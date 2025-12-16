Introduzione
I Denver Nuggets vincono il big match ad Ovest piegando gli Houston Rockets dopo un supplementare: duello stellare fra Nikola Jokic (39 punti, 15 rimbalzi e 10 assist) e Alperen Sengun (33, 10 rimbalzi e 10 assist). Ad Est i Detroit Pistons vincono a Boston e infliggono ai Celtics il secondo stop in fila, decisivo Cade Cunningham con 32 punti mentre Jaylen Brown risponde con 34. Quinto ko consecutivo per i Miami Heat, battuti in casa dai Raptors: Simone Fontecchio parte in quintetto e chiude con 3 punti in 26 minuti. Vincono anche i Grizzlies a Los Angeles coi Clippers e i Jazz piegano Dallas in overtime, nonostante 42 punti di Cooper Flagg: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS-DETROIT PISTONS 105-112
I Detroit Pistons vincono al TD Garden e si prendono la rivincita sui Boston Celtics dopo la sconfitta di tre settimane fa che aveva chiuso la loro striscia di 13 successi consecutivi. La capolista dell’Est (21-5) centra il quarto successo consecutivo e infligge ai biancoverdi il secondo stop, dopo la serie positiva: brilla Cade Cunningham, 32 punti, 10 rimbalzi e i liberi che stoppano la rimonta dei Celtics, arrivati fino al -2 (104-102) dopo un canestro di White, 31 punti. Boston ha anche 34 punti con 8 rimbalzi e 7 assist da Jaylen Brown ma paga il 10 su 39 da tre, con 20 errori tra la fine del primo e l’inizio del quarto quarto.
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MIAMI HEAT-TORONTO RAPTORS 96-106
Momento non facile per i Miami Heat che cadono in casa contro i Toronto Raptors e arrivano a 5 sconfitte in fila. Viceversa i canadesi si rialzano e chiudono una serie di 4 stop consecutivi. Gli Heat, senza Tyler Herro, sono a +5 all’inizio del quarto periodo ma lì subiscono un break di 17-2 che ribalta la gara: la squadra di Spoeltra torna poi a -4 con 1:28 da giocare, ma Shead e Barnes sigillano il risultato in favore di Toronto, guidata dai 28 punti di Ingram, oltre ai 15 di Quickley e ai 17 con 10 rimbalzi di Barnes. Per Miami, tenuta per la prima volta in stagione sotto i 100 punti segnati, non sono sufficienti i i 20 punti a testa di Adebayo e di Powell, e i 12 di Davion Mitchell. Parte in quintetto Simone Fontecchio, autore di 3 punti (1 su 4 da tre) con 4 rimbalzi, 2 assist e 2 perse in 26 minuti sul parquet.
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DENVER NUGGETS-HOUSTON ROCKETS 128-125 OT
Sfida stellare a Denver dove i Nuggets piegano gli Houston Rockets dopo un supplementare, arrivano a 5 successi in fila e conservano il secondo posto a Ovest alle spalle dei Thunder. Fa scintille il duello tra Nikola Jokic e Alperen Sengun, entrambi in tripla doppia (prima volta nella storia della NBA per due centri nella stessa gara): 39 punti, 15 rimbalzi e 10 assist per il Joker (12esima tripla doppia stagionale), 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist per il turco (prima in questa regular season), autore del canestro del 117-117 che manda la sfida all’overtime. Il match si decide in volata, con Jamaal Murray che impatta con un tiro libero concesso per fallo di Amen Thompson prima dell’ultima rimessa, a gioco fermo; poi, dopo l’errore dall’arco di Jokic che manda il match al supplementare, sono determinanti proprio Murray, 35 punti, 6 nell’overtime, e Spencer Jones, autore della tripla del 124-117 che stende Houston, cui non bastano anche i 25 di Kevin Durant.
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
UTAH JAZZ-DALLAS MAVERICKS 140-133 OT
Il career high del rookie Cooper Flagg, 42 punti, non è sufficiente ai Dallas Mavericks che perdono dopo un supplementare sul campo degli Utah Jazz, guidati dai 70 della coppia formata da Keyonte George (37) e Lauri Markkanen (33). I Mavs sprecano un vantaggio sul 124-116, vanno sotto 129-126, ma riescono a forzare l’overtime con un libero di Flagg e due di Max Christie. Nel prolungamento è dominio Jazz grazie soprattutto a Kyle Filipovski, che segna 16 dei suoi 25 punti fra ultimo periodo e overtime. In casa Dallas, sempre senza Anthony Davis, ci sono appunto i 42 di Flagg, il primo 18enne della storia NBA a firmare un quarantello.
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LOS ANGELES CLIPPERS-MEMPHIS GRIZZLIES 103-121
Colpo esterno dei Memphis Grizzlies che passano alla Intuit Dome contro dei Los Angeles Clippers che arrivano a 8 ko interni consecutivi. Spiccano Jaren Jackson Jr., che segna 21 dei suoi 31 punti nel primo tempo, e Cam Spencer, autore del suo massimo in carriera con 27, senza dimenticare i 16 di Jaylen Wells e i 12 a testa di Ja Morant e del rookie Cedric Coward. Per i Clippers, al terzo stop in meno di 3 settimane contro Memphis, non bastano i 21 punti di Kawhi Leonard e i 17 di Dunn, in una serata in cui James Harden si ferma a 13 con 4 su 10 al tiro. La gara si decide a metà terzo periodo con i Grizzlies che piazzano un 9-0 per andare avanti 72-64 e poi costruiscono l’allungo decisivo dal 90-76 di inizio quarto quarto.
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
I Detroit Pistons restano saldamente al comando dell’Est grazie alla quarta vittoria in fila. Alle spalle dei New York Knicks, secondi, ci sono i Toronto Raptors che con la vittoria di Miami superano i Boston Celtics, al secondo stop in fila e ora appaiati agli Orlando Magic.Gli Heat scivolano invece al nono posto dopo la quinta sconfitta consecutiva.
LA CLASSIFICA A OVEST
I Denver Nuggets si prendono il secondo posto ad Ovest alle spalle dei dominanti Thunder grazie al successo sugli Houston Rockets, distanti ora 2 partite da Jokic e compagni. Le vittorie della notte portano Memphis e Utah in zona Play-In, pur con record negativo. Dallas è appena più indietro mentre i Los Angeles Clippers incassano la nona sconfitta nelle ultime 10 gare e sono penultimi.
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT BASKET
Oggi su Sky Sport Basket in replica la sfida tra Boston Celtics e Detroit Pistons alle 11 e alle 16 col commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua