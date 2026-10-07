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Victor Wembanyama è un 'unicorno'

Simone Dagani

Simone Dagani
©Getty

Soprattutto per come gioca, ma anche per quello che dice e pensa. Come accaduto di recente durante una conferenza stampa degli Spurs, dove ha spiegato categoricamente che mai si presterà come volto per qualsiasi sito di scommesse sportive

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