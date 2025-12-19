Introduzione
Una tripla doppia da 45 punti, 11 rimbalzi e 14 assist di Luka Doncic guida i Lakers al successo sul campo degli Utah Jazz. Sconfitte a sorpresa per Houston, che si fa rimontare 25 punti di vantaggio a New Orleans e perde al supplementare, e per Detroit, che tira 6/33 da tre e cade a sua volta dopo un overtime a Dallas. Nikola Jokic firma la sua 13^ tripla doppia stagionale e con 14 assist diventa il miglior centro passatore di sempre, Shai Gilgeous-Alexander ne mette 32 in meno di 30 minuti e OKC travolge i Clippers. Il canestro del sorpasso di Jalen Brunson a 4.4 secondi dalla fine regala la 7^ vittoria in fila ai Knicks. Di seguito i risultati e gli highlights delle 12 partite della notte
OKC THUNDER-LA CLIPPERS 122-101
I Thunder si scrollano in fretta di dosso la sconfitta in semifinale di NBA Cup con la solita vittoria in cui non serve nemmeno il rientro in campo di Shai Gilgeous-Alexander (top scorer con 32 punti) nel quarto periodo per chiudere i conti. Senza James Harden, infatti, i Clippers perdono la bellezza di 28 palloni trasformati in 38 punti da parte di OKC, vincente per la 13^ volta su 13 davanti al proprio pubblico in questa stagione grazie anche ai 22 di Chet Holmgren e i 20 di Jalen Williams. Gli ospiti non vanno oltre i 22 di Kawhi Leonard, subendo la 10^ sconfitta nelle ultime 11 gare
SAN ANTONIO SPURS-WASHINGTON WIZARDS 119-94
Considerando che la finale di NBA Cup non conta sul record finale, gli Spurs trovano la quarta vittoria consecutiva guidando sostanzialmente dall’inizio alla fine contro gli Wizards. Dylan Harper firma il suo massimo stagionale da 24 punti, mentre a Victor Wembanyama bastano 17 minuti per mettere assieme 15 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate (99^ gara consecutiva con almeno una stoppata). Gli Wizards oppongono ben poca resistenza, trovando a malapena 18 punti di Alex Sarr e 17 di Bub Carrington
CHARLOTTE HORNETS-ATLANTA HAWKS 133-126
Il ritorno in campo di Trae Young (8 punti e 10 assist) viene rovinato dalla serata torrida da tre punti degli Hornets. I padroni di casa ne segnano 18 solamente nel primo tempo (record NBA pareggiato) e chiudono con 24/49, guidati da un eccellente LaMelo Ball (7/9 nel primo tempo per 28 punti e 13 assist alla fine), dall’ormai solito Kon Knueppel (28 punti) e dai 26 di Brandon Miller. Agli Hawks, arrivati alla quinta sconfitta nelle ultime sette, non basta la tripla doppia sfiorata da Jalen Johnson (43 punti, 11 rimbalzi e 9 assist) e i 28 di Nickeil Alexander-Walker
INDIANA PACERS-NEW YORK KNICKS 113-114
I campioni della NBA Cup, privi di Towns, Robinson, Hart e McBride, hanno bisogno degli straordinari per rimontare da -16 e vincere sul campo di Indiana, ringraziando ancora una volta Jalen Brunson. È il numero 11 infatti a realizzare la tripla del sorpasso a 4.4 secondi dalla fine, a cui fa seguito una rubata di OG Anunoby sulla rimessa successiva per sigillare la settima vittoria consecutiva. A loro due si aggiungono i 22 di Mikal Bridges e la doppia doppia dell’eroe della finale Tyler Kolek (16 punti e 11 assist), mentre i vice-campioni in carica non vanno oltre i 31 di Andrew Nembhard e coach Rick Carlisle continua a essere fermo a 999 vittorie in carriera
BROOKLYN NETS-MIAMI HEAT 95-106
Gli Heat tornano a vincere dopo cinque sconfitte in fila, conquistando solamente il loro secondo successo del mese di dicembre. Norman Powell segna 24 punti e Kel’el Ware chiude con 22+12, trovando l’accelerazione giusta nel finale di gara per scrollarsi definitivamente di dosso i padroni di casa, che si fermano ai 28 punti del solito Michael Porter Jr. Per Simone Fontecchio 7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist con 2/7 al tiro (di cui 1/3 da tre) e 2/2 ai liberi in 22 minuti uscendo dalla panchina
MILWAUKEE BUCKS-TORONTO RAPTORS 105-111
Non accenna a fermarsi la crisi dei Bucks, sconfitti in 12 delle ultime 15 gare disputate e attesi a 11 gare in trasferta nelle prossime 14. I Raptors riprendono il controllo del match nel terzo quarto e non tornano più in svantaggio nel resto del match, guidati dai 29 punti di Brandon Ingram e i 24+11 di Scottie Barnes per approfittare delle assenze di Giannis Antetokounmpo e Kyle Kuzma tra i padroni di casa, che hanno tre giocatori sopra quota 20 (Portis 24, Porter Jr 22 e Turner 21) ma non riescono a evitare l’ennesima sconfitta
NEW ORLEANS PELICANS-HOUSTON ROCKETS 133-128 OT
Il risultato più incredibile della notte arriva dalla Louisiana, dove i Pelicans rimontano 25 punti di svantaggio nel terzo quarto ai Rockets e li battono dopo un tempo supplementare. Il grande protagonista è Saddiq Bey, autore di 21 dei suoi 29 punti dopo l’intervallo, accompagnato dai 27 di Trey Murphy e i 18 con 8 recuperi di Herb Jones (massimo in carriera) per vincere la terza partita in fila, dopo averne vinte solo 3 delle prime 25 disputate. Houston ha il tiro per vincerla nei regolamentari con Alperen Sengun (28 punti, avendo sulla coscienza anche due liberi sbagliati nell’ultimo minuto di gioco) e per pareggiarla due volte nel supplementare con Reed Sheppard, ma li sbaglia tutti e vanifica anche i 32 punti di Kevin Durant
DALLAS MAVERICKS-DETROIT PISTONS 116-114 OT
Altro risultato a sorpresa a Dallas, dove i Pistons fermano la loro corsa perdendo dopo un supplementare a bassissimo punteggio (6-4). Cooper Flagg ne mette 23 con 10 assist e Anthony Davis ne aggiunge 15 per trovare la sesta vittoria nelle ultime otto dei texani, rendendo inutile la terza tripla doppia stagionale di Cade Cunningham (29-10-10) e la doppia doppia da 17+12 di Jalen Duren. La peggior serata al tiro da tre della stagione per i Pistons (6/33 di squadra) e una inusuale porosità interna (25 rimbalzi offensivi concessi, 30-15 nei punti da seconda opportunità per Dallas) non hanno lasciato scampo alla capoclassifica dell’Est
DENVER NUGGETS-ORLANDO MAGIC 126-115
Il sesto successo consecutivo dei Nuggets arriva grazie a un secondo quarto da 43-22 per i padroni di casa, guidati da 20 dei 32 punti di serata di Jamal Murray solamente in quella frazione di gioco per rimontare da -14. A tutto il resto ci pensa la 13^ tripla doppia stagionale di Nikola Jokic da 23 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, superando anche Kareem Abdul-Jabbar per maggior numero di assist in carriera (ora è a 5.667) da parte di un centro. Agli ospiti, privi di Franz Wagner e Jalen Suggs, non basta la tripla doppia da 26-16-10 di Paolo Banchero, alla sua terza in carriera
PHOENIX SUNS-GOLDEN STATE WARRIORS 99-98
Finale pazzo tra Suns e Warriors. Sopra di 5 a 38.3 secondi dalla fine, Dillon Brooks commette una follia colpendo Steph Curry allo stomaco su un tentativo da tre punti, venendo punito con un fallo flagrant. A due tiri liberi a segno di Curry fa seguito una tripla di Jimmy Butler per pareggiare a quota 96, ma Devin Booker (25 punti di cui 23 nella ripresa) va a segno dalla media distanza per il +2, a cui rispondono due tiri liberi a segno di Curry. Sull’ultimo possesso Brooks sbaglia una tripla, ma Jordan Goodwin recupera il rimbalzo e subisce fallo a 0.4 secondi dalla sirena: la guardia sbaglia il primo tiro libero ma segna il secondo, regalando così il successo ai Suns
UTAH JAZZ-LOS ANGELES LAKERS 135-143
Ai Lakers serve un ultimo quarto da 41 punti e la quinta tripla doppia stagionale di Luka Doncic con 45 punti, 11 rimbalzi e 14 assist per avere la meglio dei Jazz privi di Lauri Markkanen. LeBron James aggiunge 28 punti e 10 assist e Jaxson Hayes continua il suo percorso netto contro Utah (26/26 al tiro nelle ultime sei gare contro i Jazz) per rendere inutili i 33 di Keyonte George, tirando ben 47 tiri liberi (ma segnandone appena 31) suscitando le proteste di Smart, Hayes e Doncic, tutti puniti con falli tecnici nel terzo quarto
PORTLAND TRAIL BLAZERS-SACRAMENTO KINGS 134-133 OT
Finale thrilling anche a Portland, dove i Kings erano riusciti a mettere la testa avanti a 4 secondi dalla fine del supplementare con un canestro clutch di DeMar DeRozan. Senza timeout a disposizione, Deni Avdija ha ricevuto il pallone dalla rimessa e si è lanciato in contropiede, subendo il fallo di Russell Westbrook su un tentativo di tiro e realizzando i due liberi del sorpasso a 1.5 secondi dalla fine. Sono i punti numero 34 e 35 della sua partita, rendendo inutili i 33 di DeRozan per gli ospiti, a cui non servono neanche i 29 del rookie Maxime Raynaud
LA CLASSIFICA A EST
I Knicks si riavvicinano alla vetta della conference, così come i Raptors che mantengono il terzo posto — anche se le distanze rimangono sempre ridotte tra la terza e la nona posizione. I Bucks restano fuori dalla zona play-in, gli Hornets tentano una timida risalita
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC continua a fare corsa di testa, mentre alle loro spalle perdono terreno i Rockets nei confronti di Nuggets, Lakers e Spurs tutte vincenti. I Suns cacciano gli Warriors due partite sotto il 50%, scavalcati anche dai Grizzlies