LeBron James, il quale dopo il canestro va a contatto con l’avversario di mille battaglie. Brooks risponde e urta James col corpo rientrando in difesa, prendendosi il secondo fallo tecnico e la conseguente espulsione. LeBron sbaglia il tiro libero del pareggio, ma sul possesso successivo subisce fallo da Devin Booker su un tentativo da tre. Il Re sbaglia il primo libero ma segna i successivi due per il sorpasso a 3.9 secondi dalla fine, a cui Grayson Allen non riesce a rispondere — consegnando ai Lakers, guidati dai 29 punti di Luka Doncic e i 26 di James, una vittoria davvero rocambolesca
PORTLAND TRAIL BLAZERS-GOLDEN STATE WARRIORS 136-131
I Blazers tornano a vincere dopo tre sconfitte in fila ringraziando i 35 punti a testa di Jerami Grant e Shaedon Sharpe, spuntandola in un finale punto a punto grazie ai 40 punti realizzati nel solo quarto periodo e mantenendo la calma nonostante un monumentale Steph Curry. Alla sua seconda partita dopo il rientro in campo, Curry ne mette 48 con il suo massimo stagionale da 12 triple a segno, la 28^ volta che realizza 10 o più conclusioni da tre punti (rappresentano il 25% nella storia NBA). Il rientro di Draymond Green non basta però agli Warriors, che tornano ad avere un record inferiore al 50%
LA CLASSIFICA A EST
Detroit e New York si staccano dal resto del gruppo, anche perché dalla terza all’ottava posizione perdono tutte le squadre. Solo gli Hawks con il loro successo agganciano di nuovo Cleveland in zona play-in, mentre Brooklyn e Charlotte vincono tra le squadre in fondo alla conference
LA CLASSIFICA A OVEST
Al contrario invece a Ovest vincono tutte dalla seconda alla sesta posizione, mentre si crea un solco di tre gare tra i T’Wolves e i Suns per l’ingresso diretto ai playoff. Portland prova a rimanere in corsa per un posto al play-in, i Pelicans si avvicinano pericolosamente ai Kings
