Momento non facile per i Miami Heat che cadono in casa contro i Toronto Raptors e arrivano a 5 sconfitte in fila. Viceversa i canadesi si rialzano e chiudono una serie di 4 stop consecutivi. Gli Heat, senza Tyler Herro, sono a +5 all’inizio del quarto periodo ma lì subiscono un break di 17-2 che ribalta la gara: la squadra di Spoeltra torna poi a -4 con 1:28 da giocare, ma Shead e Barnes sigillano il risultato in favore di Toronto, guidata dai 28 punti di Ingram, oltre ai 15 di Quickley e ai 17 con 10 rimbalzi di Barnes. Per Miami, tenuta per la prima volta in stagione sotto i 100 punti segnati, non sono sufficienti i i 20 punti a testa di Adebayo e di Powell, e i 12 di Davion Mitchell. Parte in quintetto Simone Fontecchio, autore di 3 punti (1 su 4 da tre) con 4 rimbalzi, 2 assist e 2 perse in 26 minuti sul parquet.

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA