Introduzione

Una tripla doppia da 45 punti, 11 rimbalzi e 14 assist di Luka Doncic guida i Lakers al successo sul campo degli Utah Jazz. Sconfitte a sorpresa per Houston, che si fa rimontare 25 punti di vantaggio a New Orleans e perde al supplementare, e per Detroit, che tira 6/33 da tre e cade a sua volta dopo un overtime a Dallas. Nikola Jokic firma la sua 13^ tripla doppia stagionale e con 14 assist diventa il miglior centro passatore di sempre, Shai Gilgeous-Alexander ne mette 32 in meno di 30 minuti e OKC travolge i Clippers. Il canestro del sorpasso di Jalen Brunson a 4.4 secondi dalla fine regala la 7^ vittoria in fila ai Knicks. Di seguito i risultati e gli highlights delle 12 partite della notte